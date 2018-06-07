當台灣自詡將成為AI重鎮時，請政府先看看我們西邊那國家的決心

文：何則文

這幾個月台灣又有一陣熱潮，那就是「人工智慧（Artificial Intelligence, AI）」。許多國際科技大廠投資台灣AI的訊息紛紛刊出，讓許多人樂觀看待，甚至認為台灣即將成為全球AI領航者。然而這種熱潮現象，卻不是第一次，前幾年就喊過「物聯網」、「雲端」、「金融科技」等等的關鍵字，台灣作為科技島抓住趨勢的能力是毫無疑問的。

而政府也十分熱衷此事，就在6月6日台北國際電腦展開展期間，科技部於世貿三館的InnoVEX Forum中，舉辦GLORIA AI創新應用論壇，邀請來自各頂尖大學團隊與相關的國際巨頭企業與會研討關於AI的未來趨勢。其實早在去年，台灣產官學界就開始積極布局，更喊出「產業AI化、AI產業化」的口號。

這些做法跟論點完全沒毛病，AI本來就是目前世界前沿趨勢，反而不喊AI的國家才顯得奇怪。然而有另一個趨勢更值得我們注意，那就是許多輿論都認為，AI技術的領先掌舵者將在數年內拱手讓給中國，如果要關注AI發展，中國的走向也十分值得我們關注。

網際網路教母直言：中國AI會急速迎頭趕上

當台灣自滿於許多AI大咖投資台灣時，西方有關AI議題的評論卻是憂心中國崛起與領先。美國矽谷著名的風險投資公司凱鵬華盈（KPCB）合伙人瑪麗・米克爾（Mary Meeker）發布了2018年的網際網路趨勢報告，在報告中，她稱，中國的AI發展將在五年內領先趕上美國。

我覺得（美國在人工智慧）在未來五年還會持續領先，而中國則是會非常快速地迎頭趕上。

相較於西方國家，中國民眾對於數據隱私性的保護意識較弱。報告中指出，中國網際網路網用戶表示「非常願意分享數據」的應答者佔比達到了38%，遠遠高於全球平均值27%，這種情況間接地讓中國更容易推進AI。

而前歐盟執委會主席、高盛非執行主席巴洛索（Jose Manuel Barroso）也警告，若西方各國不加緊投資AI研發，這些國家的相關技術有可能幾年內就落後於中國。他特別指出，歐洲不應該「太自滿天真」，面對這場競爭，務必投入更多資金保護其AI產業。

另外《日經新聞》今年2月曾報導，據市調機構CB Insights調查，中國AI相關企業的融資金額早在2017年已達152億美元（約新台幣4527億），已超越美國成為全球首位。同時，為了彌補中國目前相較美國在人才上的弱勢，已有大量中資投資入股矽谷AI新創。

深入民間的AI中國

在中國，AI的應用已經深入民間。在深圳，街頭的監視器不只紀錄影像，同時也分析收集到的數據。監控器採集影像同時，已經在開始分析影像中的路人行為，能自動偵測到民眾的違規行為，如亂丟垃圾、吐痰，橫越馬路等。

同時利用臉部辨識技術，比對民眾資料庫數據，幾秒內立刻判別出違規者的姓名和身分證號，並同步展示在馬路的大型LED螢幕上，藉此達到嚇阻作用。這為警方取締違規帶來了很關鍵的作用，同時未來也能連結社會信用評價系統，所有數據連動，也因此被西方媒體認為這是如同小說《1984》般全面監控人民的劇情正在發生。

這還不是中國應用AI的少數案例而已，中國在金融上也積極使用AI賦能。今年（2018）初，中國三大國行，工商銀行、中國銀行與建設銀行就攜手入股AI公司「第四範式」，早在去年11月，招商銀行的新款手機應用就加入了人臉辨識、指紋、聲紋與AR（Augmented Reality，擴增實境）技術。

而相關從業人員也因為這樣的趨勢，在今年四月迎來大量下崗潮，據報導就有2.7萬銀行行員因為技術發展而被取代掉。在中國許多實體的分行中，已經出現見不到任何「活人」的分行，全面無人化，透過智能櫃台，直接刷臉辨識本人，用智慧機器人為客戶服務的AI銀行出現。

不只應用，中國政府還從產業與教育下手

日前Google的執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Picha）參加在北京舉辦的「中國發展論壇」，他會中提及對中國目前AI快速發展感到十分震驚，他說：「中國在『AI如何影響我們的未來』這件事中，將會扮演一個重要的角色。」

2017年7月中國國務院發布《新一代人工智能發展規劃》，宣示中國將在2030年成為全球AI發展核心區域，透露出其對AI發展的巨大野心，並預估到時中國AI相關產業將有高達1,500億美元的產值。同時，在北京市門頭溝斥資21億美元打造AI工業園區，可以容納400多家公司，預計進駐的公司將發展雲端計算、大數據、生物識別跟深度學習。

中國在AI發展上相較歐美日等國有巨大的優勢，其一是政府對經濟的全面控制，掃平了AI發展上需要獲取數據上可能遇到的阻礙。同時由政府出面，組成各種產業聯盟，要求參與的企業，如百度、騰訊、阿里等，需共享數據與成果。再者，中國巨大的經濟體量，為AI發展提供了其他國家難以企及的優勢，那就是海量的大數據。

而教育也是中國發展AI的重要方向，近一個月內中國知名高校南京大學，吉林大學，天津大學等大學都宣布成立人工智能學院，預計接下來會有更多學校跟上這趨勢。而早在去年，全中國開設「數據科學與大數據技術」科系的高校數量達250所；同年新增「機器人工程」科系的學校有近60所。

連高中生都開始學習人工智慧

但最令人驚訝的是，中國「動真格」到將AI深入基層教育，在今年4月，由商湯科技、華東師範大學與商務印書館共同出版了一本「令人全世界意外、卻又意料中」的高中教科書——《人工智能基礎（高中版）》，這本23萬字的教材，上市即熱銷，除學校外，許多相關企業也立即大量購買開班授課。

這本教科書中深入淺出地介紹人工智慧，不只是概略性的簡單介紹，而是從分類、識別、辯音、自我學習、研讀文本到創作等，人工智慧的應用與發展做深入介紹，其中涉及的演算法或許對高中生來說太難理解，但是這個教材還有搭配教學實驗雲平台，可以讓學生自行線上操作。

該課程實雖為選修課，而首批試點學校有40所，但並非僅集中在一級城市，甚至可以說已覆蓋了中國大部分地區，包括上海，北京，江蘇，遼寧，昆明，江西，山西，山東等地。雖然具體實施措施方式仍有待觀察，但是距離中國出台《新一代人工智能發展規劃》不到一年的時間，在各項領域已經有這樣的實際政策與成果，令人震驚。

省份／直轄市 學校 上海 華東師範大學第二附屬中學

上海交通大學附屬中學

上海市格致中學

上海市七寶中學

上海市市西中學

上海市晉元中學

清華大學附屬中學 北京 中央民族大學附屬中學

北京市第三十五中學 吉林省 東北師範大學附屬中學 遼寧省 東北育才學校

遼寧省實驗中學 內蒙古 內蒙古農業大學附屬中學 山東省 青島第二中學 河南省 鄭州第二中學

河南大學附屬中學

合肥市第一中學

合肥市第六中學 山西省 康杰中學

晉城市第一中學

山西省紛陽中學 陝西省 西安交通大學附屬中學

漢中市龍崗學校 甘肅省 甘肅省蘭州第一中學

西北師範大學附屬中學 江蘇省 江蘇省常州高級中學

江蘇省邗江中學 浙江省 浙江省鎮海中學

浙江省遂昌育才高級中學

浙江省溫岭中學 江西省 江西師範大學附屬中學

江西省上饒市第一中學 四川省 四川省成都市第七中學 廣東省 廣州市執信中學

廣東廣雅中學

深圳外國語學校

中山紀念中學 貴州省 貴陽市第一中學

貴陽市第二中學 雲南省 昆明第一中學 資料來源：量子位

AI只是中國發展的其中一部份

中國在AI的成績與野心已經舉世都認知到，而AI卻只是中國整體發展下其中一環。《中國製造2025》計畫，更是引起美國憂心，近期中美貿易戰就被輿論普遍認為是川普已經恐懼中國急速發展，因此須全力抑制。

中國在政策規劃上全面而深入，習近平親自多次指示，政府機構要在科技應用達領先地位，所有幹部需要親自深刻學習大數據、人工智能等知識，並且實際運用到政府治理上。短短幾年，中國的野心與目標都一一落實靠近。

相較於中國全面而縝密的產業發展計畫，由政府帶頭主導，成立各種聯盟要求相關企業加入，資源與成果共享，造就中國令人難以置信的快速發成績。而台灣對於AI方面最大的優勢——「人才」，也將成為中國積極吸引的對象。

然而，民進黨政府的產業計畫會讓人膽戰心驚，對比於對岸動輒數千頁、完整詳細的產業發展計畫，民進黨政府的「5+2產業創新計畫」中，只有智能機械、亞洲矽谷兩者較相關，並無獨立的AI發展計畫。同時該計畫在國發會網站上公告計畫內容又甚為簡單，不禁讓人憂心，加之目前台灣面臨缺水、缺工、缺電，政府組織能力不佳，在產業發展上難以給予業界助力，反而因外行領導內行，使得台灣產業更加落後競爭對手。

如果台灣想要在AI領域扮演全球的重要腳色，那必須要先認知到當前政策規劃與實際推動上的進步空間。並且千萬不能因為幾家國際科技大廠來台投資AI領域而感到自滿，忽視國際上對於中國AI快速崛起的事實。

本文經作者授權，原文發表於此

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責任編輯：楊之瑜

核稿編輯：翁世航