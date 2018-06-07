歐盟「南方之亂」：義大利、西班牙政壇動盪，歐元區面臨經濟災難

文：張福昌（淡江大學歐洲研究所副教授、中華國土安全研究協會副秘書長）

2018年6月1日在歐洲的南方驚爆兩件足以撼動歐盟政經情勢的大事，首先，義大利親歐總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）接受由極右派「聯盟黨」（The League）與民粹政黨「五星運動」（Five Star Movement，M5S）聯合組成的內閣名單，使義大利出現有史以來第一個反歐盟政府；其次，西班牙國會以180票支持，169反對，1票棄權，通過對現任首相拉荷義（Mariano Rajoy）的「不信任投票」，結束拉荷義自2011年12月以來的長期執政，這位曾經帶領西班牙渡過歐債危機的親歐首相，以及採取「零妥協政策」對待加泰隆尼亞獨立運動的鐵腕首相下台後，讓西班牙未來政局發展的不確定性升高。

這兩件歐盟「南方之亂」，基本上，對歐盟政經情勢的發展可能產生以下兩點影響：

歐盟內部團結再受挑戰

悉知，近期歐盟會員國間的團結性有明顯下滑趨勢，這當然跟「歐債危機」與「難民危機」脫不了關係，然而，在歐債危機時期的「南北對峙」，以及難民危機時期的「東西分裂」中，義大利與西班牙政府總是選擇站在歐盟主流這邊，縱使他們對於歐盟之撙節政策與難民分配政策皆有各自偏好（例如：義大利前總理雷塔〔Enrico Letta〕，頗有「以刺激經濟取代撙節政策」的想法；西班牙則生怕接受新難民可能會惡化財政與失業率而不太熱衷），但他們都能以歐盟團結為重，配合推行歐盟政策。不過，這種支持歐盟的忠誠表現，可能會受到威脅，特別是義大利剛誕生的反歐政府最令人擔心，有兩個點值得觀察：

（一）義大利新政府主張增加投資以刺激義大利經濟，反對續行撙節政策，公然挑戰歐盟制度法規。

（二）義大利新政府抨擊歐盟棄義大利於不顧，讓義大利獨自處理地中海中部難民問題，造成義大利嚴重的財政與內政負擔。

這些新問題將在歐盟內部撩起新一波的唇槍舌戰，歐盟內部的紛擾勢必油然而生。

西班牙新首相｜Photo Credit:Reuters/達志影像

歐盟經濟面臨災難性影響

義大利是歐元區第三大經濟體，西班牙則為第四，兩國的政治新變革，讓歐洲投資人的信心起起伏伏，沒有安全感。西班牙是一個走在經濟復甦路上的國家，失業問題也比以前改善許多，然而這種好光景能不能繼續維持，是投資人關心的重點。首先，46歲的西班牙新首相桑切斯（Pedro Sánchez）將修正前首相拉荷義的「不妥協政策」，計畫給予加泰隆尼亞更多自主權，這可能讓加泰隆尼亞獨立份子再度燃起一線希望，未來西班牙的政經局勢會不會因為新一波的加獨運動而陷入混沌，充滿著未知數。

其次，桑切斯所領導的社會黨在總數350席的西班牙國會中只佔84席，距離過半門檻176票還差92票，由此可見，未來表決法案時，桑切斯就必須大費周章地請求其他政黨的支持，否則政策將難以推行，這樣的不確定性，讓人對於西班牙的未來發展感到不安。

而義大利反歐政府主張增加投資的代價就是增加新債。目前義大利的總債務已經達到132%GDP，大約是歐盟標準（60%GDP）的2.2倍，因此在德國與歐洲執行委員會（European Commission）的眼裡，義大利應該要試行適當的撙節政策，才能抑制債務擴大。不幸的是，義大利新政府似乎要採取擴張政策，加大財政支出。

假使義大利新政府真的一意孤行的話，那麼義大利的總債務會繼續攀升，屆時義大利政府或銀行的破產風險將隨之增加；在這樣的氛圍中，義大利政府要在市場上借錢的利息勢必跟著上漲，利息上漲債務負擔也會跟著加重，義大利會不會成為第二個希臘？歐元區會不會被義大利拖垮？而義大利的經濟規模是希臘的好幾倍，如果義大利出了事，那對歐元區的衝擊絕對是難以想像。

總而言之，義大利與西班牙是兩個僅次於德法英的歐盟大國，在六十幾年的歐洲統合（European Integration）過程中，義西兩國基本上是扮演支持者的角色。如今，義西新政府的新動向，卻為歐盟注入許多新的不確定因素。是故，要如何因應這些不確定性，以降低破壞歐盟內部團結與危害歐盟經濟的風險，再度考驗著歐盟的危機管理能力。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航