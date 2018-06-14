《聆聽寂靜》：永遠在尋找最新奢侈品的人，永遠得不到最奢侈的寂靜

文：厄凌・卡格（Erling Kagge）

如同過去，奢侈代表地位，也關乎快樂，而且是現代人很少能享受到的快樂。法國大革命期間被送上斷頭台的路易十六，要是能要回自己的頭，看到你手上的智慧型手機，也會嫉妒得兩眼發直，直到發現手機幾乎人手一支為止。

奢侈的東西就是非必要的東西，而且非常稀少，至少要有足夠的人相信它很稀少。

當精品店愈來愈多，奢侈品變得人人可得、滿街都是之後，就會顯得平凡無奇。如果人人都有一個LV包包，它就沒那麼獨特希罕了。你可以去買新包包，但無論你買的包包有多名貴，一定會被其他買了更名貴包包的人給比下去。

有些世界超級富豪過著簡單樸素的物質生活，也有一些選擇享盡奢華。根據我的經驗，享盡奢華的富人瞭解一件其他人不瞭解的事，那就是：奢華享受只能得到短暫的快樂。

我相信寂靜是新的奢侈品。寂靜比其他奢侈品更珍貴獨特，也更歷久不衰。暑假期間，我有個女兒針對此事發表了她的獨到見解，讓我十分驚喜。她說，永遠在尋找最新奢侈品的人，永遠得不到一樣必需品，那就是寂靜。

難就難在，這麼簡單直接的東西不一定能納入奢侈品的範疇。此外，寂靜也是一種被低估的奢侈品。追求奢侈品，主要就是藉由持續累積一樣東西來獲得那樣東西，永遠不嫌多。刺激消費者腦中的多巴胺，就表示他們會一直渴望更多。然而，寂靜的重點卻在移除，在於減法。

除此之外，寂靜這種體驗可以不花一毛錢，也不需要跟著季節變換新品。

如今，要人投資寂靜很難，除了標榜隔絕噪音的酷炫耳機，或是為荒涼美景或休閒飯店拍攝的廣告。商人多半還是向錢看，他們想要的只有更多，不會更少。

另一種奢侈是讓人找不到你。不把日常擾攘放在眼裡是一種特權。讓其他人在你不在時，做好該做的事。不回簡訊，不接電話。同事、工作和家人的期待，如果不那麼重要就轉手他人，或乾脆忽略。好不容易爬到這個位置，就算有人想找你找不到，你也無所謂。

噪音也跟階級差異有關。背景音（secondary sounds）就是他人製造、卻對自己造成干擾的噪音，這種噪音造成了社會階級的巨大落差。下層階級的人在工作場所被迫忍受的噪音，往往比上層階級的人更多；住家的隔音效果也比較差。相反地，有錢人住在噪音較少、空氣較好的地方，開的車子聲音較小，家裡的洗衣機和烘衣機也是。他們有更多空閒時間，吃的食物也更乾淨健康。寂靜成了某一種分野，讓少部分人比大多數人有機會享有更長壽、更健康、更富足的生活。

很少人可以完全躲避噪音。我們都學會了與噪音共存，也認為別無選擇，但噪音始終都是降低生活品質的一種干擾。不只對人，對動物也是。我喜歡醒來就聽到鳥鳴聲，甚至有科學家研究鳥類對都會區日漸嚴重的噪音有何反應，結果發現鳥鳴聲出現了改變。較低的音調消失了，取而代之的是可以跟人類噪音較勁的高音調。鳥鳴聲因人而改變，導致公鳥愈來愈難吸引到母鳥，因此下的蛋也愈來愈少。

這個改變的速度很快，研究人員仍不確定這算不算是一種「演進」。背後的原因讓人心碎：「音景」對棲息在都會區的鳥類造成的干擾，比對人類更大。人類跟鳥雖然不同，但我在兩者身上都發現同樣的躁動不安。寂靜對所有生物來說，都是一樣奢侈品。

相關書摘 ▶《聆聽寂靜》：人類的所有問題，都源自人對寂靜的抗拒

書籍介紹

本文摘錄自《聆聽寂靜：什麼是寂靜／何處可尋／寂靜為何如此重要》，大塊文化

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作者：厄凌・卡格（Erling Kagge）

譯者：謝佩妏

人類史上第一位征服三極的探險家，

為什麼還要探向內心的另一個極地？

——關於「寂靜」的33個提問

「隔絕世界並不是對周遭環境不管不顧，反而是更清楚地看見世界，堅持到最後，並且試著愛上自己的生活。」

在噪音時代裡，把世界關在外面，向內覓得真正的慰藉

面對磨光我們的耐心、干擾寧靜生活的種種噪音、干擾、簡訊和通知，唯有一個解方：寂靜。何謂寂靜？寂靜何處可尋？寂靜如何打造？作者以這三個問題為起點，展開一場探險之旅，以自身經驗為經緯（他曾經獨自徒步遠征南極，連無線電設備也沒帶，徹底與世隔絕50天），同時納入諸多詩人、哲學家、藝術家、探險家，甚至創業家的獨到觀察。

在這本簡潔扼要、處處驚喜的沉思錄中，作者探討了外在的寂靜、內在的寂靜，以及每個人都應該為自己打造的寂靜。作者指出，寂靜也可能藏身在意想不到之處——舞池上、蓮蓬頭下、音符之間的停頓、長了青苔的石頭。迎向寂靜，就打開了一扇通往驚奇和感激的門。打開這本書，就能感受到牽引著你的神祕力量。

Photo Credit:大塊文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航