【好書推薦】我們如何理解與關懷當代難民與無國籍議題？

文：陳㵾伃

2015年一艘難民船在地中海上翻覆的事件造成700位難民溺斃，震驚全球，也喚起了媒體與大眾對難民潮的關注。因為地理位置等因素，許多人會直覺認為類似事件離自己「很遙遠」，是歐美國家才需面對的問題。然而，當一條條性命迫在眉睫，當需要幫助的人就隱藏在我們觸手可及的生活周遭，我們是否還能繼續視而不見、聽而不聞？ 本文推薦五本專書與兩本繪本，帶領讀者進入這個黑暗且深不見底的世界。

《請帶我穿越這片海洋》：我看著我的女兒們一個一個沉入海裡

離開了家門是混亂的街道，遠方的槍炮聲不絕於耳。過了一個個混亂的街區是戒備森嚴的邊界，另一邊是更多的長途跋涉，或者一望無際的海洋。

可以留在家門裡，看著戰爭接管自己的家鄉，聽著流離失所或者傷亡的消息。但堡壘不再安全，生命裡便只剩下膽戰心驚。也可以拋棄一切，懷抱著希望與風險踏上未知的旅途。即便知道用自己的生命換取活命的機會，是多諷刺的一件事。

素雅選擇了海洋，選擇成為難民。老舊的漁船載著她和她的四個女兒向義大利航行，直到在地中海的某處沉沒。與其說素雅無法選擇該先救哪一個孩子，不如說她根本沒有機會去選擇。她只能奮力在冰冷的海水中掙扎，讓四個女兒抓著她，然後聽從命運的安排。隨著時間流逝，體力不支的小女孩們漸漸鬆手，沒入翻騰的海浪[1]。

經過了煎熬的數小時，僅剩十一歲的大女兒和素雅被救起。她失去了三個女兒。而海上、邊界周圍、世界的各個角落，還有無數條生命或流離失所或載浮載沉。

什麼是難民？

難民（Refugee）是一個矛盾的名詞。它既是一種身分，又代表了一個人在某地無身分的狀態。在原生國內無家可歸者被稱為「境內流離失所者」，而因為戰亂、受迫害或其他原因逃離原生國者才會被稱為「難民」。擁有難民身分者受到國際法的保護，得以在一國合法拘留並接受基本的社會福利保障。但這並不代表他們的苦難就此結束，在真正塵埃落定之前，難民們還有未完的仗要打。

《國界上的漂流者》：「家鄉雖好，但自由更重要」[2]

戰爭是主要但並非難民逃離原生國的唯一理由。受到中共政權打壓，不少西藏人逃至印度北方的西藏流亡政府或尼泊爾，再輾轉移居他國。達瓦多杰（化名）和札西慈仁便是從西藏來到台灣落地生根的例子；大陸商人燕鵬因資助六四運動而被逮捕，出獄後生活受到了官方嚴密的監控；生於非洲的大衛所屬的樂團中有一團員被懷疑為同性戀，整個樂團接受到生命威脅，不得不出走尋求活路。

這些人皆放棄了在家鄉擁有的一切，到人生地不熟的台灣重新開始。並非每一位都取得了合法的居留權甚至身分證，但即便打拼的過程充滿苦澀，他們也甘之如飴。

因為自由。追求自由的信念凌駕一切，支撐他們直至如今。

在這裡，我什麼也不是

這是一段很典型的外籍配偶經歷：嫁來台灣，為了在台灣安身立命而放棄了原來的國籍，熬過一年又一年移民署繁複的審查程序，最終取得中華民國國籍[3]。

但不是每個故事都有個圓滿的結果。陳淑芬（化名）在台灣十多年，歷經與丈夫分居、離婚、生下兩個孩子又不得不與他們分離，種種不幸運與不小心造就了她現在的尷尬困境。她早已放棄了柬埔寨國籍，原本領到的台灣身分證也因故被取消。她靠著打零工和好心的朋友提供住處過活，無法與自己的孩子見面，更回不了柬埔寨[4]。

無關乎貧富，只是想堂堂正正地在這個社會上立足，獲得大部份的人都擁有的權利。但有多少不見天日的個案，在苦苦等待遙遙無期的入籍機會？

「數字很枯燥」[5]

截至目前為止，全球大約有一千萬位無國籍者（Statelessness），他們不受任何一國法律的保障。境內流離失所者（Forcibly Displaced People）也已超過6560萬人，其中包含2250萬位難民（Refugee），在這之中又有半數以上是十八歲以下的青少年或兒童[6]。這筆數據在2016年6月創下歷史上的新高峰，且仍在向上刷新中。敘利亞的平均壽命在戰爭開始後的短短四年內下降了12歲，南蘇丹有250萬人逃往鄰近國家躲避戰亂，全球平均每三秒就一人被迫離開家園在外流浪。

種種統計資訊都是由無數令人心碎的個案所累積而成，以最冰冷的方式呈現最赤裸的事實。數字很枯燥，數字也很殘忍。

《不漏洞拉：越南船民的故事》：悲劇不僅僅是西方世界的傳說

1975年南北越戰爭前後，大批越南（包含南北越）人為躲避共產政權與迫害，冒著傷亡、被洗劫和與親人天人永隔的風險乘船逃往他國，他們被稱為「越南船民」。遭不同國家互踢皮球、被海盜劫走、渴死在海上的故事比比皆是[7]。香港也在過去十年內接到了將近三萬筆來自不同國家申請庇護的個案。

回到台灣，無數因政策被拒絕入籍的個案分佈在境內的各個角落。他們的組成包含流亡藏人、外籍配偶、外籍移工在台灣的生子和不同國家因政治迫害或其他原因出走到台灣來的人們。安穩的生活、教育、醫療、工作機會和社會福利對這些人而言，都是虛無縹緲的夢想。

這些故事離我們並不遙遠，只是多數人不知道該如何去看見。透過以下幾本書開啟讀者對難民與無國籍者的想像，從看見、關懷到行動，一步步影響這些受難者的處境。

推薦書單

兒童適讀

註解

相關書摘

如果你喜歡這篇文章，歡迎捐款給台灣人權促進會鼓勵，讓他們產出更多好文章喔！

本文經台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航