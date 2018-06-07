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當台灣自詡將成為AI重鎮時，請政府先看看我們西邊那國家的決心
我們想讓你知道的是
正在進行的台北國際電腦展中，「人工智慧」成為關鍵字，整個台灣似乎開始認為自己要成為人工智慧重鎮了。但作者從全世界各國在此領域競逐的角度，檢視中國在發展人工智慧的全面性做法，期待台灣的前瞻產業政策能夠更具有生態鏈觀。
文：何則文
這幾個月台灣又有一陣熱潮，那就是「人工智慧（Artificial Intelligence, AI）」。許多國際科技大廠投資台灣AI的訊息紛紛刊出，讓許多人樂觀看待，甚至認為台灣即將成為全球AI領航者。然而這種熱潮現象，卻不是第一次，前幾年就喊過「物聯網」、「雲端」、「金融科技」等等的關鍵字，台灣作為科技島抓住趨勢的能力是毫無疑問的。
而政府也十分熱衷此事，就在6月6日台北國際電腦展開展期間，科技部於世貿三館的InnoVEX Forum中，舉辦GLORIA AI創新應用論壇，邀請來自各頂尖大學團隊與相關的國際巨頭企業與會研討關於AI的未來趨勢。其實早在去年，台灣產官學界就開始積極布局，更喊出「產業AI化、AI產業化」的口號。
這些做法跟論點完全沒毛病，AI本來就是目前世界前沿趨勢，反而不喊AI的國家才顯得奇怪。然而有另一個趨勢更值得我們注意，那就是許多輿論都認為，AI技術的領先掌舵者將在數年內拱手讓給中國，如果要關注AI發展，中國的走向也十分值得我們關注。
網際網路教母直言：中國AI會急速迎頭趕上
當台灣自滿於許多AI大咖投資台灣時，西方有關AI議題的評論卻是憂心中國崛起與領先。美國矽谷著名的風險投資公司凱鵬華盈（KPCB）合伙人瑪麗・米克爾（Mary Meeker）發布了2018年的網際網路趨勢報告，在報告中，她稱，中國的AI發展將在五年內領先趕上美國。
我覺得（美國在人工智慧）在未來五年還會持續領先，而中國則是會非常快速地迎頭趕上。
相較於西方國家，中國民眾對於數據隱私性的保護意識較弱。報告中指出，中國網際網路網用戶表示「非常願意分享數據」的應答者佔比達到了38%，遠遠高於全球平均值27%，這種情況間接地讓中國更容易推進AI。
而前歐盟執委會主席、高盛非執行主席巴洛索（Jose Manuel Barroso）也警告，若西方各國不加緊投資AI研發，這些國家的相關技術有可能幾年內就落後於中國。他特別指出，歐洲不應該「太自滿天真」，面對這場競爭，務必投入更多資金保護其AI產業。
另外《日經新聞》今年2月曾報導，據市調機構CB Insights調查，中國AI相關企業的融資金額早在2017年已達152億美元（約新台幣4527億），已超越美國成為全球首位。同時，為了彌補中國目前相較美國在人才上的弱勢，已有大量中資投資入股矽谷AI新創。
深入民間的AI中國
在中國，AI的應用已經深入民間。在深圳，街頭的監視器不只紀錄影像，同時也分析收集到的數據。監控器採集影像同時，已經在開始分析影像中的路人行為，能自動偵測到民眾的違規行為，如亂丟垃圾、吐痰，橫越馬路等。
同時利用臉部辨識技術，比對民眾資料庫數據，幾秒內立刻判別出違規者的姓名和身分證號，並同步展示在馬路的大型LED螢幕上，藉此達到嚇阻作用。這為警方取締違規帶來了很關鍵的作用，同時未來也能連結社會信用評價系統，所有數據連動，也因此被西方媒體認為這是如同小說《1984》般全面監控人民的劇情正在發生。
這還不是中國應用AI的少數案例而已，中國在金融上也積極使用AI賦能。今年（2018）初，中國三大國行，工商銀行、中國銀行與建設銀行就攜手入股AI公司「第四範式」，早在去年11月，招商銀行的新款手機應用就加入了人臉辨識、指紋、聲紋與AR（Augmented Reality，擴增實境）技術。
而相關從業人員也因為這樣的趨勢，在今年四月迎來大量下崗潮，據報導就有2.7萬銀行行員因為技術發展而被取代掉。在中國許多實體的分行中，已經出現見不到任何「活人」的分行，全面無人化，透過智能櫃台，直接刷臉辨識本人，用智慧機器人為客戶服務的AI銀行出現。
不只應用，中國政府還從產業與教育下手
日前Google的執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Picha）參加在北京舉辦的「中國發展論壇」，他會中提及對中國目前AI快速發展感到十分震驚，他說：「中國在『AI如何影響我們的未來』這件事中，將會扮演一個重要的角色。」
2017年7月中國國務院發布《新一代人工智能發展規劃》，宣示中國將在2030年成為全球AI發展核心區域，透露出其對AI發展的巨大野心，並預估到時中國AI相關產業將有高達1,500億美元的產值。同時，在北京市門頭溝斥資21億美元打造AI工業園區，可以容納400多家公司，預計進駐的公司將發展雲端計算、大數據、生物識別跟深度學習。
中國在AI發展上相較歐美日等國有巨大的優勢，其一是政府對經濟的全面控制，掃平了AI發展上需要獲取數據上可能遇到的阻礙。同時由政府出面，組成各種產業聯盟，要求參與的企業，如百度、騰訊、阿里等，需共享數據與成果。再者，中國巨大的經濟體量，為AI發展提供了其他國家難以企及的優勢，那就是海量的大數據。
而教育也是中國發展AI的重要方向，近一個月內中國知名高校南京大學，吉林大學，天津大學等大學都宣布成立人工智能學院，預計接下來會有更多學校跟上這趨勢。而早在去年，全中國開設「數據科學與大數據技術」科系的高校數量達250所；同年新增「機器人工程」科系的學校有近60所。
連高中生都開始學習人工智慧
但最令人驚訝的是，中國「動真格」到將AI深入基層教育，在今年4月，由商湯科技、華東師範大學與商務印書館共同出版了一本「令人全世界意外、卻又意料中」的高中教科書——《人工智能基礎（高中版）》，這本23萬字的教材，上市即熱銷，除學校外，許多相關企業也立即大量購買開班授課。
這本教科書中深入淺出地介紹人工智慧，不只是概略性的簡單介紹，而是從分類、識別、辯音、自我學習、研讀文本到創作等，人工智慧的應用與發展做深入介紹，其中涉及的演算法或許對高中生來說太難理解，但是這個教材還有搭配教學實驗雲平台，可以讓學生自行線上操作。
該課程實雖為選修課，而首批試點學校有40所，但並非僅集中在一級城市，甚至可以說已覆蓋了中國大部分地區，包括上海，北京，江蘇，遼寧，昆明，江西，山西，山東等地。雖然具體實施措施方式仍有待觀察，但是距離中國出台《新一代人工智能發展規劃》不到一年的時間，在各項領域已經有這樣的實際政策與成果，令人震驚。
|省份／直轄市
|學校
|上海
|華東師範大學第二附屬中學
上海交通大學附屬中學
上海市格致中學
上海市七寶中學
上海市市西中學
上海市晉元中學
清華大學附屬中學
|北京
|中央民族大學附屬中學
北京市第三十五中學
|吉林省
|東北師範大學附屬中學
|遼寧省
|東北育才學校
遼寧省實驗中學
|內蒙古
|內蒙古農業大學附屬中學
|山東省
|青島第二中學
|河南省
|鄭州第二中學
河南大學附屬中學
合肥市第一中學
合肥市第六中學
|山西省
|康杰中學
晉城市第一中學
山西省紛陽中學
|陝西省
|西安交通大學附屬中學
漢中市龍崗學校
|甘肅省
|甘肅省蘭州第一中學
西北師範大學附屬中學
|江蘇省
|江蘇省常州高級中學
江蘇省邗江中學
|浙江省
|浙江省鎮海中學
浙江省遂昌育才高級中學
浙江省溫岭中學
|江西省
|江西師範大學附屬中學
江西省上饒市第一中學
|四川省
|四川省成都市第七中學
|廣東省
|廣州市執信中學
廣東廣雅中學
深圳外國語學校
中山紀念中學
|貴州省
|貴陽市第一中學
貴陽市第二中學
|雲南省
|昆明第一中學
|資料來源：量子位
AI只是中國發展的其中一部份
中國在AI的成績與野心已經舉世都認知到，而AI卻只是中國整體發展下其中一環。《中國製造2025》計畫，更是引起美國憂心，近期中美貿易戰就被輿論普遍認為是川普已經恐懼中國急速發展，因此須全力抑制。
中國在政策規劃上全面而深入，習近平親自多次指示，政府機構要在科技應用達領先地位，所有幹部需要親自深刻學習大數據、人工智能等知識，並且實際運用到政府治理上。短短幾年，中國的野心與目標都一一落實靠近。
相較於中國全面而縝密的產業發展計畫，由政府帶頭主導，成立各種聯盟要求相關企業加入，資源與成果共享，造就中國令人難以置信的快速發成績。而台灣對於AI方面最大的優勢——「人才」，也將成為中國積極吸引的對象。
然而，民進黨政府的產業計畫會讓人膽戰心驚，對比於對岸動輒數千頁、完整詳細的產業發展計畫，民進黨政府的「5+2產業創新計畫」中，只有智能機械、亞洲矽谷兩者較相關，並無獨立的AI發展計畫。同時該計畫在國發會網站上公告計畫內容又甚為簡單，不禁讓人憂心，加之目前台灣面臨缺水、缺工、缺電，政府組織能力不佳，在產業發展上難以給予業界助力，反而因外行領導內行，使得台灣產業更加落後競爭對手。
如果台灣想要在AI領域扮演全球的重要腳色，那必須要先認知到當前政策規劃與實際推動上的進步空間。並且千萬不能因為幾家國際科技大廠來台投資AI領域而感到自滿，忽視國際上對於中國AI快速崛起的事實。
本文經作者授權，原文發表於此
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責任編輯：楊之瑜
核稿編輯：翁世航