美國商會建議再修勞基法：放寬派遣員工人數限制、白領階級也納「責任制」

台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，除了肯定台灣政府過去一年來尋求解決方案的態度，另外也針對各項議題提出建議，在勞工議題上，也建議訂定經理人等白領勞工彈性工時、打卡時間地點自由化、以及減少派遣勞工的人數限制。

（中央社）台北市美國商會今天發表2018台灣白皮書，除了給予建議，也肯定台灣政府尋求解決方案的態度，直指2017年白皮書的建議獲得解決以及有良好進展的數量均是歷年最佳。

美國商會今天表示，在2017台灣白皮書列出的83項議題當中，各委員會認為有11項已經獲得解決，是商會自2004年開始追蹤議題進展以來，議題解決最多項的一年，同時也有21項被認為「有良好進展」，數量創下新高。

美國商會指出，相較2016年白皮書所列的80項議題中，沒有一個完全獲得解決，且只有8項有良好進展，「今年的進步非比尋常」。

不過台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）強調，台灣的經濟實力還遠遠未達台灣的潛力，真正的考驗是台灣政府是否能在未來幾個月，解決這21項有具體進展的議題。

美國商會也在2018台灣白皮書中給予具體建議，台灣政府應確保各機關都能擁抱創新精神、採用新思維來規範勞動基準法中專業與管理人員的工時、歡迎大型私募基金來台投資、努力確保台灣法規訂定過程的透明完善，以及百分之百確保台灣有持續、充足、價格穩定且具有競爭力的電力供應。

白皮書指出，台灣面臨的國際環境挑戰性持續升高，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、中國加大施壓，加上國際市場競爭日趨激烈，台灣政府應積極改變，不能讓進步的動能變弱。

為「知識型勞工」修法，建議不受工作地點、工時限制

美國商會今天公布《2018台灣白皮書》，相對於去年重砲攻擊政府一例一休政策，商會今年肯定台灣對於勞工法規有具體進步，但仍建議政府應進一步修訂《勞基法》，以反映藍領與白領職工的差異性，包括了放寬特定責任制，讓專業及管理人員不受工時及加班費限制，且高薪員工也可適用，當工作條件更具彈性，才有發揮創新的空間。

白皮書建議，為因應知識勞工對於彈性工時之要求，《勞基法》可規定無論雇主人數，薪資達中位數2倍以上，或達同一雇主全體員工前15%以上者，工作職責重於特殊才藝技能或才能（而非投入時間之長短），或由其籌備、研發、設計，工作尤其個人負責成敗，所需之時間地點及人數由其規劃或調整者，可放寬84條之1對於工時及加班費限制。

Photo Credit: 美國商會 2018台灣白皮書

對於新創知識產業，白皮書也建議修改出勤紀錄規定，向先進國家看齊，讓責任型勞工自行決定工作時間和地點的彈性。

另外，白皮書也建議刪除派遣員工數量不得超過雇用總人數3%的規定。白皮書指出，因為新創公司通常無力聘用大量正式員工，法規可能讓企業無法潛在的成長機會，台北美國商會委員會建議政府，不要限制派遣員工的雇用比例，但必須徹底檢視派遣勞工的聘任和福利管理措施。而根據主計總處調查，2017年台灣的「非典型就業人口」達到80.5萬人，創下歷年新高。

《中央社》報導，台北市美國商會解釋，《勞基法》新修正版本所提供的工作環境，還是沒辦法符合新一代的專業及管理人士與知識經濟時代雇主的需求，這些員工對於雇主的價值在於工作表現、而非工作時數，他們的工作條件需要有彈性，才能達到雇主期待的創意與創新。

《自由時報》報導，勞動部政務次長施克和表示，美國商會提出的相關意見，勞動部會加以研議，按現行制度，勞基法第84條之1是「申請制」，目前尚未收到美國商會關於此的任何申請送件。

勞動部也發布新聞稿，表示《勞基法》是保障勞工勞動條件最低標準基本法律，商會所提建議，勞動部將於兼顧勞資雙方權益下「審慎研議」。針對放寬工作時間，勞動部已訂有相關的彈性工時，雇主如有加班的必要者，可依勞動基準法第32條第1項、第2項規定辦理；如遇天災、事變或突發事件加班，另訂有特殊規範。

而對於擴大84條之1「責任制」的勞動者，勞動部表示，工作性質特殊、有必要排除一般工時的工作者，已涵蓋在第84條之1中。

下一個勞動世紀，需要什麼類型的勞基法？

《BBC 英倫網》2017年報導，20世紀常見的工作都是正式的全職工作，而且都很長久，不過現在的工作，可以是臨時的、季節性的、非正式的、以項目為基礎的、偶然的、外部的、邊緣的或不穩定的。

報導指出，21世紀初的職業特點是「無邊界」（在不同項目之間切換，而不局限在一家組織）、「組合化」（同時為多個僱主從事多項工作）和「多變性」（懂得轉型的勞動者按照要求改變自己）。

《關鍵評論網》今年5月報導，《零工經濟》一書指出，全職員工是最昂貴、最沒有彈性的人力來源，而企業正透過裁員、縮編和組織重整，把以前的全職工作變成較小的專案或工作，進行自動化或委外，如此一來成本較低廉、也更有彈性。Yes123求職網調查就發現，有近五成的企業（46.8%）沒有增員擴編的計畫，反而聘用零工。

雖然這樣靈活運用人力的工作模式，可以讓雇主迅速擴大或縮減業務規模，並將這一過程中的成本降到最低，不過為了幫助僱主降低經濟風險，卻同時加大勞動者承擔的風險。

勞團：商會建議危害台灣勞動人權

而商會的建議，也遭到台灣勞工團體的反彈。

《蘋果日報》報導，台灣勞工陣線秘書長孫友聯痛批，北市美國商會毫無理由提出開放工時要求，扭曲台灣勞工休息權，是讓台灣淪為「過勞之島」。

孫友聯表示，很多勞動團體都認為《勞基法》第84條之1是「後門條款」，應該廢除，國發會反而「越俎代庖」，拿這樣的建議向勞動部提案，質疑「以什麼樣的姿態代表美國商會做這樣的事？」

勞工陣線也在臉書上表示，如放寬將薪資所得中位數2倍（約8萬元）與企業內薪資前15%，都一網打盡納入責任制，只會讓台灣的責任制更加泛濫，喪失84-1條是針對工作性質是否特殊的考量納入原則。

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核稿編輯：楊士範