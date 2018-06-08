韓國網紅裸照風波被起底，#MeToo逆轉變「國民大騙局」？

MeToo運動，從2017年10月《紐約時報》與《紐約客》等媒體揭露，電影大亨哈維・韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾、性侵害公司內數十名女員工惡行後，MeToo的主題標籤即在臉書、IG等SNS社交軟體上廣泛傳播開，其主張用於遣責性騷擾 （女性）或性侵犯行為等人士。

而這股MeToo運動，各國遍地開花，韓國也深受影響。如同最近引起韓國社會關注的MeToo事件，即是2018年5月16日，當地一位網紅楊藝媛（양예원，音譯，24歲）在臉書上傳一段於三年前面試模特兒工作時，經暱稱「室長」之人牽線，慘遭二十多位攝影師拍攝裸照、撫摸「教學」私處的痛苦自白影片與文字稿事件。此片引起社會民眾熱烈討論，進而激起國民同仇敵愾地，萬人連署來青瓦臺總統府網頁，請願有關單位一定要嚴加徹查此案要求，杜絕之後出現其他受害者，期間甚至知名女影星秀智（수지）也冒著「被處死」的網友荒謬請願——「請求處以秀智死刑」（수지의 사형을 청원한다），出面相挺。

然而，看似一場激起韓國國內的MeToo運動高潮的楊女裸照事件，卻在這幾週內，案情發展急轉直下，甚至出現「大逆轉」的趨勢。

楊女所指控的牽線人「室長」，於5月26日向當地媒體公開與楊女的通訊軟體對話記錄，令人吃驚的是，螢幕影片前聲淚俱下的楊女，當年靠著年輕貌美姿色，屢次經由室長牽線，於2015年7月5日首次的平面模特兒拍攝日，到9月18日為止，短短不到三個月的時間，總共委託室長拍攝13次之多，且一次一小時的出場拍攝時薪，要價不斐，高達韓幣10到15萬元（折合新台幣約2,800-4,300元；目前韓國2018年法定打工時薪資，為一小時7,530韓元，新台幣約215元）；此外，綜觀楊女與室長雙方通訊記錄內容，裡面多是楊女主動聯絡對方敲定行程，諸如楊女會告知室長「我下週平日都有時間，想多拍攝幾次」、「請問室長，這禮拜有沒有拍攝行程嗎？我星期二、三的時間都可以喔」，甚至還有楊女指定日期打工拍攝的內容流出，「室長，我星期五有空，那天能拍攝嗎？」（2015年8月26日對話記錄）。

而楊女之所以要求拍攝打工理由，多為經濟所困，如楊女曾提到「室長，我星期一早上要繳學院費，在那之前能讓我多拍幾次嗎，多賺一些錢嗎？」（2015年8月27日對話記錄）等。

勤勞工作賺取自己應得薪資，本是常情。但就楊女所指控，她遭攝影師性騷擾的2015年，以常理推斷，那年楊女約為20歲，是剛成年入社會的稚嫩雙十年華，很難不為比起當時一般於便利商店打工，高達15倍以上之多的薪資所誘惑——誰工作不想多賺點錢呢？

然而，最令當地網友質疑抑或生氣的一點，為楊女「疑似」憑藉現今韓國當地所興起的MeToo運動風潮，「疑似」炒作自身為受害者，甚至言及遭此性騷擾事件，三度有過想輕生念頭「悲情」形象下，最後經由室長揭露與她的對話紀錄，得知楊女竟然明知自己的工作性質，與事前主動聯絡答應拍攝清涼尺度的相片外，在對話內還感謝室長「幫我注意這些（疑似大尺度裸照）照片沒有流放出去，我才要感謝室長你呢。」（2015年9月2日對話記錄）等舉止言行，讓許多網友大感失望，紛紛一湧前去楊女臉書，留言要求楊女出面，講清楚說明白，要個「真相」。

當然，目前力挺楊女的民眾還是有的，畢竟工作性質，本是單純的平面模特兒拍照，卻慘遭數十位攝影師「教學」撫摸，於心何忍呢？但是，若楊女是在知情情況下，甚至是同意拍攝「教學」的話，情況又不一樣了。

Photo Credit:Reuters/達志影像

儘管也有人「起底」室長，得知他2008年曾犯下性騷擾前科紀錄，處以罰款，且現今經由當地警方調查，從此件楊藝媛裸照風波延伸出去，得知遭受相同迫害的相關受害女性也高達七位，室長情節重大；再者，室長為了反擊，反告楊女「誣告與名譽毀損」之罪，進而把兩人對話內容，大喇喇地爆料給媒體此途徑，也讓人擔心，是否會再度造成楊女第二度傷害？這些舉動也有待社會公評。

然而，法院法庭上對與錯，是與非，罪與罰，得交由專業法官判斷，但現今當地的民眾輿論、社會風向又是如何呢？就我自己的觀察，先前韓國內一片支持楊女趨勢，已經出現一些懷疑聲浪，甚至隨著她與室長的對話內容的流出，許多之前民眾深覺，楊女這場痛苦告白，是否為一場欺騙5,000萬國民的「國民大騙局」（대국민 사기）呢？

不滿楊女為錢主動聯絡室長拍攝之舉，加上之前聲淚俱下演出，許多網友紛紛對楊女做出攻擊——諸如楊女之前所拍攝，已經超過近480萬次人數觀看的告白影片種類，被改成「喜劇」類型外，也有許多民眾來到點讚數超過25萬人的楊女留言區「朝聖」，要求楊女給個真相外，也謾罵起楊女為「瘋女人」、「妳很好笑喔」、「妳竟然還能忍受拍攝13次啊？」等。

最讓我印象深刻的一點，即楊女的留言板也成為眾多網友的「許願池版」，因為許多網友學起楊女在通訊軟體對室長「撒嬌」口吻，留言起「如果能讓我變成富翁，那我才要感謝妳呢」、「如果能讓我這一次考試及格，那我才要感謝妳呢」，以及「如果能讓我交到女朋友，那我才要感謝妳呢！」等無厘頭的留言，讓人嘆為觀止。

但又能怪誰呢？

目前截稿至此，楊女從5月16日在臉書發文影片後，臉書狀態已經超過半個月都沒有更新狀態了，同時底下的留言區，也已經高達17萬則以上，但少見楊女再度上網回應這些力挺她，抑或指責她的網友們留言。

根據韓國當地最新調查進度，楊女指控性騷擾與讓她飽受三年身心受創的室長，與室長不甘楊女於網路上進行人格謀殺的發片公審行為，決定反告楊女誣告與名譽毀損之罪，雙方各持己見。楊女面對室長公告的對話內容，採取冷處理方式，言明一切證據、真相，將在法庭上對簿公堂。

看來，這場「真」MeToo運動事件也好，抑或是「真」國民大騙局也好，還真值得我們持續觀察呢。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航