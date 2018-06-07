美參院版「國防授權法」曝光：建議美軍參加漢光演習

（中央社）

美國參議院軍事委員會公布參議院版《國防授權法》草案，要求美軍適當參加台灣軍演，像是年度漢光演習。同時，美方也應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務。

美國參議院軍事委員會於5月24日表決通過參院版2019財政年度國防授權法草案（S 2987），草案內容今天正式對外公開。

草案在第1243條談及台灣。條文指出，參議院認為台灣關係法與六項保證是美台關係基石，美國應當加強與台灣的國防與安全合作，支持台灣發展有能力、預備的與現代化國防力量，以維持自我防衛能力。

條文指出，基於《台灣關係法》，美國應該大力支持台灣透過國外軍售、直接商業銷售與工業合作獲得防禦性武器，特別是不對稱戰爭與海下戰爭能力。美方也應透過確保及時審查與回應台灣的國防物品與國防服務要求，提高對台軍售的可預測性。

第1243條也要求美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策，包括適當參與台灣軍演，像是年度漢光演習，台灣也應適當參與美國軍演，並基於《台灣旅行法》，促進美台高階與一般官員往來。

此外，條文也認為，美台應當擴大人道主義救援與救災合作，美國國防部長也應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問，作為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分，以改善救災計畫與準備工作，並加強美台間合作。

國防部發言人陳中吉今天回應表示，感謝美國國會對中華民國擔任區域和平維護者角色的重視，只要能維護中華民國國家角色、讓區域穩定，並對和平助益有所提升，相關的軍事交流都樂觀其成，這也是國防部的一貫立場。

總統府發言人林鶴明也表示，感謝美國參議院對台灣國防安全的重視與支持，政府也會持續和美國行政部門進行討論，加強台美安全合作。林鶴明表示，台灣會持續強化國防，提升自我防衛能量，以維護國家安全，並善盡維持區域和平穩定責任。

《蘋果日報》報導，美國國會眾院已經在5月24日以351對66票通過《2019財年國防授權法》草案（HR 5515），眾院版本的涉台部分與參院版本有所不同，但也包括1253條款關於加強台灣部隊作戰準備條文，以及1262條款關於美台高層防務官員交流等條文。

參院軍委會5日已將《國防授權法》草案送交參議院排入議程，經過全院表決後將與眾議院版本進行協調，兩院各自就協調後定案的最終版本投票後，再送到白宮讓總統簽字完成立法程式。

美台軍售改採逐案審查 綠委：有助台海穩定

路透社日前報導，美國官員說，美國對台軍售將改個別逐案審查的形式；國防部5日表示，藉由美方逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需的防禦戰力，更有助預算安排。

民進黨立委劉世芳今天上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪時表示，過去美國對台軍售採包裹式處理，以後若改為逐案審查，將有助於降低國際政治因素對軍售的影響，美國有看到台海軍力失衡的狀況，願意站在台美國防合作的立場上，對於台灣防衛需求創造利多，這是好事。

劉世芳說，到目前為止，若維持台海的和平穩定是符合中國最好的發展，中國也應有責任做出維持區域穩定的回應。台灣一再強調，台灣有基本防衛需求，不能受制於共機、共艦繞台時的文攻武嚇，相信美國跟他國也都注意到這個狀況。

對於台美關係是否淪為美國的棋子，劉世芳說，台灣跟美國接近並非是棋子，是因台美擁有保全民主自由發展等相同價值觀，而中國則否，當兩邊利益呈現出來時，台灣就會比較靠近美國。且在美中都要維護區域和平穩定的情況下，台美間的溝通比較順暢。

她說，美國認為維持區域穩定是最大利益，這次川金會就是要維持東北亞區域穩定，台灣方面，總統蔡英文也是以維持和平穩定的現狀為主。另一方面，中國在國際社會上，雖然口口聲聲說要維持區域和平穩定，但又想要併吞台灣，所以在破壞和平穩定現狀的就是中國。

針對路透社日前報導，美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。劉世芳說，這個消息大概在12日川金會舉行前都不可能被證實。她說，川金會主要目的在維持區域穩定，解決北韓核武問題，在維持區域穩定下，各國不要相互刺激會更好。

劉世芳說，美軍艦通過台灣海峽只具有象徵性意義，最重要還是美台軍售從包裹處理改為逐案審查，對維持台海和平穩定才有實質意義。

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核稿編輯：楊之瑜