「文金會」後「川金會」，中國看似失話語權，實為影武者

文：呂胤文（東吳大學政治學系學生）

北韓在2006年開始進行核子武器的發展，2009年進行了第二次的核武試射，美國在歐巴馬（Barack Obama）任內對於北韓核武發展上的態度，是以經濟與外交上作為手段，來逼迫平壤放棄發展核子武器，但北韓仍然可在中國與俄國的支援下存活。

川普「拉中抗朝」，中國有籌碼談條件

川普（Donald Trump）於2017年上任後，對於北韓的核武問題態度趨於強硬，2017年11月北韓成功發射的「火星-15型」洲際彈道飛彈，可以打擊美國西岸各大城市，也包含東岸的紐約與華府，同時也是可以搭載超大型重量級核彈頭的洲際彈道飛彈。此後，美朝不斷透過媒體向對方放話，北韓聲稱會攻擊關島，川普則以美軍強大軍力威脅平壤，朝鮮半島情勢升溫。

每當北韓試射飛彈後，聯合國則以經濟制裁做為因應，弔詭的是俄國與中國在聯合國的經濟制裁案投下贊成票，一次比一次嚴厲的經濟制裁，川普也以貿易逆差等問題要求中國克制北韓，對此北京當局也為了維持自身外交上的自主性，以「雙暫停」為基礎，強調美韓聯合軍演的暫停、北韓停止飛彈試射。雖然如此，平壤對於外交事務的態度開始出現與過去相當不同的策略。

朝鮮半島情勢在韓國舉辦的平昌冬奧有了轉機，南北韓的關係好轉，金正恩也在2018年4月27日與韓國總統文在寅舉行「文金會」，並與美國敲定要於6月12日與川普於新加坡展開「川金會」。北韓態度趨於和緩，甚至可能直接與美國建立外交管道，其實是將朝核議題與美中貿易問題脫鉤，最明顯的是5月川普宣布川金會取消，隔一天又在推特發文說將會如期於6月12日舉行，接著在5月29日白宮聲明，將會在6月對中國實施懲罰性相關的措施，即可以看出美國在中國貿易問題上又有了自由的行動空間，不必與中國談條件也可進行川金會。

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中國看似失話語權，實為影武者

然而，中國看似在朝鮮半島議題上失去話語權，其實金正恩在3月密訪北京，早在「文金會」與「川金會」之前，似乎意味著金正恩仍然與北京有一定程度的信賴關係，同時也做球給中國，因北韓聲稱會放棄核武，4月27日文金會後發表《板門店宣言》中也有提到朝鮮半島無核化的問題，這似乎表示中國當局能以先前所言的「雙暫停」政策去逼迫美韓兩國的軍演規模，甚至要求美軍與薩德系統撤出韓國。

雖然北韓因美韓超級雷霆聯合軍演而取消兩韓高峰論壇，加上金正恩與習近平在5月又在中國見面，增添了川金會是否召開的不確定性；然而平壤當局仍然邀請各國媒體見證北韓關閉豐溪里核子試驗場，不論北韓是否真心放棄核武，但他仍然實現了川金會召開的條件，同時也在國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪平壤後釋放三名被押的美國公民。

這些種種，似乎可以詮釋成美朝兩國在高峰會前的籌備細節當中可能有所摩擦，另也能從兩韓高峰會的取消推測平壤當局並不想受到韓國的牽制，同時金正恩兩度會面習近平也是相當合理，以法理上來看韓戰的停戰協定是由美中朝三方簽字，北韓與川普會面自然也要重視中國，也因此面對韓國的態度就無需如此積極。

而以外交談判角度來說，金正恩突如其來的友好態度對於西方國家自然樂見，卻也有所疑慮，不論是成功召開的文金會或是預期下星期召開的川金會前，金正恩均先與中國國家主席習近平會面，而北韓特使金英哲也在訪美之後直奔北京，北韓是否欲與美國建立外交關係都是在製造一種若即若離的感覺，而這似乎可以讓美國更容易接受北韓放棄核武所提出的條件。

另一角度則是顧慮到中國與北韓的信賴關係仍然是比美國高，金正恩同時抓緊與美、中關係不但無害，反而能在川金會不歡而散的情況下仍有中國這個靠山；而如果川金會成功舉行，甚至與美國建立外交關係，美中貿易戰雖然雙方協商的結果是停止相互課徵關稅，但是美中不論是在外交或是經濟貿易上仍然存有隱憂，北韓則可運用美中之間的矛盾衝突，來將自己推向戰略三角理論的樞紐位置。

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朝鮮半島已經逐漸由四方取代六方會談格局，美中朝韓四國顯然成為主導國家，對於美國來說勢必想與北韓建立外交關係，透過這樣的管道來邊緣中國，使北韓這塊緩衝地帶消失。中國與金正恩見面的時間點其實都別有目的，是想要北韓繼續維持與中國友好關係，同時讓北韓與美國、韓國保持一段距離，這樣中國就能像過去一樣握有北韓這張籌碼來向外談判。

但是北韓對外的態度急轉彎似乎顯示金正恩不僅僅滿足於與中國交好，他想要北韓發展成正常國家，也有專家認為，金正恩或許想要採行鄧小平的經濟開放政策來發展北韓，但他能否控制住其人民是一個問題，會不會與利比亞強人格達費最後的處境一樣？美國保證的北韓安全，是否包含北韓人民推翻金氏政權？這些都是北韓深思的面向。

唯一能夠確定的是，日本就算如何積極舉辦中日韓三國高峰會來討論朝鮮半島議題，也終究無法避面其已被淘汰出談判桌的事實。

責任編輯：羅元祺

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