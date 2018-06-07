「國艦國造」正面新聞陸續傳來，但我們不該忽視這三個重點

基於中國政治因素打壓，台灣籌獲武器管道受到嚴重限縮，長期以來只有美國願在《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）、六項保證（Six Assurances）等政策下出售防禦性武器；儘管1990年代我國曾短暫突破重圍，自法國、荷蘭等國取得戰機、巡防艦、潛艦等等，但上述專案多半是曇花一現，在中國施壓下，不僅無法再取得新裝備，連武器後勤、升級都受到程度不一的阻撓。也因此，從馬英九總統任期尾聲開始，到蔡英文總統2016年上任來，國防自主都是台灣重中之重。

由於我國海軍、海巡許多艦艇服役過久，這三年來，結合國安需求和經濟轉型，政府接連推出大規模國艦造艦計畫，預計建造兩百多艘各型艦艇，部份建案已開始執行，計畫逐漸上軌道。正面新聞陸續傳來的同時，我們也不該過度樂觀、以偏蓋全。台灣面臨來自中國直接武力威脅，國家安全是不變的優先考量，本文以下點出在發展國防自主之餘，容易被各界忽視的三個重點。

一、軍購仍應與國造併行

雖然國防自主是明確路線，各界仍盼美國定期對台軍售。由於軍售可在最短時間內獲得已獲驗證之軍備，美國政府也會扮演一定角色，讓台灣省去過度資源投資與風險承擔，更是台美政治關係具體事證。試想之，美方若答應出售120輛M1A2戰車，與出售兩款機載飛彈，就算後者效用可能較大，但象徵意涵上是不是有其他解讀？未料美國2010年後，再也沒有售台完整裝備；近兩年包裹內容均以彈藥、系統為主，且金額均未達20億美金（18.3億與14.2億），確實讓人失望。

結合政治意涵，與台灣國防自主能量不足的因素下，我國應把握軍購機會；可惜的是，台灣過去曾多次錯失良機。舉例而言，美國2010年軍售兩艘鶚級（Osprey Class）獵雷艦時，其實尚有多艘已退役但還沒銷毀的堪品，當時政府若爭取購足，相信迄今早已建構新穎、完整之獵雷戰力，就結果論而言也不會有慶富獵雷艦案問題產生。此外，2015年美國願意以相當優惠之價格出售四艘經過完整性能提升的派里級（Perry Class）巡防艦，但台灣也只願意購買兩艘，使得大多數過於老舊的諾克斯級巡防艦無法順利汰除。

台灣不具備完整的造船、專案管理、產官學界整合能量，連海軍參謀長李宗孝都曾做出類似發言；國防自主無法一步登天，筆者也曾在〈從韓國海軍三大自製計畫，看台灣「國艦國造」的窘境〉一文中提及，韓國從1980年代開始循序漸進，從技術門檻較低的艦艇開始，在國外技術支援下漸漸掌握經驗，一步一步朝國防自主路線邁進之步調很值得台灣學習，否則幻想一步登天，最後只會帶來揠苗助長的惡果。

二、過於樂觀的紙上規劃

儘管技術與經驗都還沒成熟，但目前看到的相關規劃，卻明顯樂觀過頭。潛艦國造專用的台船船塢將於明年9月動工，國防部仍表示第一艘原型艦會在2024年下水、2025年成軍。時程比日本蒼龍級（Soryu Class）潛艦最新一艘量產艦（SS-509）工程還要快；要知道的是，在SS-509前，日本已經國造數代共53艘潛艦，基本上以每年一艘的速度進行，日本是全亞洲潛艦最先進技術、最豐富經驗的國家，台灣紙上規劃卻比照日本，明顯亂畫大餅。

Photo Credit: 王悅年

三、除了造艦工程以外

雖然國防部象徵性保留對美軍購潛艦作業費，但美國已數十年不再生產柴電潛艦，透過美方作為白手套取得他國退役潛艦升級後再出售台灣的方法也似乎不可行，海軍新潛艦籌獲管道已正式轉為國艦國造。因此，此時焦點變成哪國會提供技術指導、台船造艦能力等等議題。其實，一艘潛艦戰力發揮牽涉多重因素，裝備性能固然重要、官兵操作熟練度也是；不過另外一項關鍵核心卻時常被忽視－機密水文資料。

與其他國防機密不同，有些國防機密就算被洩漏，也可以亡羊補牢（例如部隊調動、戰術細節、通訊密碼⋯⋯），但水文是基於地球科學而來，無法後天改變。作為守勢作戰的台灣，和中國進行台澎防衛戰時，只要可以善用水文特性，會獲得一些先天優勢；相反的，資料一旦被外洩，後果不堪設想。因此，2012年海軍大氣海洋局多位退伍人士被中國吸收，媒體以〈若開戰，台潛艦必死〉來形容，或許聳動，卻十分貼切。

Photo Credit: ROC NAVY @ public domain

除大氣海洋局外，台灣還有一些單位或多或少賞握了水文資料。包含明年將成立的海洋委員會國家海洋研究院以及科技部國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心。海洋中心目前使用多艘海洋研究船，承接非常多國家計畫進行海洋資料蒐探，最新一艘接替海研五號意外沉沒的勵進號（2000噸級，排水量最大）也剛在5月22日正式加入船隊；就研究能量和執掌來說，台灣海洋科技研究中心可能掌握比國防部更為豐富深入的資料。水文資料雖說有學術性，但作為使用端的海軍來說，憂心的是軍事機密意涵。

舉例而言，其實潛艦作戰並不像電影中時常在「追擊」，多數時間潛艦會佔據重要戰略孔道，以「坐底」的方式埋伏於海中，活用水文特性隱藏自己，等待敵艦進入防守範圍。所以只要水文資料遭到外洩，潛艦無法埋伏，也就喪失了最重要的功能，非同小可。

綜上所述，不論是國防部、科技部，或是海洋委員會，彼此間應該要有資訊交換機制，核密和人員管控也應該要被納入同一體系標準；筆者樂見立法委員蔡適應就在5月底針對這樣的議題質詢國防部，並當場獲得海軍參謀長承諾將會在兩個月內與科技部協調。

結語

本文利用有限的篇幅，挑選出三項在國艦國造政策下，各界應大力關注與鞭策的項目，當然不止這三項，國防自主也不會局限於國艦國造，不過就三軍來看，確實海軍需求較急迫、專案已上軌道。國家安全是一切的重心，筆者盼望，國艦國造政策可以在有系統性、長久戰略策畫之下真正落實，而不是像某些政策一樣最終淪為文青式口號而已。

責任編輯：彭振宣

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