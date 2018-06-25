最近接連收了幾個彌月蛋糕，不管是在包裝、圖樣及用料方面都相當精緻。因為莫非對於這些傳統成年禮向來不是很「遵守」，與朋友閒聊過程中，便好奇的詢問了尋找店家的方式。朋友說很簡單，只要出示媽媽手冊就可以試吃。當然依據朋友龜毛的程度，試吃過的店家應該不少。

於是莫非隨口說了一句「吃起來不就都是那個味道嗎？何必這麼累！」朋友則說「這其實跟律師免費諮詢一樣吧，總是要試看看才知道選誰」。乍聽之下也不知道怎麼回答，總覺得怪怪的，雖說現在免費諮詢很多，不過把男律師比喻成雞腿油飯；女律師變成甜心蛋糕，有說不上的違和感啊！

「試吃」的免費法律諮詢，可以當作「主食」嗎？

事實上，免費法律諮詢確實有點像是「試吃」的概念，從行銷概念來看，市場同類商品眾多，重點是要先引你進來了解商品，增加與客戶碰觸的點，爾後才有進一步的可能。當然有人認為，免費法律諮詢包含著公益要素，這也是不能否認的事實，不過能帶來潛在利益的觀點也無法被排除。

然而大家習慣試吃這種感覺後，最糟糕的就是忽略產品特性的差異。

當新手父母試吃油飯或是蛋糕，滿意某個廠商下訂後，除非有意外，否則通常口感不會有什麼異動。主因在於試吃產品可以涵蓋整個商品，但法律諮詢作為一個「試吃」概念時，能涵蓋整個訴訟案情嗎？答案顯然不行。訴訟中證據資料不斷浮出，最早在諮詢期間給的法律見解或是意見都有可能調整，尤其免費法律諮詢時間短暫的緣故，更不可能要求律師詳盡的去看訴訟資料。

這種訴訟變化對應於試吃的感覺，就像你當初試吃原味生乳捲很好吃，結果訂貨後來了個巧克力口味，應該很難接受吧！

那大家可能不禁要問：「這麼靠不住的法律諮詢，到底要來做什麼！」其實最該修正的正是大眾想法，也就是說，諮詢律師最主要是讓你認識律師，而不是讓你學會打官司。

我們都知道過往律師人數少，法律又給人一種距離感，民眾遇到法律問題的第一時間往往找不到人協助，正因為如此，各機關團體的法律諮詢服務才如雨後春筍般竄出；但這個現象的初衷，莫非認為應該只是要解決大眾缺乏認識律師的管道，絕對不是依賴免費諮詢而取得確定的法律見解。換言之，不要把「試吃」產品就能確定蛋糕口感品質的概念，挪移到法律諮詢上，否則你怎麼樣都不會滿意你找到的律師。

Photo Credit：AP／達志影像

所以只要沒有法律上時效超過的問題，你可以不斷的去問免費諮詢，但絕對不要抱著可以得到訴訟答案的心態，因為你終將徒勞無功，相反的，若主要的動機是想找到合適對tone的律師，不管你有無付費，多問問倒也無所謂。

因此從某個角度來看，法律諮詢比較像是「相親」概念，簽委任狀則有點像簽賣身契，因為之後當事人會沒事傳簡訊，跟你談心理的焦慮、隔天忽然打電話說很想你，想立即來見你一面、有事沒事還會問你要共進午餐嗎？

我想這世上除了太座以外，大概只剩當事人會這樣吧！

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航