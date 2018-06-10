是不是我把她「養」成了恐怖情人？

前陣子有很多作家、心靈導師都發表了文章教大家「如何分辨恐怖情人」。大部分的觀點都認為，恐怖情人多是本身精神狀態有問題，而這些問題是可以在相處時看出來的。因為大家都在談「情人」，我忍不住覺得和我的專業有關，於是每篇都點進去看，但讀了之後心裡卻總覺得哪裡怪怪的。並不是老師們教的分辨方法有錯，而是對照我跟個案面談的故事，總覺得還有哪裡遺漏了。

我的觀察是，有時候，恐怖情人不見得是「一種人」，而是「一種相處態度」。

恐怖情人培養者

好友K是一個30多歲的帥氣暖男，以一個朋友的角度來看，這個人再正常也不過了。很奇怪的是，K常常交到恐怖女朋友，而且這些女生在和他交往之前、跟他分手之後，都是很正常的可愛女性，甚至有一位是小受歡迎的網紅，還有一位很討K家裡的長輩喜歡。但是，這些正常的女孩不知道為什麼遇上了K，就變身成恐怖情人。

在K身上發生過各種光怪陸離的情節，他曾經遇過分手的前女友躲到他公寓頂樓，趁黑夜潛入他家；最驚險的一次是在他提出分手之後，女生冷笑著砸破手上的紅酒杯，徒手抓著碎裂的玻璃刺進K的脖子，離頸動脈就只差幾釐米。感謝他大概有某種神明庇佑，不然我大概早就沒這個朋友了。

這些恐怖故事讓朋友們聽得瞠目結舌，但是K很平靜，還帶點感嘆的說：「我覺得是我把她『養』成了恐怖情人。」

Photo Credit: Depositphotos

我一時傻眼，那女生精神有問題，你怎麼還來反省自己？

不過K解釋之後，我反而發現了一個男女交往當中很少被討論的「雷區」。

K其實是一個很容易討女孩子歡心的男生，和他見過幾次面的女生，很容易就會坐上女朋友的位置，說K是約會高手也不為過。他的做法並不是什麼買花送禮物的老套浪漫招數，而是他在對女生發生興趣的時候，非常願意配合對方。

如果這個女生喜歡藝術，K願意陪她一起飛到香港看藝術競拍；這個女生喜歡登山，K也會弄到全套登山裝備鍛鍊體能跟她一起上嘉明湖。他還曾經打扮成歌德風男子，跟女生一起去看視覺系演唱會，也曾經為了喜歡文學的女生練習硬體字和新詩。

簡單的說，他常常為了正在交往的女朋友，大幅度改變自己的生活習慣。這些女生一邊很高興遇到懂自己的人，一邊也覺得「願意為了我改變自己的男生，他一定很愛我！」，殊不知K可能只是覺得自己在「多方嘗試」，試試看各種可能性、瞭解對方的興趣和價值觀。

但等到他慢慢決定兩個人終究不適合，在心裡醞釀要結束這段關係的時候，態度上卻沒有表現出冷卻，依然扮演著溫柔禮讓的暖男。女方完全沒有發現到他已經不愛了，仍舊沈浸在自己的甜蜜世界當中。直到K突然提出分手，女生就暴走了！她們覺得「你怎麼可能不愛我！」摔東西、鬧自殺、故意撞車，其實都是為了吸引回K的關心。

K的反省是：「在相處過程中，我沒有好好管理對方的期待。我做這些事情是因為我的個性本來如此，但她們卻不小心解讀成我非常投入這段感情，並且在心中自己描繪我們的未來，以為我們接下來就要同居、結婚、生小孩，結果⋯⋯」

我接著說：「結果你突然提分手，跟女生心裡的認知完全脫鉤。也難怪她們會抓狂了。」

Photo Credit: Depositphotos

就是遇上了恐怖情人，怎麼脫身？

我轉述了K的故事給同事聽，同事們紛紛驚覺大家都有類似的經驗。S說，大學的時候和男朋友是班對，雖然早就想分手，卻不好意思在同學之間撕破臉，只好一直扮演溫順女友的角色。「結果大家都以為我們很恩愛，好不容易熬到畢業終於可以分手，他竟然抓狂飆車去撞山壁！」

為什麼情人會有這些激烈的行為呢？確實可能有些人本身精神狀態不穩定，但就算是普通精神正常的人，如果長期被錯誤的幻想包圍著，泡泡破掉的那天，也會因為認知和感受不一致而產生激烈的情緒。大部分的人可以好好處理自己的情緒往下走，但偶爾也會有些人採取激烈的手段來「抗議」。

如果你就是已經遇上了恐怖情人，該怎麼辦呢？

在上面提到的情況當中，對方做這些激烈行為的「目的」其實是希望兩個人可以和好如初，繼續在一起。那麼，最合理的解法其實是消除這個「目的」——比方說，讓對方覺得「再也不想跟你在一起」。

最好是把自己的條件變差，讓對方放棄，做得極端一點也沒關係。以女生來說可以不化妝、不打扮，故意表現得沒有氣質或沒有禮貌。如果能惹對方討厭，每天窩在床上看漫畫韓劇、把房間弄得很髒亂也可以。男生可以故意不打理自己，忍耐三天不刷牙不洗澡，或扮演一下軟爛男，故意不理對方、只打電動，甚至在她面前軟掉幾次。總之盡一切努力，消除自己作為男人／女人的性吸引力，讓對方覺得「我們應該不適合吧」，自發性地離開。



最近已經有太多人問我關於恐怖情人的問題，也有很多人公開提供意見；當然任何人都不應該做出傷害別人、傷害自己的事情，可是如果你真的遇到，也別再浪費力氣檢討自己或對方了。

作者網站與時尚媒人粉絲頁

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航