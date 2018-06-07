道德時尚：買一件對誰都溫柔的衣服

文：Cinyee Chiu

「道德時尚」（ethical fashion）這個詞好幾年前就已經出現，在國外有很多資源及品牌已經將道德時尚作為核心價值，但在台灣，想買個符合道德的衣服鞋子包包卻幾乎無從找起。

道德時尚是什麼？

如果你還沒聽過道德時尚，或是經常一起出現的永續時尚、慢時尚等名詞，以下簡單解說一下：

道德時尚（ethical fashion） ：生產者並非血汗工廠，製程中所有勞工皆有合理的工資、工作環境及勞工人權。

：生產者並非血汗工廠，製程中所有勞工皆有合理的工資、工作環境及勞工人權。 永續時尚（sustainable fashion） ：注重環保，使用永續材質。製程中盡量減少用水量，避免能源浪費，解決有毒農藥及化學品等污染問題。

：注重環保，使用永續材質。製程中盡量減少用水量，避免能源浪費，解決有毒農藥及化學品等污染問題。 慢時尚（slow fashion） ：相對快時尚，不趕流行每季推出大量生產，傾向經典耐看的設計。

：相對快時尚，不趕流行每季推出大量生產，傾向經典耐看的設計。 素時尚（vegan fashion）：注重動物權益，商品中不使用動物成分，如皮革皮草羊毛。

其中道德時尚的定義可廣可窄，除了強調勞工權益以外，很多人會把永續環保及動物權益的概念也加進去。

我們喜歡時尚，但我們不希望我們的衣服以勞工、地球或動物為代價。

所以誰做了我的衣服？

4月24日是時尚革命紀念日，2013年4月24日，孟加拉的服裝工廠大樓Rana Plaza倒塌，勞工被迫在不安全的環境中工作，倒塌造成1134人死亡及2500人受傷，受害者多為婦女勞工。之後Fashion Revolution運動開始，社群網站上充滿了標籤#whomademyclothes，質問服飾品牌「誰製作我的衣服？」要求服飾生產線資訊透明，這是時尚改革的第一步，如果企業都不重視（或不敢公開）誰種了棉花、誰染了布、誰縫製衣服，那我們如何知道服飾背後的人權與環境是否受到保障呢？

消費者對道德時尚逐漸加重的關注也反應在時尚產業，以道德時尚為核心價值的品牌接受度越來越高，服飾生產鏈的透明度也漸漸開放。即使如此，Fashion Revolution發現2017年的前百大國際服飾品牌，對生產鏈的資訊公開程度還是不高，原物料端的資訊更是完全不透明。

事實上，原物料正是生產鏈中最黑暗的一端，大量藏著不得見光的現代奴隸（來算算有多少奴隸替你工作），其中棉花總在世界前五大奴隸產品之內。

對較小的服飾品牌來說，或許追到原物料產出的資訊不容易，但至少服飾製作、染印等工廠是可以直接監督的。如果消費者的道德時尚意識提高，並向品牌要求，集體的聲音夠大，品牌會聽。當道德時尚成為趨勢，我們能更容易的買到不用犧牲勞工、地球或動物的衣服。

然而這點在台灣幾乎看不到有品牌強調，最多強調使用有機棉或是環保訴求，素時尚的關注也很少，「真皮」在商品文案中通常仍是加分而非扣分。我查到唯一有將道德時尚納入核心價值的就是繭裹子，大部分的服飾品牌仍是將「物美價廉」作為核心，僅以服裝風格做市場區隔，足顯台灣市場在道德時尚的意識上仍十分落後。（每一次的消費都是為妳想要的世界投票，妳買的是妳認同的價值。）

那麼，資訊公開透明是不是這麼難呢？來看看Honest by，隨便點進一件衣服，生產鏈和定價計算全部資訊公開：每一種布料包含標籤的棉花產地、紡織染印地、供應商；製造的工廠、地點、員工數、剪裁組合熨燙各細項工時；一切材料人工成本計算，批發價零售價計算；另外還有碳足跡計算，執行長必須有強迫症。

各位時尚品牌們，也不用有壓力要像Honest by裸奔成這樣，但公佈一定程度的生產鏈資訊能讓消費者更安心。

我們就想知道這衣服背後沒有血汗、沒有對環境跟動物的剝削。

該怎麼行動支持道德時尚？

你現在或許已經以不一樣的眼光看待買衣服這件事了，又或許看著滿衣櫃的zara、forever 21、其他快時尚品牌，覺得很想抽自己一頓，但先別衝動的把還能穿的衣服全丟掉，這樣只是立刻製造幾公斤的布料垃圾而已。美國每年製造超過1500萬頓的布料垃圾，這數字在過去20年內成長了一倍。約15%回收，20%燒去做能源，65%進了掩埋場。但其實幾乎100%的布料都是可以回收的。（因為很便宜，所以就一直買一直丟嗎？）

買道德的時尚品牌

買衣服之前先查查人家的底。國外其實有很多工具／網站能幫上忙，例如Good On You這個App，將各個時尚品牌依據他們的公開資訊做了星等評比，評比項目分為人權、環保、動物，除了星等也會詳列評等理由，方便你了解有興趣的品牌道德指數多少。

公平貿易的網站上也有一份獲得認證的品牌清單，得到Fair Trade Certified的衣服，代表背後的勞工有安全的工作環境與合理的待遇。

雖然支持道德時尚的品牌一般會比較貴，但只要你改掉衣服一直買一直丟的習慣，破除衣櫃永遠少一件衣服的幻象，以往買五件便宜貨的錢，可以投資一件質好工細、愛人愛地球愛動物的好貨，值得。

要求你喜歡的品牌公開生產鏈資訊

「你好，我非常喜歡你們的衣服風格，但我很重視時尚產業對人權、環境、動物等議題，對我來說讓勞工獲得合理待遇、減少對環境跟動物的傷害很重要。請問哪裡可以查看到你們商品生產鏈的資訊呢？在能夠安心的購買你們的商品之前，我會先尋找其他替代品牌，謝謝！」

類似這樣的聲音，讓品牌聽到吧！

最後放一支我替一個目標是終結現代奴隸的公益組織畫的動畫：

希望以後的衣服都是 Made in a free world（自由世界製造）。你們還有什麼關於道德時尚的資源嗎？歡迎留言跟大家分享！

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本文經Cinyee Chiu同意授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航