傅達仁感嘆「花300萬還客死他鄉」：今天將執行安樂死

（中央社）

去年罹患胰臟癌末期的傅達仁，一直致力在台灣催生安樂死立法，卻始終未果，去年底他飛往瑞士取得合法安樂死機構「尊嚴」入會資格，今年再次飛往瑞士並安排在瑞士時間6月7日早上11時（台灣同日下午5時）執行安樂死，他強調他要死也要死得有尊嚴。

傅達仁在臉書表示，今天是他的最後一天，全家人早上陪他逛公園，影片中他坐在河邊，虛弱地表示：「這是多麼好的天堂，明天我要按照祂的指示，走在他的腳下。」並說本來他今天就要走，甚至在去年11月10日就要走，卻都沒辦法，但是他順服上帝的決定，順延至6月7日執行。

在臨終前，傅達仁強調家人的陪伴，給了他所有溫暖，他並感謝主，讓他能夠如願執行安樂死，他坦言這段時間以來，他每天禱告，因為無論是嗎啡服用太多，甚至跌倒或因其他傷病痛死，都無法得到安樂死，所以他多次重申感謝主的恩典。

最後傅達仁也透露，為了公平正義，法治與人權，他親臨瑞士2次，花了300萬的盤纏，最後就算客死在蘇黎世，他心中有平安，也沒有遺憾。

原本傅達仁去年底就要執行安樂死，不過兒子臨時決定結婚，希望藉此幫他「沖喜」，為替兒子張羅婚宴，並參加兒子2月婚禮，傅達仁暫時打消安樂死念頭，直到5月底再度前往瑞士。

傅達仁在影片中強調，他共選定了8個日子，都被對方以正當理由取消，包括下雪飛機不能起飛，要不就是碰到放長假、比如說耶誕節，幾次求死未果。

「親愛的弟兄姊妹們，人生中是一場奮鬥，一個過程，每一站都有仗打，明天我就到最後一站了，本來要訂6月6日斷腸時，沒辦法排不進去，拿6月7號當6月6月斷腸時，我爸爸是為國捐軀的將官，就在二戰，就在歐洲這個戰場，諾曼地登陸成功，麥帥領導打仗勝利，我們的人生裡面勝利要多，失敗要少」

就算8次選擇的日子都無法成行，傅達仁強調：「死的日子和天數，掌握在上帝手裡，但是死的方法有人權和選擇權，我可以選擇安樂死，30秒睡著，3分鐘停止心跳。」

傅達仁過去半年多來希望推動台灣安樂死立法，但始終未果，他也感嘆：「台灣如果有這個法，我就不會花300萬入會費，還要客死他鄉，我做了終生覺得很正確的選擇，希望我們國家有這個法律，你不自願可以不要，一定要自願、絕症才可以申請。」

《蘋果日報》專訪傅達仁對於死亡的想法是什麼？有恐懼嗎？傅達仁回答道：「沒有，我平安。而且，死，我沒有遺憾。我到這來死，我找到這⋯⋯法治國家，誰敢亂弄？然後公平、自由、人權，我找到這個地方，我真的在這做，我踏實做。我認為這窗口是上帝賜的，這個窗口，如果不好，祂就關。」

下午5點將安樂死，傅達仁在臉書發佈124秒影片告白：

赴駐瑞士代表谷瑞生近日探望資深媒體人傅達仁講了2個故事，鼓勵他再打一場人生延長賽，傅達仁聽後微笑以對，還秀出一段現場轉播棒球賽的看家本領。傅達仁昨晚也在臉書表示，谷瑞生特別選了間山東餐廳，讓山東出生的他在異鄉嚐到了家鄉的滋味。

谷瑞生今天對中央社表示，這是他與傅達仁的第一次見面，可以看出餐敘上傅達仁身體非常不舒服，一直吃藥，也一直跑廁所，他非常不忍，也深刻感受到傅達仁家人的承擔，是他最強的後盾。

谷瑞生席間引述馬丁路德（Martin Luther）名言：「如果我知道明天是世界末日，我在今天仍會種一棵蘋果樹」、以及在台服務逾50年、現已90歲的瑞士籍修女所言「生命之鑰在於勇氣」，為傅達仁打氣。

谷瑞生指出，傅達仁聽後表示上帝在瑞士開了一扇安樂死之窗，谷進一步說「這扇窗不適用前輩，因你尚有待續傳承之事，例如引導青年奮發向上，不吸毒、不詐騙、不入幫派」，傅以微笑回應。

傅達仁隨後並秀一段過去現場轉播棒球本領，「打擊出去，一支強勁三游間滾地球，游擊手撲身接下，側傳二壘，再傳一壘」，緊接著與谷瑞生齊喊「雙殺」！

谷瑞生說，他在席間一直鼓勵傅達仁只要有口氣在，即使是「兩好三壞滿球數」，也會打出安打，甚至是滿貫全壘打，請再打一場延長賽吧！臨別時，谷瑞生特別說：「大家台北見。」不過，傅達仁說「讓禱告來決定」，面部表情已露去意甚堅。

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核稿編輯：楊之瑜