拆完才來列古蹟：礁溪天主堂、復健院被偷拆，最多卻只能罰3000元

有55年歷史的宜蘭縣「礁溪天主堂」（聖若瑟天主堂）等建築群，去（2017）年被宜蘭縣政府列冊追蹤，給予「暫定古蹟」身分，「暫定古蹟」期限4月底到期。不過文資審議還未再審，今天卻被發現遭到偷拆，天主堂屋頂不見了，文聲復健院也被拆到滿目瘡痍。

建於1963年的礁溪天主堂，擁有罕見的扇形結構教堂。1971年天主堂附近興建文聲復健院，設有全國第一座溫泉水療池，在當時是小兒麻痺孩童生活、復健及定期複診的場所，照顧超過1千多名兒童。

《新頭殼》報導，文聲復健院在1995年功成身退之後，空間長期閒置，天主教台北總教區打算將天主堂、復健院拆除後重建，但引發院友、文史工作者反彈。民間認為，天主堂是文化資產，向宜蘭縣文化局提報「歷史建築」審查，由縣府列冊追蹤。

《聯合報》5月29日報導，宜蘭縣政府去年11月8日召開文資審查委員會，決議請縣府把「礁溪天主堂」登錄為歷史建築，不過縣府以審議時的資料有誤，最後並未登錄，也沒有上網公布委員審議紀錄。暫定古蹟身分今年4月底到期，縣府並未申請展延半年，外界質疑在缺乏「暫定古蹟」保護傘下，歷史建築隨時可能被拆。

果不其然，今日就傳出建築群被偷拆的消息，天主堂屋頂不見了，文聲復健院也被拆到滿目瘡痍。

《中國時報》報導，文化局長李志勇表示，遭到破壞拆除的部分，包括天主堂的天花板被拆掉一半、天主堂後方工作準備間幾乎全毀、辦公室及宿舍部分拆毀、文聲復健院的牆面也遭挖空拆除，只有幼稚園部分保持完整。

縣政府文化局一早得知緊急開會，代理縣長陳金德指示，由縣建設處裁罰，文化局立即啟動暫定古蹟程序，近日召開文資審議委員會討論。

拆完才來「貼公告」，最多只能開罰3000元

宜蘭縣政府今日發布新聞稿，表示礁溪天主堂依文資審議程序目前暫屬列冊追蹤狀態，上午部分建築物遭拆除，縣府立即派人前往制止，並依《文化資產保存法》第20條第2項「遇有緊急情況時，主管機關得逕列為暫定古蹟，並通知所有人、使用人或管理人」，將建物列為「暫定古蹟」，並緊急召開文資委員會議處理後續事宜。

《聯合報》報導，代理縣長陳金德上午找來建設處、文化局等單位討論後續，建設處長林國民說，上個月底礁溪天主堂的人有來申請拆除執照，但後來又撤回，因為未請拆照，依《建築法》頂多也只能處罰3000元。

文化局長李志勇表示，今天張貼「暫定古蹟」公告，只要天主教會再有動作，將處以6個月以上、5年以下有期徒刑，併利2千萬元以下罰金。

《蘋果日報》報導，「都被拆成斷垣殘壁才來貼公告，不覺得太遲了嗎？」宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮批評，原本建築群就懷疑可能會被拆，事前也曾多次呼籲「展延暫定古蹟」，但縣府「該展延不展延」、「連法律上的保護能力都沒有」，根本就是默許。

文史工作者葉永韶也表示，這是「文資界最黑暗的一天！」文化局雖已納入暫定古蹟，也說可修復，但「亡羊補牢太晚了」。他也說，宜蘭縣強調文化立縣，如今歷史建築被拆，「可以立碑紀念這次丟臉的事件」。

《自由時報》報導，文化局長李志勇解釋，去年審議時，因提報資料有誤，文化局評估如果貿然公告列入歷史建築，未來教會申訴，恐會成功，因此才會決議做完調查後再行審議。但因調查結果完成時間不定，4月展延期限屆滿，擔心如果再到期調查仍未有結果依法就不能再展延一次，為了增加保存力道，當時才決議暫不予展延，這是文化局的「策略」。

暫定古蹟，能當做老屋的救命丸嗎？

根據文化局資料，天主教遣使會荷蘭籍和振華神父於1966年購地興建礁溪天主堂、辦公室、神父宿舍等建築，開啟天主教在礁溪傳教工作。1966年起羅文思神父擔任礁溪天主堂本堂神父，開始在礁溪、頭城等地挨家挨戶尋覓患小兒痲痺症的孩童，或帶或揹的陪著患有小兒痲痺的孩子，每週搭火車北上看診，直至1971年文聲復健院興建啟用前，礁溪天主堂內的簡易隔間，用來作為孩子手術後之定期復建場所。



另外，1968年頭城仁愛修女會修女們，也在礁溪天主堂左前側興建3間教室，設立「慈惠幼稚園」，讓礁溪的年輕媽媽們，在幼童獲得照顧下得以出外安心上班。

文史工作者葉永韶表示，早年物資缺乏年代，一群有愛心的神父與修女來到宜蘭，付出愛心與金錢照顧宜蘭人，編織一段段動人慈愛故事，如今神父修女相繼凋零，「紀念建築」是唯一可以傳誦慈愛故事的連結，若建築拆了、故事沒了，曾受恩澤的下一代如何學習感恩？

而「暫定古蹟」的名份為何重要？根據《關鍵評論網》2017年轉載《文化銀行》的專文指出，

當特色建物遭遇危險，地方單位於接獲通報之後，必須在10日內完成暫定古蹟核定程序，若地方單位置之不理，亦可上報中央單位，中央主管機關會通知地方主管機關處理，或是代為處理。 政府將該建物列冊追蹤後，交由「文化資產審議委員會」進行審議。在審議過程中，老建築物就是「暫定古蹟」，在最長一年的時間裡，享有跟正式古蹟一樣的保護規格，受到政府的監管，防止有心人士將其毀壞。

也因此「暫定古蹟」被視為老房子的救命神丹。

不過，暫定古蹟也不是都能保命。今年2月，有83年歷史、也被提報為「暫定古蹟」的新竹太原第，卻在除夕早上遭到怪手拆除，也讓文史工作者惋惜說「還來不及繪測就不見了，粗暴！再多的錢也換不回了！」

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核稿編輯：楊士範