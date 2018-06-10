松焦油：棒球場上最具爭議的塗抹物

文：米古爾

2015年8月21號，太空人隊的投手Mike Fiers，以134球、無安打完封的表現，賞給來訪的洛杉磯道奇一個大鴨蛋。這是球隊自2003年以來的第一場no-hitter，也是自1993年之後第一位由單一投手所投出的無安打比賽，更是太空人主場「美粒果球場」（Minute Maid Park）啟用以來的首場無安打比賽。由這位被釀酒人交易來的新朋友Mike Fiers達成。

這是個值得慶祝的時刻，無論是對球迷、對太空人球隊、對休士頓皆是。但在比賽轉播的畫面中，意外出現了這麼一張照片：

Photo Credit: 運動視界

手套上出現了不明液體，這是松焦油嗎？

一切都從口水球開始⋯⋯

在球上塗抹外物改變運行軌跡，早已非新鮮事。最知名的作弊方法，莫過於口水球。藉由口水改變棒球飛行時的受力面積，使得旋轉時製造更大幅度的位移，讓變化球更難以被抓摸。由於不衛生、加速比賽用球消耗，以及歷史上曾因此造成死亡事故，在1920年代，便已明文禁止投手使用口水球（僅允許一小批以口水球賴以為生的投手，能繼續使用直至退休）。

口水球消失後，作弊的方法更為多元。有在場上攜帶刀片劃破表面，也有隨身帶著砂紙磨損球的，但這些方法風險高，且鐵證如山，想躲也躲不掉。漸漸地，有投手開始仰賴其他物質，也可說是口水球的變形版，例如塗抹凡士林、泥土。大致上，目的和最初的口水球意義相同，為了取得更大的優勢及保住飯碗，而使用的小手段。

Stan Coveleski，以口水球聞名的名人堂大投手：

松焦油：最具爭議的塗抹物

五十年來，最受歡迎、也最具爭議的，莫過於松焦油（pine tar）。

松焦油是什麼呢？早在數百年前的北歐，從斯堪地那維亞運來一批批的木材、家具到歐洲大陸。由於航程時間長，木製物品沒辦法忍受長時間曝曬、潮濕的環境，使得經常產生發霉、腐爛的現象。為了保存木材的完好，松焦油因而被發明。以高溫、隔絕空氣的方式來蒸餾松木的油脂，就會得到顏色很深、又黏稠的松焦油。藉由松焦油，使得木材與空氣不直接接觸，中間隔絕了一層保護膜，因此可以藉由船運運送一綑綑被砍下的原木而不被腐蝕。

松焦油也同時被開發出許多新用途，包括香皂、保養品，儘管它的功效不曾被科學證實，也被FDA（美國食藥監督管理局）禁止添加於保養品中。

而其中最知名的用途，莫過於使用在棒球比賽上了。

大聯盟當局對松焦油的態度始終曖昧不明，對於投手和打者的態度又是截然不同。事實上，打者是被允許可以使用的。大聯盟當局規定球員必須手持木棒，但由於木棒表面光滑，摩擦力低，因此打者需要耗費較多力氣在握棒，而且也正因為摩擦小，要是一個不小心沒有握好，棒子很容易就會被甩出，造成安全疑慮。

因此，大聯盟允許打者，可以在球棒上，塗抹最多18英寸（45.7公分）的松焦油，讓打者在握棒時可以花較少力氣，而且能握得更加牢固。但，也僅限如此而已。對於投手的規定，棒球規則8.02是這樣寫的：「投手被禁止塗抹任何型態的添加物於棒球。」也就是說，不管是口水、泥土、或是松焦油，為了棒球比賽的公正，投手塗抹這些物質都不被允許，一旦違反將會被處以罰緩或禁賽。

著名的松焦油爭議案

1. George Brett的松焦油事件

1983年7月24日，堪薩斯皇家隊作客洋基球場，比賽來到九局上半，皇家以3-4落後，此時是一壘有人、兩人出局，反攻的最後希望全寄託在隊上的球星George Brett，面對洋基終結者Goose Gossage，Brett一棒將球掃到右外野，比賽瞬間逆轉為5-4，一時間上演了大逆轉的戲碼。

沒想到，在Brett踏回本壘板之後，洋基總教練Billy Martin上前抗議其使用了太多的松焦油，並要求檢查球棒。主審們於是將球棒放到本壘板上，以比對松焦油的塗抹是否超出18英吋的限制（本壘板長度為17英吋）。在確認其使用太多的松焦油之後，裁判們小組討論決議沒收George Brett的全壘打，並判決其出局，比賽也這樣結束。

不服氣的George Brett，上前對著主審Tim McClelland怒吼，甚至因為情緒太過激動，被總教練Dick Houser和隊友架住以防衝動行事。場上紛亂的同時，皇家隊投手 Gaylord Perry偷偷地將那根松焦油球棒遞給球僮，唯恐其被大聯盟當局沒收檢查。

皇家球團隨後向聯盟抗議比賽，而當時的美聯主席Lee MacPhail接受了抗議，並恢復George Brett的全壘打紀錄，當時他是這麼說明的：

對於松焦油的限制，（當局）並非擔心其所帶來的不公平優勢，這只是經濟上考量。因為松焦油會沾染球棒，使得球棒變得不適合使用，為了降低比賽的成本，才會對松焦油塗抹在球棒上做出限制。George Brett並非蓄意取得不對等優勢，他違反的只是球棒不合格。

從MacPhail的說法，證實了聯盟並不認定松焦油能讓打者因此打得比較遠，這僅僅是一個工具，就和投手需要止滑粉的道理相同。

這場比賽最後在8月19號進行補賽，皇家隊成功守住九局下，取得了勝利。

2. Michael Pineda脖子上的黑色物質

介紹完打者的松焦油爭議案。若當情況變成投手時，聯盟的立場是否會改變？

這又是一場和洋基扯上關聯的爭議。2014年4月23日，洋基作客有「綠色怪物」的芬威球場。當比賽進行到二局下半，輪到Grady Sizemore打擊，球數進行到一好兩壞時，紅襪總教練John Farrell突然向主審喊個暫停，並指控Pineda有使用松焦油的嫌疑。主審先是看了手套、手，還摸了摸他的背，最後發現脖子上有會反光的油脂，仔細一摸，確認是松焦油後，將Michael Pineda驅逐出場。

賽後的新聞稿，同樣引述了棒球規則8.02。洋基總教練Joe Girardi與事件主角Michael Pineda均道歉，並表示他們並非蓄意違反規定。Pineda 隨後被聯盟處以10場禁賽。

「做得太過明顯時，有些事情就會被抖出。」紅襪總教練John Farrell在接受訪問時提到：「這麼冷的天氣，我無法說找些東西好好抓牢球是不正常的，但是你不該做的這麼明目張膽。」

紅襪球星David Ortiz則表示：「沒什麼大不了的！這裡的每個人都用松焦油。」紅襪二壘手Dustin Pedroia也說：「我並不在乎Pineda到底有沒有用松焦油。就算我在乎，我也沒有理由表達抗議，因為我自己打擊時也有把松焦油塗在棒子上。這不是什麼問題。」

松焦油一直相當具有爭議。擁護派認為就和止滑粉、防滑噴劑一樣，只是一項工具，用來幫助選手能夠握好球、拿好棒子，對於比賽本質並不會產生任何改變。相對地，反對派認為，松焦油是具有高黏性的物質，使用其可能會因此使選手獲得比較大的優勢。儘管目前並沒有證據指出，松焦油會讓投手的球路位移較大，或是讓打者擊球的飛行距離較遠（當時美聯主席MacPhail的聲明否認這些說法）。

至於松焦油的爭議，在現代科學如此精密之下，應可更精確地判定，使用究竟會不會對比賽造成影響。開放或禁止松焦油的使用，對於比賽的公平將會有所提升，而非採取雙重標準的姿態，隨著球員位置的轉移而變更。盼望未來藉由科技的輔助，能夠明確定義棒球規則對於塗抹物的標準，以正視聽。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航