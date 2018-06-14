迫在眉睫的全球暖化：你願不願意「買一片藍天」？

文：艾瑞克．戴維森

──買一片藍天，避免全球暖化吧！

我第一次聽到「買一片天空」這樣的說法，是出自一名律師之口，他當時正在跟我聊一個案子，有關某醫師有意購買一批醫療業務的案子。在詳讀契約之後，這名律師建議他放棄這樣的想法，因為該項醫療業務金錢價值不高，花大錢去買它，就和「買一片藍天」一樣。面對律師的說詞，該名醫師不為所動，因為他認為買下「藍天」，將會使他獲得許多環保利益（green dollars）。我對於這種將不值錢的事物比喻為「藍天」，印象非常深刻，因為那和我童年時對於天空的記憶大不相同。

一小片藍天

如果你到過我的家鄉蒙大拿州，你一定會對那兒廣大的土地與天空心生敬畏。我對大自然的那份敬意，大多是出於青少年時期在蒙大拿山區健行時，因天地遼闊而感覺到自身的渺小。在我心中，蒙大拿的特別之處就是那片天空。然而時至今日，無論是蒙大拿或是全球任何地方的上空，都充滿了過多的二氧化碳、金屬物質、放射性落塵，以及從煙囪、汽車排氣管以及核彈所排放或製造的毒物。雖然像蒙大拿這種「荒野」所受的影響似乎比較少，然而全世界任何一個角落，無論多麼遙遠荒僻，都無法擺脫人類的影響而保持原始清新。我現在已成為一名科學家，專門研究地球生態與大氣層的關係以及人類對大氣層的破壞，然而我童年記憶中的萬里青空卻與科技修復能力的增長不成比例。儘管天空的大小似乎受到人類的影響而縮小，但我仍然堅信我的直覺：藍天是有價值的。

藍天的價值

北卡羅萊納塔希爾大學（University of North Carolina Tarheel）的「校色」是天藍色，該校籃球隊的支持者認為天空之所以是淡藍色，是因為上帝是北卡人。當我去塔希爾的「敵校」北卡州立大學（North Carolina State University）念書之後，我想用一個比較科學的方法來解釋天空的顏色：主要是因為大氣層中的微小粒子會導致太陽光波在粒子周圍彎曲衍射（diffract），因而湊巧生成了藍色。當水蒸氣使得光線產生衍射現象時，我們便會看到美麗的彩虹，然而大多數的陽光衍射所產生的是藍色。

藍色天空除了色彩漂亮外，還讓我們知道天空並非空無一物，當中還是有些叫做「浮質」（aerosols）的氣體和微小粒子，不但會衍射和折射光線、吸收能源，還會使得熱力環繞覆蓋在地球周圍。如果是在一個多風的冬日，我們可能很難相信這樣的說法，然而這卻是千真萬確。無論是水蒸氣、二氧化碳、甲烷或是其他氣體，都有助於將太陽能量保留在大氣層中。這種吸取熱能的效應就是所謂的「溫室效應」（greenhouse effect），因為它就像是溫室的玻璃一般，能夠吸取太陽的熱能，使得溫室得以保暖。相信大家都有一種經驗，就是當你把車子停在太陽下一段時間後，車內的溫度將會變得炙熱難耐。這主要是因為陽光透過擋風玻璃進到車內後，因無法散出而滯留在車內的緣故。或許把溫室效應稱為「停車效應」（parked car effect），一般人將更能了解其真義，但我還是認為溫室效應的說法比較優雅。

雖然大眾媒體通常將溫室效應視為一項「理論」，但其實它和物理學上的萬有引力，或上述的停車效應一樣普遍。如果我們的大氣層中沒有這些吸熱氣體的話，那麼地球將變成一個結凍的冰球，而生命也將不復存在。全球暖化現象之所以備受關注，是因為證據顯示溫室效應有日漸惡化趨勢，而始作俑者便是人類。由於我們不斷在汽車、火爐和電廠中燃燒天然氣和石油，也持續砍伐焚燒森林，因此大氣層中便布滿了更多的吸熱氣體，使得全球溫度日益升高。儘管全球暖化議題的某些面向頗受爭議，但是沒有人能反駁：人類因為燃燒煤炭、石油與開墾森林，已使得大氣層中的二氧化碳含量增加了百分之二十五。如果情勢照這樣繼續下去，到了二十一世紀末，大氣層中的二氧化碳量還會再加倍。

目前全球暖化已成為國際性組織「政府間氣候變化專門委員會」（Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC）的研究主題，從一九八○年代晚期開始運作至今，IPCC已完成許多前所未見的偉大事蹟：使得全球超過七十個國家的上千名科學家致力於環保研究，其中五百名科學家共同撰寫研究報告，另外五百名科學家則擔任評論員。這些科學家近來凝聚出一個共識，就是暖化現象已強大快速到足以對全球環境和經濟造成嚴重後果。雖然暖化效應的諸多細節在科學界仍有爭議，但根據IPCC的測量，地球溫度在過去百年間已上升逾攝氏○．五度（大約華氏一度）。而這個由氣候學家、海洋學家、地球化學家和生態學家所組成的傑出團隊，更提出如下共同聲明：「科學家所觀察到的暖化現象，不太可能全是自然現象；而且證據也顯示人類對全球氣候確實有相當影響。」

IPCC在檢閱過一連串有關未來暖化現象的可信估計後（包括暖化效應的最慢與最快速度），總結道：「衡諸所有案例，暖化現象的平均速度可能是過去一萬年來所僅見。」

誠如負責任的科學家一向所為，IPCC的這份報告在提出強有力的聲明與結論之餘，也對資料與模型的不確定性輔以適度的警告與提醒。然而儘管如此，科學家在觀察暖化現象發生的時間與地點時，清楚地辨識出人類活動對氣候所造成的衝擊。總而言之，根據可靠資料顯示，暖化現象確實存在，而且極有可能是由人類所造成，更重要的是，當前的暖化效應，幾乎是以人類發展農業以來最快速的方式在進行。

我並不是在危言聳聽，淨說些幾百年後才會發生的事，相反的，上述現象可說是迫在眉睫，距今不過幾十年的時間，可能在絕大多數人的有生之年就會浮現。我們早已觀察到某些環境變遷，也在世界各地找到全球暖化的跡象。在二十世紀，海平面共上升了四至十英吋不等；北極海域冰塊正在消融，全世界的冰河也在消退中；候鳥的遷移型態正在改變；珊瑚礁也因海水異常暖化而變得敏感多病。在天候方面，陰沉朦朧的天氣日漸增多，夏夜的冷卻速度不若以往正常，秋霜變得晚到，春季總是早來，就連異常的天氣型態也越來越普遍，包括乾旱、忽冷忽熱以及帶來大量雨水與降雪的「怪異」（freak）風暴。按照歷史紀錄，歷來氣候最溫暖的年度為一九九五年、一九九七年、一九九八年和一九九九年（編按：本書完成於二○○○年），由此可知，全球暖化現象確實已經來臨。

相關書摘 ►逐漸消失的良田：全球已有美國兩倍大的土壤受到嚴重侵蝕

書籍介紹

《GDP又不能吃：結合生態學和經濟學，為不斷遭到破壞的環境，做出一點改變》，經濟新潮社出版

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作者：艾瑞克．戴維森

譯者：齊立文

本書作者是知名的生態學家，他一開始先指出當代主流經濟學及科技模式的三大謬誤：

瑪麗皇后式的狹隘經濟學觀點（經濟體系中唯一會受到極端氣候影響的只有農業部門，而該部門又只占美國GNP百分之三而已！）

愚蠢的卡斯特將軍（假設科技發展一定能找到自然資源的替代品，拯救人類）

對於一時成功的錯誤自滿（或是「不像以前那麼常打老婆了？」）

接著作者分析「生態學家的金字塔」與「經濟學家的金字塔」有何不同，一針見血地指出目前經濟發展vs.環境保護的爭議中，兩者之矛盾與可能合作的契機。

書中也探討土壤（第2章）、森林（第3章）、空氣（第5章）、地下水（第6章）、生物多樣性（第8章）等自然環境惡化的問題，並指出經濟學的成本效益分析、貼現率、外部性等觀念，如何被誤用或濫用。

我們不可能重返「自然狀態」，但是人類社會與地球要永續生存，除了正面應對生態環境的問題，還需要適當的經濟分析和政策，來提供誘因；一個永續發展的環境，需要結合科技專家、經濟學家和生態學家的合作，才能完成。

Photo Credit：經濟新潮社

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航