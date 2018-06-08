讓人捨不得眨眼的HomePod廣告：《雲端情人》導演影像敘事的迷人魅力

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

白領女孩結束一天的工作後，卸下疲憊返家，隨著「HomePod」播放的音樂放鬆。旋律與節奏，彷彿流進她的身體裡開始舞動，整個房間的呈設、燈光與色彩也一同活躍起舞。

這是《雲端情人》導演Spike Jonze攜手舞者FKA Twigs，所創作的蘋果產品廣告《Welcome Home》，推出後即獲得極高點擊率。繼前年KENZO香水廣告後，Spike Jonze再次展現對音樂、舞蹈的敏銳運用，驗證其影像敘事的魅力；而令人驚奇的是，廣告中看似超脫現實的場景變化，竟非使用CGI後製，而是幕後團隊實景搭建而成。

《Welcome Home》廣告：

百分百貼緊音符旋律——自由精巧的舞蹈設計

「Spike對於我們為廣告排練的動作，有很好的洞見。」 ——舞蹈指導Ryan Haffiington

眾所皆知，導演Spike Jonze不僅擅執導電影，對音樂圈也頗有涉略，曾多次執導Arcade Fire、Jay-Z、Björk等大咖音樂人的MV。廣告中，團隊使用新銳音樂人Anderson .Paak的創作〈Til It's Over〉，以現代節奏藍調為基底，融入大量電子成音，曲式節奏起伏大，給予團隊極大視覺發揮。

「我們延長了某些樂句。」舞蹈指導Ryan Haffiington說，「讓舞蹈的編排建構角色，使整個故事的劇情變得有意義。」因而在曲目中增加更多獨奏的琴音與斷音，讓舞者FKA Twigs有更多發揮空間。

宛如「新生兒」般的獨特舞步

圖片來源：Onestopinsomniashop, Vulture, Nerdist, rtbf, Stashmedi

Ryan Haffiington曾為歌手Sia的MV〈Chandelier〉編舞，而他在這支廣告中再次透過FKA Twigs，展現恣意、隨性的舞蹈伸展。舞者FKA Twigs也頗有來歷，曾為Kylie Minogue、Edward Sheeran等人的MV伴舞，近來轉行做音樂人，但她獨特的肢體魅力，仍為她在眾多人選中受青睞。

「她有一種不可思議的律動，能把（所有動作）集合在一起。」Ryan Haffiington說。他與FKA Twigs、導演Spike Jonze經過層層推演，讓樂曲的起伏轉換成肢體語言，把舞步設計的自然、性感又帶點俏皮感，Ryan Haffiington更稱讚FKA Twigs，將舞步詮釋得像是個「新生兒」般獨一無二。

除了尚有三位「隱形」舞者參與拍攝（一位飾演FKA Twigs的分身，另兩位協助物件移動），Ryan Haffiington也提到，廣告裡移動的佈景也相當於是「第五位舞者」。他說：「這支舞像一股力道，在人與物品間拉扯的力道。」如何讓舞者表演和場景變換，製造驚奇的視覺感，成為團隊的一大考驗。

《Welcome Home》幕後花絮：

「可收納」的移動房間——魔幻驚奇的場景設計

「這是我做過的工作中，最有挑戰性、又最有創意的一個。」 ——場景設計Christopher Glass

影片中屋體轉動延伸的場面，導演Spike Jonze稱是極大挑戰：「我們只有11秒（完成屋體的轉動），它可能看起來會很糟，只要它（屋體）一晃動就失敗了。」

幸好，藝術指導Cecilio Perrez設計出猶如「收納傢俱」般的房間構造。他設計環形軌道與移動路徑，設定機關讓劇組人員透過拉桿裝置，靈活且精準地控制屋內牆壁的延展、轉動，同步與音樂節奏、舞者演出完美契合。

「它是一個密集、壓縮的空間，很多事情都在裡頭同時發生。」場景設計Christopher Glass說。由於近乎無後製效果，場景的操控必須精準、萬無一失，在影片中FKA Twigs推動牆壁、製造出舞蹈空間的片段，牆壁的移動甚至透過兩位舞者在牆後推動，以配合FKA Twigs的舞姿，呈現出最好的律動感。

保留適度「陰暗」的燈光設計

圖片來源：Onestopinsomniashop, Vulture, Nerdist, rtbf, Stashmedi

廣告中後段，與FKA Twigs舞蹈緊密結合的燈光裝置，出自瑞典燈光設計師Tobias Rylander之手。由他打造出的作品，包含諸多知名音樂人The xx、1975、甚至FKA Twigs過去演唱會的燈光設計，也是由他負責。因此，他對樂音和肢體語言，如何與照明的變化產生互動，並不陌生。

「你必須去了解這首歌，聽懂它的節奏。」Tobias Rylander於受訪時說，他會細細考究何種燈光的角度、強弱以及顏色，能襯托出場景。他使用大量白色燈具，使用閃爍效果，讓畫面出現不同的明暗層次，他曾說：「我認為空間不一定要充滿娛樂感，保持陰暗、或讓光線缺乏也是很重要的。」

奇才導演Spike Jonze的廣告作品回顧

圖片來源：Onestopinsomniashop, Vulture, Nerdist, rtbf, Stashmedi

Spike Jonze以《變腦》、《蘭花賊》、《雲端情人》等電影聞名影界外，十多年來也拍攝諸多商業廣告，更在作品中，顯示他如何結合「聲音」與「肢體表演」呈現影像，成功吸引觀眾的視覺與聽覺。

Levi’s廣告《Crazy Leg》

2002年推出的Levi’s廣告《Crazy Leg》，由舞者Johnny Cervain在城市中漫遊，搭上嘻哈團體Control Machete的歌曲節奏，流暢地擺動、搖晃甚至反摺他的雙腿，讓觀眾直接注目在產品——牛仔褲之上。

Gap廣告《Pardon Our Dust》

另一支為服飾廣告中，一群客人大鬧Gap服飾店，即使畫面看似紊亂、瘋狂，但Spike Jonze仍很有條理的處理畫面，如衣服飛射的方向、演員的走位等，再配上激昂的古典樂＜In the Hall of the Mountain King＞，也可視為某種「另類」的舞蹈表演。

KENZO香水廣告《The New Fragrance》

該廣告於前年釋出，為Spike Jonze與舞蹈指導Ryan Haffiington首度合作，一反香水廣告柔美的傳統，讓演員Margaret Qualley大膽表現誇張的表情與肢體。她以踢腿、出拳、搥胸等方式，應對音樂的拍點，再配合亮麗的場景設計，以及名攝影指導Hoyte Van Hoytema精準無誤的拍攝，達到一次力與美的病態結合。

Spike Jonze認為拍攝廣告與MV的經驗，也助長了他執導長片電影的能力。他說，任何形式的影像都大同小異，重點在於是否願意創新、願意鼓勵工作夥伴做更多嘗試，「它就是在探索一種想法或情感，你們必須從中激發更多想像。」

來源：Adweek、Macobserver、Chauvetprofessional、Adage、Vogue、mentorless

圖片來源：Onestopinsomniashop、Vulture、Nerdist、rtbf、Stashmedi

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航