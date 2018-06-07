串連斷裂的年代：從《國家的零件》到《Losing, Why?》

文：世界柔軟數位影像

隨著台灣民主化腳步，解嚴後的台灣，公民社會逐漸形成，青年參政更成為近年主流。在這個眾聲紛雜的時代，生活在台灣的眾人，對於過去那段漫長的戒嚴經驗卻出現了言說的空白——我們身邊的人們，乃至父母、祖父母輩，究竟是怎麼走過這麼漫長的白色噤聲時期？他們的經驗， 與我們這一代的生存感覺與媒介語言之間，存在著巨大的斷裂。

影視產業是大眾語言的一個切面，那麼 ，在當代普遍瀰漫著小清新、微感動、質感消費的台灣大眾影劇文化，與台灣曾經的沈重歷史之間、與風起雲湧的政治與社會變動之間，甚至，與普遍低薪與超時勞動的社會現實之間，似乎存在著更巨大的斷裂。

Photo Credit：世界柔軟數位影像 擷取自《國家的零件》

《國家的零件》：從台籍少年工的生命政治談起

年輕一代的影視創作者，究竟該怎麼面對大眾？在這樣的氛圍下，由年輕人所組成的「世界柔軟團隊」，嘗試從「歷史正義」的課題出發，對台灣社會的現實與歷史，提出疑問。 《國家的零件》漫畫作品是其嘗試的第一步。通過細緻而質樸的筆觸，主創團隊帶著讀者回到太平洋戰爭期間的1943年，看見那些迫於貧窮而離開台灣農村的家，前往日本兵工廠製造軍機的台灣年輕人，他們成為打造零式戰鬥機的機械工，有人在日本的軍工廠中餓死、病死，有人在戰後回不了台灣，有人去了中國，也有人終於回家，卻因為身份敏感，而成為故鄉裡永遠的異鄉人。

漫畫聚焦於一對兄弟，他們沒日沒夜地在 日本軍事管理下勞動，卻偷偷留下造飛機的零件，想在廢棄工廠裡親手打造一部飛機，期待有一天，和 平終將來到，他們即將乘著飛機回到台灣的故鄉。然而，歷史終究沒有成全這些孩子們的望鄉。

弟弟死於美軍轟炸，保留飛機零件的哥哥，經歷了漫長的戰後，50年後回到橫須賀的海濱，資本主義發展將城市景色洗過一輪，眼前似新還舊，對哥哥而言，最後回到故鄉的，究竟是夢中駕著飛機的弟弟，或是活著的自己？

Photo Credit：世界柔軟數位影像 擷取自《國家的零件》

轉型正義怎麼走？

日本殖民下的底層農村青年，為求更好的生活而客死異鄉，而活著的人，同時以「戰敗國」與「勝利國」的國民身份迎來了戰後，卻因為現代國家之間的霸權鬥爭，旋即被捲入國共鬥爭與國際冷戰的世界格局裡。最後迎向他們的，竟是漫長的軍事戒嚴高壓統治，故鄉依舊遙不可及。

這對兄弟的夢與現實，僅是八千名前往日本軍工廠造飛機的台灣少年工的一個側影，他們的心情所反映，是台灣歷史的獨特性。這對兄弟的初心，難道不就只是希望自己與家人能夠生活得更好一點？漫畫以《國家的零件》為名，質問著國家利益結構與個人生命政治之間的矛盾。

與其說台灣人民所面對的課題，是被政治語言所綁架的「身份認同」，不如說對於大多數底層小人物所重視的，僅是如何能活得更好、如何更合理地活著。然而，單單為了「更合理地活著」，在白色恐怖的禁錮下，又有多少年輕人義無反顧、前仆後繼，走入監獄、走上刑場？

Photo Credit：世界柔軟數位影像 擷取自《國家的零件》

電視劇《Losing, Why?》的政治寓言

以底層人物的心境與遭遇作為核心，主創團隊的第二步，將繼續探討台灣「轉型正義」的成果與未果。在世界新自由主義浪潮之下，1980年代以來的台灣社會，貧富兩極逐漸拉大，房價攀高、土地的私有與兼併、公共福利縮減，原本屬於公共利益的教育資源，更因為公部門退守，而成為私人財團的資產。

「如何能更合理地活著？」這個大哉問，並未隨著台灣的現代化、工業化而結案。《Losing, Why?》電視劇，便是以這樣的社會狀況作為背景，主角是一位就讀於偏鄉私校的年輕人阿輝，他的藍領父母傾一家之力供他上大學， 學校卻無預警關廠，學業被迫中斷，阿輝的未來一片茫然⋯⋯

主人翁一心想拿回學費，在過程中偶然發現一捲神秘的錄音帶，內容竟是一位白色恐怖政治犯的口白。阿輝越是知道關於過去的種種，越是看到眼前那個隱藏於後、左右他的人生的龐大利益集團。講述過去的錄音帶，竟映照了阿輝接下來的人生際遇與抉擇，並發起了屬於自己的抵抗。

IP產業的更多可能

近兩年，文化部重資投入影視產業，期望開發屬於台灣的上游前置文本，培養健康的IP產業鏈。近年也出了不少以台灣民間傳說、鄉野奇譚，或是以多元族群文化為題材的優秀影視作品，《紅衣小女孩》就是IP產業政策的案例之一。然台灣的特色遠不僅於此。台灣經歷了38年的軍事戒嚴時期，長夜漫漫，曾發生多少震撼人心的事件與故事。而「世界柔軟團隊」的創作者擅長將難以消化的歷史素材，通過各種娛樂文本轉化，以淺白、親近、並具有畫面質感的故事語法，再現於大眾市場、打動人心。

Photo Credit：世界柔軟數位影像 擷取自《國家的零件》

難以言說的空白，恰恰反映出「轉型正義」仍然是當前的時代課題。近20年來，政府投注資源以推進轉型正義議程，去年底促轉條例三讀通過，戒嚴歷史中的各式案件的研究工作，使得白色恐怖下的民眾經驗，逐漸有條件被述說與再製，但這距離真正的歷史正義，還有很長一條路要走。

「世界柔軟團隊」的漫畫、電影與電視劇開發，以台灣史為資源，從日殖時代下的少年兵，談到1949年四六事件的青年學生，從1970年代冤假錯案的政治犯，再談到2018年當下的崩世代青年的困境。接下來，他們還要從六張犁的亂葬崗，繼續談下去。當各種事件、案件，從歷史中被挖掘出來，並與社會議題、宗教習俗等民眾生活相結合，這將擴充與深化IP產業的價值。

除了媒介科技的互文性、形式的複製與再製以外，大眾文化的生產，在內容上也必須思考如何更深刻地探觸、反映一個社會的集體記憶與集體創傷。每個人都是被昨日帶到今天，述說未明的歷史，能助於當前的台灣社會慢慢走向和解嗎？

取材於史、取材於民，通過各種戲劇人物的再現、故事的再製，「世界柔軟團隊」說著台灣的故事，嘗試把零落的拾起、把被遺忘的找回來，把集體的失語慢慢補上。人們該如何更合理而幸福地生活？或許我們可以從這個問題重新開始。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航