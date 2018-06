讓人捨不得眨眼的HomePod廣告：《雲端情人》導演影像敘事的迷人魅力

文:黃鈞浩(DCFS編輯部)

白領女孩結束一天的工作後,卸下疲憊返家,隨著「HomePod」播放的音樂放鬆。旋律與節奏,彷彿流進她的身體裡開始舞動,整個房間的呈設、燈光與色彩也一同活躍起舞。

這是《雲端情人》導演Spike Jonze攜手舞者FKA Twigs,所創作的蘋果產品廣告《Welcome Home》,推出後即獲得極高點擊率。繼前年KENZO香水廣告後,Spike Jonze再次展現對音樂、舞蹈的敏銳運用,驗證其影像敘事的魅力;而令人驚奇的是,廣告中看似超脫現實的場景變化,竟非使用CGI後製,而是幕後團隊實景搭建而成。

《Welcome Home》廣告:

百分百貼緊音符旋律——自由精巧的舞蹈設計

「Spike對於我們為廣告排練的動作,有很好的洞見。」 ——舞蹈指導Ryan Haffiington

眾所皆知,導演Spike Jonze不僅擅執導電影,對音樂圈也頗有涉略,曾多次執導Arcade Fire、Jay-Z、Björk等大咖音樂人的MV。廣告中,團隊使用新銳音樂人Anderson .Paak的創作〈Til It's Over〉,以現代節奏藍調為基底,融入大量電子成音,曲式節奏起伏大,給予團隊極大視覺發揮。

「我們延長了某些樂句。」舞蹈指導Ryan Haffiington說,「讓舞蹈的編排建構角色,使整個故事的劇情變得有意義。」因而在曲目中增加更多獨奏的琴音與斷音,讓舞者FKA Twigs有更多發揮空間。

宛如「新生兒」般的獨特舞步

Ryan Haffiington曾為歌手Sia的MV〈Chandelier〉編舞,而他在這支廣告中再次透過FKA Twigs,展現恣意、隨性的舞蹈伸展。舞者FKA Twigs也頗有來歷,曾為Kylie Minogue、Edward Sheeran等人的MV伴舞,近來轉行做音樂人,但她獨特的肢體魅力,仍為她在眾多人選中受青睞。

「她有一種不可思議的律動,能把(所有動作)集合在一起。」Ryan Haffiington說。他與FKA Twigs、導演Spike Jonze經過層層推演,讓樂曲的起伏轉換成肢體語言,把舞步設計的自然、性感又帶點俏皮感,Ryan Haffiington更稱讚FKA Twigs,將舞步詮釋得像是個「新生兒」般獨一無二。

除了尚有三位「隱形」舞者參與拍攝(一位飾演FKA Twigs的分身,另兩位協助物件移動),Ryan Haffiington也提到,廣告裡移動的佈景也相當於是「第五位舞者」。他說:「這支舞像一股力道,在人與物品間拉扯的力道。」如何讓舞者表演和場景變換,製造驚奇的視覺感,成為團隊的一大考驗。

《Welcome Home》幕後花絮:

「可收納」的移動房間——魔幻驚奇的場景設計

「這是我做過的工作中,最有挑戰性、又最有創意的一個。」 ——場景設計Christopher Glass

影片中屋體轉動延伸的場面,導演Spike Jonze稱是極大挑戰:「我們只有11秒(完成屋體的轉動),它可能看起來會很糟,只要它(屋體)一晃動就失敗了。」

幸好,藝術指導Cecilio Perrez設計出猶如「收納傢俱」般的房間構造。他設計環形軌道與移動路徑,設定機關讓劇組人員透過拉桿裝置,靈活且精準地控制屋內牆壁的延展、轉動,同步與音樂節奏、舞者演出完美契合。

「它是一個密集、壓縮的空間,很多事情都在裡頭同時發生。」場景設計Christopher Glass說。由於近乎無後製效果,場景的操控必須精準、萬無一失,在影片中FKA Twigs推動牆壁、製造出舞蹈空間的片段,牆壁的移動甚至透過兩位舞者在牆後推動,以配合FKA Twigs的舞姿,呈現出最好的律動感。

保留適度「陰暗」的燈光設計

廣告中後段,與FKA Twigs舞蹈緊密結合的燈光裝置,出自瑞典燈光設計師Tobias Rylander之手。由他打造出的作品,包含諸多知名音樂人The xx、1975、甚至FKA Twigs過去演唱會的燈光設計,也是由他負責。因此,他對樂音和肢體語言,如何與照明的變化產生互動,並不陌生。

「你必須去了解這首歌,聽懂它的節奏。」Tobias Rylander於受訪時說,他會細細考究何種燈光的角度、強弱以及顏色,能襯托出場景。他使用大量白色燈具,使用閃爍效果,讓畫面出現不同的明暗層次,他曾說:「我認為空間不一定要充滿娛樂感,保持陰暗、或讓光線缺乏也是很重要的。」

奇才導演Spike Jonze的廣告作品回顧

Spike Jonze以《變腦》、《蘭花賊》、《雲端情人》等電影聞名影界外,十多年來也拍攝諸多商業廣告,更在作品中,顯示他如何結合「聲音」與「肢體表演」呈現影像,成功吸引觀眾的視覺與聽覺。

Levi’s廣告《Crazy Leg》

2002年推出的Levi’s廣告《Crazy Leg》,由舞者Johnny Cervain在城市中漫遊,搭上嘻哈團體Control Machete的歌曲節奏,流暢地擺動、搖晃甚至反摺他的雙腿,讓觀眾直接注目在產品——牛仔褲之上。

Gap廣告《Pardon Our Dust》

另一支為服飾廣告中,一群客人大鬧Gap服飾店,即使畫面看似紊亂、瘋狂,但Spike Jonze仍很有條理的處理畫面,如衣服飛射的方向、演員的走位等,再配上激昂的古典樂<In the Hall of the Mountain King>,也可視為某種「另類」的舞蹈表演。

KENZO香水廣告《The New Fragrance》

該廣告於前年釋出,為Spike Jonze與舞蹈指導Ryan Haffiington首度合作,一反香水廣告柔美的傳統,讓演員Margaret Qualley大膽表現誇張的表情與肢體。她以踢腿、出拳、搥胸等方式,應對音樂的拍點,再配合亮麗的場景設計,以及名攝影指導Hoyte Van Hoytema精準無誤的拍攝,達到一次力與美的病態結合。

Spike Jonze認為拍攝廣告與MV的經驗,也助長了他執導長片電影的能力。他說,任何形式的影像都大同小異,重點在於是否願意創新、願意鼓勵工作夥伴做更多嘗試,「它就是在探索一種想法或情感,你們必須從中激發更多想像。」

圖片來源:Onestopinsomniashop、Vulture、Nerdist、rtbf、Stashmedi

