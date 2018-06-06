日本Airbnb半年內「下架」近5萬家民宿，民宿新法是福還是禍？

想到日本旅遊的民眾需注意，日本《民泊法》新制將在6月15日上路，而為了因應新法，民宿出租平台Airbnb周一（4日）將日本還未正式註冊的違法民宿全數下架，和今（2018）年春季相比，數量少了近八成、接近五萬家房源。

日本過去因無明文法律規範，民宿業者不一定遵照旅社法取得許可或在東京大田區等經濟特區獲得認證，許多屋主處在法律灰色地帶。日本政府為有效控管旅遊住宿業者，在今年6月15日正式施行《民泊法》，民宿必需納入旅館業規範，包括營業時間、住房設備、管道設立等，都將另訂規範。

《日本經濟新聞》報導，為了因應新法，Airbnb已大規模下架違法民宿，以便民宿主可先將預定的訂單取消，今年春季該平台仍有6.2萬筆民宿可供選擇，下架後僅剩1.38萬筆。

香港《Topick》報導，Airbnb表示，日本觀光局周一（6月4日）突然要求將未獲經營許可的民宿從網站移除，Airbnb仍在處理事件，最快今天（6日）起會以電子郵件的方式通知受影響的客戶，具體解決方案仍在商討，但強調不會令旅客無故有金錢上損失。

日本民泊法，為何讓商機變危機？

日本Airbnb，是在亞洲太平洋地區最受歡迎的市場，號稱2016年日本靠著Airbnb業主，就貢獻了83億日幣的經濟成長。

而為了減輕2019年世界盃橄欖球賽以及2020年東京奧運大量觀光客的住宿需求，同時也強化對於民宿的監管，日本6月上路的《民泊法》。不過，許多住宿業者和專家卻表示，這項新法可能扼殺Airbnb業者的生意，使許多屋主反而不再提供寄宿服務。

《明報》報導，根據《民泊法》規定，提供住宿的民宿主人必須先通過正式申請，取得營業執照，另外必須製作住房名冊，並加入衛生及安全確保措施、提供外國人入住指示及應對投訴機制等。

不過，最讓職業民宿主抱怨的，是經營民宿的天數限制，新法規定營業時間一年內最多不能超過180天，等於一年有一半的時間，是沒有客人住房的，對於以經營Airbnb為主的職業房東來說，是不小的影響。

此外，日本不同地區也針對民宿經營有不同的額外限制：

東京新宿、中野等部分地區：為避免學童上學途中遇到陌生人，週一至週五禁止營業，只能在週六、日營業。

東京澀谷：民宿經營只適用於寒暑假期間，其他時段禁止經營。

京都：每年只開放1月15日至3月16日之間，提供民宿服務。

兵庫縣：全年禁止在居住專用區域以及學校附近100米範圍內經營民宿。

大阪：禁止在道路不足4公尺寬的區域經營民宿。

民宿新法即將上路，對於想投資日本民宿做房東的人來說，形勢的確開始變得艱難了，現在也傳出在日華人大量賣房，撤出日本市場。

《日本經濟新聞》報導 ，由於繁瑣的規定， 許多人決定停止提供他們的房產，因此Airbnb房源的數量在不久之前開始下降。《民泊法》3月即開放民宿合法申請，但根據日本旅遊局的數據，截至5月11日，只有724名民宿主申請註冊。

不過新法修訂後，Airbnb上的房源也將合法化，不會再像從前可能遇到臨時被違法民宿主退訂的情況。

而為了解決因為行程不確定、無法和房東約好拿鑰匙的時間，Airbnb近日也與日本的全家便利商店合作，透過超商24小時營業的特性，讓旅客未來在Airbnb訂房，能在便利商店專門辦理入退房的機器，領取鑰匙。

FamilyMart to let Airbnb users in Japan pick up keys at convenience stores https://t.co/qasaGGLzj8 — The Japan Times (@japantimes) 2018年5月21日

除了日本全家與Airbnb合作外，日本7-11也在上個月宣布加入民宿事業，與JTB旅行社合作。顧客欲到7-11使用這項服務辦理入住時，需依照日本的法規提供自己的臉部照片或護照ID，並輸入自己的姓名、地址和其他訊息，一旦服務中心通過認證，機器就會自動釋出房間鑰匙，退房時也是以相同的方式歸還。

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核稿編輯：楊士範