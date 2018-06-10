明星為何喜歡投資餐廳？有偶像光環加持生意就會更好嗎？

文：在宇宙牧羊的擺渡人

今年（2018年）5月21日，筆者去了Dazzling Café位於東區全新打造的Badass Babes Club概念店，請來了羅志祥參與研發獨家甜點，從現場擠到水洩不通的媒體與粉絲數來看，在短期內，可能造成一波創意甜點料理新風潮。

圖片來源：作者提供 Dazzling Café打造全新Badass Babes Club概念店，將「甜美」和「個性」兩種截然不同的風格混合交織於店裝上。

過去我們都知道不少明星跨足餐飲業的案例，有不少是從曾經的人潮鼎沸到現如今的悄然關張，明星開店似乎許多都是「曇花一現」，一開始靠情懷和粉絲經濟，是否能長期支撐明星的餐飲發展？

圖片來源：作者提供 Dazzling Café餐點揉合中西風格，汲取各國風味料理、食材精華作為創作靈感。

近年來，多數明星餐廳開業熱度過去後就變得冷清。當開業初期的新鮮感不再，往往在開店一年後褪去光環，熱度下降。過去童星起家的小彬彬，經營的熱炒羊肉爐內湖店收攤；綜藝天王吳宗憲先後開過的餐廳也因各種原因結束營業。對於明星加持的看法，民眾是否會買單？筆者經過實際資料蒐尋與觀察，有以下想法分享。

為什麼明星也愛開餐廳？

明星紛紛涉足餐飲業，和他們背後的粉絲經濟有很大關係；相對於股市、房產等投資管道，餐飲業的入行門檻較低、易上手是明星熱衷投資餐飲的另一重要原因。但是風光開張後，明星其實並沒有專業的能力和精力去管理和經營餐飲行業，絕大部分還是會委託他人經營。而明星的高關注度同時也是把「雙面刃」，人氣再高最終還是要受到市場的檢驗；想持續經營一家餐廳，等粉絲效應宣傳甜蜜期過後，終究要回歸到產品和體驗上。

圖片來源：作者提供 酥炸焦糖花生吐司由藝人羅志祥親自參與研發，運用米果、堅果碎作為盤飾基底，融合濃厚焦糖和香醇花生。

就算是粉絲，餐點口味還是需受檢驗

當天筆者隨機在附近路上訪問民眾，對於明星加持的餐廳是否會去支持？該名民眾表示，儘管她是粉絲，但要選餐廳還是更考慮口味，如果餐飲品質沒有一定水準，還是會選擇適合口味的餐廳。畢竟「偶像的情懷」只能用在開幕時的行銷，不能一直當作噱頭。

所以囉，餐廳有明星加持，只能說是有張好門票。在當地進了市場能不能玩下去，還是要看經營管理的基本功，也需要看餐飲行業的大行情。這些年創意料理、甜點、異國混搭料理頻出，競爭激烈的結果，自然又會有一批餐廳禁不起考驗倒閉，明星餐廳同樣也需經過同樣的考驗。

圖片來源：作者提供

市場轉變快速 關閉有時只是一種策略

但明星餐廳關閉，其實未必代表虧損，也不一定說明品牌是失敗的。一些明星投資餐廳後迅速回本盈利，關店是爲了再另謀生意。餐飲市場競爭瞬息萬變，開店關店本來就是餐飲品牌的常態。所以及時停損未必不是一個好的決策，業務重心的轉移有時候更是一個聰明的決策。

Dazzling Café自2010年首創Honey Toast蜜糖吐司以來，引領台灣甜點業的風潮，幾年來更是不斷推陳出新，精心研發多樣口味和各式主食餐點。更成為全台唯一開展海外市場的蜜糖吐司品牌。這次新型概念店與亞洲舞王羅志祥合作，筆者也期待藉由新開發菜色的方式，是否能有不同以往行銷的做法，值得期望能成為明星餐廳提供了新的里程碑。

本文經飴－關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航