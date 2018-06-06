比基尼再見！美國小姐比賽將取消泳裝項目，是誰改變了這項「百年傳統」？

一場因「泳裝」而起、延續近百年的比賽，能在21世紀末，全面摒棄泳裝嗎？美國小姐組織（Miss America Organization）主席卡爾森（Gretchen Carlson）今天表示，美國小姐選美將摒棄泳裝競賽項目，還說不會再評判參賽者的外貌。

曾是前美國小姐的卡爾森今天在晨間談話電視節目「早安美國」（Good Morning America）宣布：「我們不會以外貌來評斷妳，因為我們感興趣的是造就妳的事物。」

卡爾森解釋說 ：「我們聽到很多年輕女性說，『我們很想成為你的節目的一部分，但我們不想穿著高跟鞋和泳衣出門』，妳不必再那樣做了。」

除了取消泳衣比賽，美國小姐組織也將改變穿著晚禮服的環節，主辦單位會讓參加者穿著自己喜歡的服飾，展示她們的個人風格。

泳裝 ： 美國小姐的百年傳統

美聯社報導，美國小姐選美約於百年前（1921年）在新澤西州大西洋城（Atlantic City）開始舉辦，但比賽的泳裝競賽項目已經受到抵制，甚至連晚禮服項目也面臨阻力，但程度較小。

1921年，身穿泳裝的第一屆美國小姐參賽者。｜Photo credit: AP／達志影像

《紐約時報中文網》報導，自1921年在大西洋城木板人行道上舉行第一場比賽以來，美國小姐比賽和泳裝一直是同義詞。

美國小姐起初是大西洋城（Atlantic City）在1921年為延長夏季假期在海邊舉行的一場選美比賽。在第一屆比賽中，冠軍被授予「美國小姐」稱號，亞軍獲得泳衣作為獎品。起初參賽者穿的是連體泳衣，按今天的標準來看頗為保守。

1951年的美國小姐們。｜Photo credit: AP／達志影像

不過美國小姐的比賽，也歷經了不少變革。

一開始的比賽，規定只有白人能參賽；雖然這個規則在1940年被刪去，不過一直到數十年之後，才首度出現黑人參賽者。

而「物化女性」的批評，更是與美國小姐比賽如影隨形。

1968年，數百名女權運動者聚集在美國小姐比賽場外，將 胸罩、腰帶、捲髮器、假睫毛和其他 象徵「折磨女性」的工具，扔 進一個叫做 「自由」的垃圾桶。

1968年9月7日，美國小姐選美大會在美國新澤西州大西洋城舉行，全國婦女解放黨成員在會議大廳前舉行抗議活動，當時還有人焚燒胸罩表達抗議。｜Photo credit: AP／達志影像

《紐約時報中文網》報導， 美國小姐組織宣傳自己的使命是賦權女性和發放數百萬美元的獎學金，不過在長達幾十年的時間裡，這個「使命」和它要求參賽者穿著暴露服裝的做法，顯然矛盾。

一直到去年各州的評委指導手冊中，仍寫著許多人認為泳裝這部分是「剝削女性」，但「美國小姐組織認為，有這種感覺的人並不真正了解競賽本身」，手冊寫道。「不論我們各自對美國小姐獲獎者的角色可能會有何種想法，美國大眾都期望她會是漂亮且身體健康的。」

2015年，第95屆美國小姐比賽。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

一場因#MeToo而改變的選美「競賽」

《公視新聞網》報導，美國小姐選美在今年邁入第97年，當選美國小姐將贏得5萬美元獎學金（約台幣145萬元），並出任協助慈善募款的親善大使。不過隨著女性意識抬頭，選美比賽被批評物化女性與性別歧視，近幾年的選美風向也轉而注重參賽者的專業背景以及社會參與。

去年，媒體揭發董事會主席和節目撰稿人的電郵內容，以極其不堪的字眼評論歷屆參賽者的體重和性生活，內容充斥厭女、肥胖、淫蕩，引發49名冠軍佳麗連署要求調查，董事會隨即進行人事換血，1989年的美國小姐，同時也是新聞主播的卡爾森（Gretchen Carlson）成為第一位出任主席的選美冠軍。

卡爾森曾對前福斯新聞執行長艾爾斯（Roger Ailes）提出控訴，她聲稱在拒絕艾爾斯提出的性要求後，職位遭到降級。卡爾森也聲稱，她曾舉發節目同事性別歧視及高傲行為，但福斯並未採取任何行動。

卡爾森在「早安美國」的節目中宣布，「美國小姐」將不再只是評論參賽者的外貌，另外也將不再只是一場「選秀」（pageant），而會成為一場「競賽」（competition）。

JUST IN: "We will no longer judge our candidates on their outward physical appearance. That's huge. And that means we will no longer have a swimsuit competition." - @GretchenCarlson on the major changes coming to @MissAmericaOrg https://t.co/ICRIsRN71h pic.twitter.com/IWKcVvCC50 — Good Morning America (@GMA) 2018年6月5日

卡爾森說， 美國小姐組織如今首次完全由女性領導，而這是一個全新的改變。 而這 一連串的改革措施，也被解讀是受到反性騷擾運動#MeToo的影響。

卡爾森表示，「我非常希望女性朋友會知道自己擁有力量，在聽到這麼多挺身而出的故事。」

她在聲明中說：「在我們的國家，我們正在經歷一場文化革命，女性們有勇氣站起來，在許多問題上聽到她們的聲音。 」「美國小姐組織很自豪能加入這場女性賦權運動」。

「誰不想被賦予權力、學習領導技能、上大學（編按：美國小姐組織支付參賽者獎學金），並真正能向世界展示，妳靈魂深處的自我？ 」

不過，並不是每個人都同意這項決定。1973年的美國小姐當選人、現年65歲的格林漢（Judith Graham）告訴《New York Post》，這是一項錯誤的決定，她說，「妳不能把美貌，從選美比賽中剔除」。

「她 們正在努力把重點放在女人和她的成就上，但我認為，成就的一部分是保持一個非常好的健康身材，並帶著自己非常驕傲和女人味。」 格林漢說，她支持保存這個（泳裝）傳統：「它已經運行了百年，它不會被破壞，不要想改變它。」

不過「美國小姐組織」也發表聲明，表示將 取消競賽中泳裝和晚禮服的部分，取而代之的是「與評委進行現場互動」，鼓勵參賽者突出她們的成就和人生目標，並顯示她如何使用她的才能、熱情和野心，以「勝任美國小姐這個位子」 。

2017年在拉斯維加斯舉辦的美國小姐比賽。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

不過，#MeToo運動或許不是撼動美國小姐比賽的唯一原因。

《Forbes》報導， 近年來，美國小姐的收視率下降，去年9月 僅有560萬觀眾觀看，比2016年的620萬觀眾、和前一年的700萬觀眾相比，減少了10％。

就目前而言，卡爾森似乎對她的新決定充滿信心。她說泳裝項目「不是比賽中評價很高的部分」，觀眾更欣賞比賽中的才華部分。

主辦單位表示，泳裝項目將改成評審訪查參賽者，而晚禮服項目則將保留，但不針對服裝和穿著評分。預計從明年開始地區性比賽也將全面取消泳裝項目，新世代的比賽將會如何，屆時可知。

Photo Credit: Reuters/達志影像

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核稿編輯：楊士範