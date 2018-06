金凱瑞、比爾蓋茲等名人說過的八句畢業演講金句

文:Bonbee Yang

畢業典禮的英文是commencement「開始」,象徵著畢業不是結束,而是另一個里程碑的開始。許多大學都會在此時邀請各方名人來祝福畢業生,今天替你整理出來自金凱瑞、比爾蓋茲、艾倫等人說過的演講金句,帶著這些祝福與勉勵,朝未來邁進吧!

Jim Carrey 金凱瑞

美國喜劇演員、金球獎得主金凱瑞,2014年在瑪赫西管理大學在畢業典禮上的致詞,收起電影裡一貫的笑鬧不正經,他分享了在演藝事業成功的祕訣,從父親放棄夢想卻仍被開除的故事裡得到啟示,鼓勵畢業生們選擇自己所愛。

You can fail at what you don’t want, so you might as well take a chance on doing what you love.

即使選擇了自己不喜歡的那條路,也可能會失敗,所以你也可以嘗試放手一搏,做你喜歡做的事。

take a chance on 碰運氣

You have to take a chance on asking her out.

你必須碰碰運氣看能不能約她出去。

Meryl Streep 梅莉史翠普

在哥倫比亞大學巴納德女子學院的畢業典禮上,金獎影后史翠普從自己的成長故事出發,與畢業生分享她對時代、性別與人生的看法,時代在變遷,她從一個喜歡吸引男生目光、愛裝可愛的女孩,蛻變成一位獨立堅強的「鐵娘子」,梅姨的精采人生傳奇絕對值得學習。

You, young women of Barnard have not had to squeeze yourself into the corset of being cute or to muffle your opinions.

各位巴納德的年輕女性,你們不需要把自己塞進裝可愛的緊身束腹中,或壓抑自己的意見。

corset (n.) 束腹

muffle (v.) 裹著;抑制

I can’t hear your voice clearly. It sounds muffled.

我聽不太清楚你的聲音,好像被什麼裹著了。

Bill Gates 比爾蓋茲

微軟創始人比爾蓋茲夫婦2014年受邀在史丹佛大學的演講,以「樂觀」為主題,用自身投入慈善事業的經歷,勉勵這群優秀的社會新鮮人,要解決貧窮、疾病、教育匱乏的問題,除了樂觀,更不能缺少的是同理心以及創新。在他們身上能看到了名人發揮影響力的重要性,馬上來聽聽這段演講:

Optimism is a conviction that we can make things better – that whatever suffering we see, no matter how bad it is, we can help people if we don’t lose hope and we don’t look away.

樂觀是一種信念,相信我們能使未來更美好。因此無論我們目睹多少苦難,無論情況多糟,只要不喪失希望,不視而不見,我們就能幫助他人。 You will see suffering that’s going to break your heart. And when it happens, don’t turn away from it. That’s the moment that change is born.

你會看見讓你心碎的痛苦,當這發生時,請不要撇開頭,因為這就是改變的時刻。

turn away 轉過臉、不面對

Ellen DeGeneres 艾倫・狄珍妮

脫口秀女王Ellen在杜蘭大學畢業典禮上,發表史上最有趣的畢業演講,他沒有真正從大學畢業,卻在「社會大學」得到他一生的歷練與智慧,這是場不能錯過的好演講:

The most important thing in your life is to live your life with integrity and not to give in to peer pressure to try to be something that you’re not.

生命中最重要的是擁有正直的人生,別屈服於同儕壓力而成為不符合你本性的人。

give in 屈服;讓步

They had been asking me all week, so I finally gave in and told them.

他們整整問了我一個禮拜,我只好讓步並告訴他們。 It was so important for me to lose everything because I found out what the most important thing is, is to be true to yourself

對我來說失去一切是個重要的轉捩點,因為這讓我明白,最重要的是忠於自我,誠實地面對自我。

Charlie Day 查理・戴

You cannot let a fear of failure, or a fear of comparison, or a fear of judgement stop you from doing what’s going to make you great.

你不能讓害怕失敗,害怕被比較,或是害怕被評論,阻止自己成為更好的人

演出電影《環太平洋》和《老闆不是人》的演員查理,一分半的精華演講,聽完絕對讓你充滿鬥志:

Tim Cook 提姆・庫克

喬治華盛頓大學2015畢業典禮,蘋果CEO庫克用一個Iphone的笑話開場,以幽默的方式演講,希望同學們在吃飽肚子的前提下堅持夢想:

The sidelines are not where you want to live your life. The world needs you in the arena.

人生不能只是坐在台下,世界需要你們登上競技場。

