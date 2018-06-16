《閒暇與無聊》：有閒階級想要炫耀自己的有閒，該怎麼做才好？

文：國分功一郎

「閒暇」與「無聊」這兩個字彙，經常會被交錯混同使用。當某人口出「好閒啊」一語時，許多時候這個說法可以被代換成「好無聊啊」。但是，閒暇與無聊當然不是同一件事。

所謂閒暇，指的是無事可做，也無做任何事情的必要的時間。閒暇的存在，與在其中的人如何自處、如何感受是毫無關係的。換言之，閒暇是一種客觀的條件。

相對於此，所謂的無聊，指的是想做什麼卻無法如願的感情或情緒。與人的自處或感受方式相關。換言之，無聊是一種主觀的狀態。

舉例而言，定住革命將閒暇此一客觀條件賦予了人類。因此人類陷入無聊此種主觀的狀態。應該可以用此種方式說明兩者差異。

若像這樣把這兩個詞語擺在正確的位置，則又會發現新的問題。問題在於兩者的關係。閒暇與無聊之間的關係如何？兩者之間必然會連結在一起嗎？處在閒暇之中的人必定會感到無聊嗎？又或是，處在閒暇之中的人未必會感到無聊？

又或者，若轉而從無聊這一方觀之，則會出現以下的問題。無聊一定是與閒暇連結在一起嗎？換言之，當人感到無聊的時候，其人必然是處於閒暇之中嗎？還是說即便是感到無聊的時候，也不見得必然處於閒暇之中呢？

受尊敬的「閒人」

讓我們從「有閒的價值」此一觀點來考察以上的問題。

「閒人」一詞，我們並不會使用在正面意義上。大抵在用這個字的時候，都帶著把其人當成笨蛋看待的負面意涵。此外，「好閒啊」也不是能夠自滿得意說出口的一句話。總之，「有閒」的風評不佳。但是，也有敘述相反主張的書。那便是經濟學者范伯倫（Thorstein Veblen，1857-1929）的著作《有閒階級論》。

所謂的有閒階級（lesuire class），指的是擁有相當財產因而不需要勞碌工作，可以將閒暇花在與人相交或遊玩上的階級。范伯倫著眼於這個階級，同時藉此描繪出人類史的全貌。

開始閱讀本書的讀者最初一定非常驚訝。因為如同現在所述，有閒這件事情曾被認定是具有高度價值的。換言之，有閒階級是被周圍所尊敬、具有高地位的階級。

但是所謂的有閒階級，也就是「閒人」階級。怎麼會有如此天差地遠的評價呢？

之所以會出現如此疑問的原因，便在於閒暇與無聊的混同使用。如同之前所述，我們經常會將這兩個詞彙交錯混用。當使用「有閒」這個詞彙時，幾乎真正的意思都是「無聊」。因此有閒才會被認為是一件壞事。「閒人」一詞會被賦予否定的負面價值的理由也在於此。

但是，讓我們仔細想想。有閒所代表的意義是什麼？無須多言，所謂有閒便是有餘裕，所謂有餘裕便是豐饒富足。意即不用勞碌工作也能夠過日子，具備這樣的經濟條件。

相反地，無閒暇的是什麼樣的人呢？所謂無閒暇的人，是沒有可以自由支配時間的人，換言之，便是若自己的大半時間不花在勞碌工作上便生存不下去的人。所謂無閒暇的人，指的是沒有經濟上餘裕的人。因為沒有經濟上的餘裕，在社會中屬於底層/下層階級。也就是所謂的「貧窮無閒」。

所謂有閒階級，位於社會金字塔頂層，是取得不用勞碌工作也可以無憂生活的經濟條件的階級。他們免於勞動，勞動由下層階級代替他們、並為了服務他們而進行。因此，范伯倫是這樣敘述的。從希臘哲學家的時代到現代為止，免於勞動、從勞動解放出來這件事情，正是有價值的一樁美事。

這樣想也可以吧。所謂的有閒階級，就是被容許能夠有閒的階級。

有閒階級與所有權

提到有閒階級，大概有很多人會想起「有閒夫人（madam）」這個名詞。此外，一般提到有閒階級，經常指稱的是謳歌19世紀資本主義社會的布爾喬亞，或光靠存款孳息就足以生活的人。

但是，范伯倫以更為廣義的方式使用這個詞語。據其所言，有閒階級在人類史上某個時點產生，自此以後這個階級在人類的歷史中便有定著之義。

范伯倫認為，有閒階級於人類由「原始未開化狀態」（primitive savage）轉型至「野蠻（參考：另有中譯為蠻荒）狀態」（barbarian）之際產生。此處的原始未開化狀態指的是人類和平地經營群體生活的狀態，野蠻狀態則指稱人類陷入好戰爭鬥的階段。

根據范伯倫的說法，人類過去曾在平和之中度日。但是，其後轉變成為了某種理由而性喜戰爭或掠奪的生物。有閒階級與喜好戰爭與掠奪的狀態同時發生。范伯倫以所有權的產生來說明此種往野蠻狀態移動的轉型。換言之，有閒階級是與「所有」此種想法同時形成的階級。

當所有權被加以制度化，私有財產便開始存在。若私有財產開始存在，則財產的差異，意即貧富差距也將產生，最後終將導致階級差異的產生。所謂的有閒階級，便是在內化了因私有財產而導致的差距的社會中，所特有的一種階級。

有閒的炫富誇耀

他們這些擁有財富的人，沒有自己從事生產勞動的必要。沒有必須做的工作，而這件事情本身正是他們能力的象徵。有閒這件事，正是應該備受尊敬、具有崇高地位的象徵。因而有閒成為明確的身分地位的象徵（symbol）。

因為有閒是身分地位的象徵，有閒階級會誇耀自己的有閒。范伯倫稱此為「炫耀性閒暇」。這是《有閒階級論》這本書的關鍵概念，也支撐了有閒階級的基礎。

有閒階級想要炫耀自己的有閒。那麼，該怎麼做才好？單單要展現有閒此種無形的狀態給他人看是很困難的。因此，以看得見的形式、簡單明瞭的代勞展現其有閒的群體便登場了。那便是傭人這個職業的從業者，他們是代勞展現有閒的存在。身穿漂亮乾淨的服裝，刻意展示主人出手闊綽，熱心地執行如日常用品的維護等，對於生活並不具有重要性的工作，並且侍奉其主。這便是「有閒的遂行」。「遂行有閒」這種說法雖然聽來不可思議，但他們正是以此為業。

相關書摘 ▶《閒暇與無聊》：定居文明是人類為了迴避「無聊」的產物

書籍介紹

本文摘錄自《閒暇與無聊》，立緒文化

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作者：國分功一郎

譯者：方瑜

「閒暇與無聊」在哲學、社會學上是經常被討論，且富有「時代意義」的題目。

隨著資本主義的全面展開，社會變得富足有餘裕——一是經濟上的餘裕，二是時間上的餘裕，亦即閒暇。當代部分發達國家的人們生活富裕、閒暇時間增多，但並沒有使人更能好好享受生活，正如英國哲學家羅素所指出的：反而有人因此變得無聊，陷於無事可做的不幸之中。

豐足的生活反而招致不幸？似乎有哪裡不太對勁？

當人們陷入因餘裕所產生的無聊中，資本主義便有機可乘。20世紀的資本主義特徵之一，便是文化產業的巨大化，把文化視為新的經濟活動來看待，將既有的娛樂以及有利產業發展的娛樂，提供給人們填補閒暇。過去，經濟的發展來自搾取生產者的勞動力；今日，搾取閒暇則已成為牽動資本主義發展的莫大力量。為何閒暇會被搾取？為什麼人身在閒暇中會感到無聊？而更基本的問題：所謂的無聊是什麼？

本書作者國分功一郎是日本新世代代表性的哲學研究者，從閒暇生活的視角對資本主義社會做了深刻的分析。

Photo Credit:立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航