長平之戰坑殺45萬趙軍的秦國，真的大獲全勝？

戰國時代長平之戰可說是中國史上、甚至人類史上最殘酷的戰爭之一，史書記載長平之戰的結果趙軍被秦軍坑殺高達45萬人，只有240幾位未滿15歲的孩子被白起下令放回趙國，震撼當時各國。

長平之戰最初起源於「上黨」這個地方，周赧王54年（西元前261年）韓國在秦軍強大的攻勢之下搖搖欲墜，最後決定割讓上黨郡給秦國求和。上黨郡太守馮亭突生一計，既然都要割讓，乾脆把上黨獻給趙國，以挑起秦、趙兩國的戰爭，把禍水引到趙國。一方面趙國遭到秦國攻擊後也有可能跟韓國聯合，韓國就能得到生存空間。

是否接收上黨在趙國內部曾引起爭論，藺相如就認為此舉會引火上身極力反對，最後趙孝成王還是拍板定案派兵前往接收。只是接收歸接收，起初趙王卻沒派出重兵佈防，只是派出小股部隊前往上黨，隨即被數量龐大的秦軍打敗。

想不到趙國也敢跟我爭果子吃，怒不可喝的秦軍決定好好教訓一下趙國，趙王無法只好請老將廉頗率軍20萬趕往前線。趙軍前線部隊一到當即被擊潰，善於防守的廉頗於是改變策略轉為固守，在長平地區沿著丹陽河佈防，準備慢慢磨把秦軍磨走，這就是長平之戰的由來。

起初秦軍曾多次攻破趙軍營寨，但在廉頗頑強的防守之下，始終無法取得重大進展，雙方就在長平地區對峙起來。從趙國接收上黨到對峙這一僵持就是將近3年，顯然秦國這次是動真格要跟趙國好好打一仗，兩邊都苦苦支撐著。

秦國最後使出計謀讓趙王撤換廉頗，換上善於紙上談兵卻缺乏實戰經驗的趙括，並將名將白起派往前線統領秦軍決戰。趙括一到就改變先前趙軍固守的姿態，主動向秦軍出擊，結果中白起誘敵深入之計，在後路被斷之下，趙括讓趙軍就地固守。

Photo Credit: SY @ CC BY-SA 4.0 長平之戰

直至9月等不到援兵的趙軍已經餓了46天，趙括將趙軍分為4隊向外突圍，但試了4、5次始終無法衝破包圍圈，連趙括自己都在突圍中被箭射殺而死。群龍無首的趙軍最終向秦軍投降，結局是「前後斬首虜四十五萬人」，史記上計載了這樣駭人聽聞的一句話。

長平之戰前後趙軍是否真的被坑殺45萬人？歷年來有一些爭議，Xavier也認為不見得有達到這個數字，這數字是有待商榷的，已很難考證。就算以45萬為計算基準，秦軍的損失統計大概也很龐大。

依照白起對秦王的說法：「今秦雖破長平軍，而秦卒死者過半，國內空。」也就是說長平之戰秦軍先後損失過半。如果最後被殲滅的趙軍達40多萬人可信，那要圍殲這麼龐大的部隊，秦軍在決戰階段的動員人數恐怕達到5、60萬人以上。

會戰之初和20多萬趙軍作戰，擔任攻方的秦軍初期的動員估計就超過20萬，整個會戰期間秦國陸續投入的兵力應從20萬以上一路增加到後期的至少5、60萬人。若如白起所說損失過半，秦軍在長平之戰的傷亡前前後後加起來可能也有數十萬人之多。

也就是說長平之戰固然是一個極成功的殲滅戰，趙軍主力被一舉擊潰，但秦軍也付出巨大代價，只能說是慘勝。加上幾十萬人在前線長期作戰，雙方軍費和糧草都是龐大的開銷，秦軍還面臨比趙軍更長的補給線，白起所說的「國內空」指的正是秦國國力同樣受損嚴重，在《呂氏春秋》也有類似的形容。

史書描述秦昭王受宰相范雎「秦兵勞，請許韓、趙之割地以和，且休士卒。」的意見影響，決定讓韓、趙兩國割地罷兵。應該說秦王當時信任范雎只是部分原因，但范雎的說法也是事實，秦軍確實在長平之戰損失巨大、需要休養，這點秦王想必心裡有數，這才是促成秦王暫時罷兵的主要原因。

中國央視《大秦帝國之崛起》劇照

同樣的，趙國也在長平之戰苦苦支撐，甚至到得向別國借糧的境地，雙方再這樣對峙消耗下去，趙國不見得能如願撐到最後把秦軍逼走。幾千年來外界總批評趙括冒險主動出擊才導致趙軍的覆滅，客觀的來說趙國也有自己的無奈之處，糧餉的龐大消耗遲早會拖垮國力比秦國弱的趙國，明朝洪承疇在松錦之戰皆有類似的苦處。

因此，趙括主動出擊並非全然不對，壞就壞在他不是他的父親馬服君趙奢，如果當時趙奢還在世統領長平趙軍，不見得會中白起的誘敵深入之計。擅長在野戰中攻擊的他，也許還會想出應敵之策，至少不會敗得一蹋糊塗。

應該和長平之戰一起看的還有邯鄲之戰，邯鄲之戰可說是長平之戰的延續、密不可分。正是長平之戰的戰果，讓秦王認為秦軍有能力盪平趙國，修整過後秦軍捲土重來，秦軍這一休養就是一年，可見秦國確實在長平之戰消耗甚多，只是秦國國力強大挺得過來。

如白起的預料，秦國錯過了消滅趙國的時機，邯鄲之戰秦軍陷入苦戰，久久攻不下邯鄲。最終信陵君竊符救趙，率領8萬魏軍投入邯鄲之戰，同趙、楚兩國聯軍擊敗秦軍，不僅秦國將領鄭安平率2萬人投降，趙、魏、韓三國都趁機收復部分被秦軍攻佔的失土。

慘的是邯鄲之戰秦國還搭上一個名將白起，長平之戰中白起和秦相范雎的矛盾已現。范雎怕白起功勞太大威脅到自己權位，於是勸說秦王退兵，兩人心生嫌隙，此為因。邯鄲之戰白起堅決不赴任，秦昭王相當不滿，范雎趁機再進讒言，最終迫使白起自裁（一說被秦王派人所殺），此為果。

整體來看，長平之戰秦國先是耗損國力，緊接著下半場邯鄲之戰秦軍被擊潰、先前佔領的部分土地丟失，並且賠上了白起。雖然重創趙國，讓趙國在爭霸之路近乎出局，但這代價可謂不小。外界在聚焦長平之戰秦軍的戰果時，也得正視這些事實。

試想，秦王要是不受長平之戰的戰果影響，對趙國的作戰過度樂觀，謹慎用兵。也許接下來就沒有邯鄲之戰一連串的損失，長平之戰帶給秦國後續的影響固然有正面處，卻也有許多負面的。

這有點像國共內戰後期白崇禧的華中部隊在湖南青樹坪擊敗共軍，讓白崇禧覺得仍可一戰，不久白崇禧在衡寶戰役想再複製一次「青樹坪經驗」爭取美援，但這次非但沒吃掉共軍，反倒被共軍拖住遭林彪主力部隊圍攻而重創。對情勢缺乏足夠掌握，結果就是目的沒達成還被狠狠咬了一口。

本文經Xavier元創主義授權轉載，原文發表於此

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