在北京交換的日子：狼性只有10%，只是他們人多

文：吳政錡（即將畢業要去當兵的大學生，對未來充滿迷茫，但相信自己能夠突破自我，找到自己的一輩子樂趣所在）

從小到大不管是老師還是父母，都不斷告訴我們要努力念書，現在對岸經濟在起飛，你的未來市場是在中國，那裡的小朋友有多麼的刻苦念書等等，讓我對這個離我們僅隔一片海峽的人們感到好奇。

大二上學期的時候，我擔任大陸交換學生的Student buddy，負責帶他們熟悉校園、台灣的文化，同時也陪著他們吃喝玩樂，而他們口中的中國大陸，支付寶多麼方便，淘寶、京東線上購物只要一鍵下單云云，成為了我毅然決然西進的「最後一根稻草」。

中國的教育，跟台灣有什麼不一樣？

我去交換的學校，是北京科技大學，也算是211工程、985優勢學科創新平台等高水平大學建設方案入選高校，雖然大家可能對這所學校不那麼熟悉，但是也算是教育水平蠻好的一個學校。有趣的是，當那邊的學生問我是來自哪個學校時，我都會跟他們說「北科大」，他們會很疑惑的說他們指的是「台灣的哪所學校」，我又再說了一次「北科大」，台灣的臺北科技大學，他們才恍然大悟，也因為這樣，我很容易交到那裡的朋友。

回到教育層面，當時在選課的時候，我有仔細觀察學生上的課，也有問過同學的意見，因為交換生有一個很大的權力，就是可以自由選擇自己想上的課，可以「上修」或「下修」其他年級的課，不像台灣的學校通常只能下修而沒辦法上修，而我觀察的過程中，發現有幾點跟台灣教育比較不一樣。

（一）中國修課相對不自由

在台灣修課跟中國比起來相對來說比較自由，選擇性較高，儘管我在台北現在所唸的學校相對其他來說修課已不算自由，但是和對岸大一到大三都被排好課表的狀況比較起來，我覺得台灣對於課程自由度，相對還是較高。

（二）學生課業壓力相對重，學生修的學分多

舉個很簡單的例子，微積分我在台灣是規定上下學期各修3學分，相對來說已經算是很重的科目，但是我在那裡的北科大看到的情況，是有的系一學期就要修6或9學分的微積分，相對來說真的重很多，也因為這樣，他們的社團活動相對而言就沒有比台灣活躍，儘管如此，他們有所謂的話劇社、書法社、粵語社等跟台灣不一樣的社團，對我們來說仍是一個非常新鮮的體驗。

（三）學生對於留學慾望較高

路上常常會看到有人拿著托福、雅思的書籍，跟台灣比起來，他們對於出走的慾望很高，也許是想看看更大的世界，也許是嚮往或是體驗國外的生活，實際原因，問十個人可能都會有不同的答案，但是有一點可能是相同的，他們對英語的重視高於台灣，而他們不流行考多益，而是本地的「四六級」或托福、雅思等。

Photo Credit: AP / TPG

在生活層面的部分，中國的微信、支付寶支付無所不在，深入滲透各地，所謂一機在手，去哪裡都不必煩惱，而且不僅是用在大都市，當時我跟同學參加定向越野，跑到離市區大概兩小時遠的郊區，原以為只能用紙幣支付，沒想到微信、支付寶仍然能夠派上用場。

至於學生素質的部分，我覺得是龍蛇混雜，狼性跟小確幸並存之。

在北京交換期間，一直在想他們所謂的「狼性」，其實跟我想像的落差有點大，有些人真的很認真在前排聽老師聽講，也會舉手發言問題，但其實也有很多學生躲在後排滑手機。

我認為所謂的狼性台灣學生也有，但總歸來說應該是比例問題，中國人口多，同樣是前10%的人很認真唸書，中國前10%和台灣前10%的人數相較起來多太多了，在外人看起來，才會出現所謂「狼性」的名詞。

總而言之，我覺得台灣人並不是完全沒有優勢的，在教育上，我們能夠學到更多更廣的內容，而且學習意願相對來說可能也比較高，因為我們能夠自由選課，而我們像是社團、實習、打工經驗等等的多樣性，都是我們的優勢，中國市場大，應該當作是我們可以努力去打拼的地方，而不是自怨自艾，覺得對岸什麼都很好，而台灣的教育或生活都不行。

我們不是不行，只是需要一個可以發揮的舞台罷了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航