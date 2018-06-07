北檢起訴「X分鐘看完電影」谷阿莫，卻不提「二次創作」

（中央社）

網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但有5家片商認為「屍速列車」等13部影片遭侵權，對他提告。北檢偵辦後，今（7）日依違反《著作權法》將谷阿莫起訴。

針對這起著作權案，台北地檢署在去年4月25日就曾指出，保二警方日前報請智財專組檢察官指揮，4月19日已搜索谷阿莫的公司。

不過提告的片商提出「逐幕分析表」作為證據，向檢察官證明谷阿莫侵權；北檢偵辦後，認為谷阿莫涉嫌改作、當中有商業利益，違反《著作權法》第92條規定：

「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金。」

即便谷阿莫曾強調，自己沒有向觀眾收費，反而是透過免費影片發表自己的看法，讓更多乏人問津的作品被注意到，還可能為其增加票房收入。不過台北地檢署仍認為，谷阿莫涉及未經授權就使用電影片段重製，於今日上午依照違反《著作權法》將他起訴。

谷阿莫所創作之影片應屬「衍生著作」（或稱二次創作），依《著作權法》第6條規定，雖然衍生著作是受獨立之著作權保護，但是原影片之著作權仍不受影響。

縱使谷阿莫擁有「X分鐘看完電影」系列短片之「衍生著作」之著作權，但就原影片剪輯是否侵害原影片之重製權、改作權及公開傳輸權等著作財產權，仍待確認。依《著作權法》規定，若欲重製他人之著作，須取得著作財產權人之轉讓或授權，否則即可能構成第91條，應負擔刑事責任。

谷阿莫主張的是《著作權法》第52條規定：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」不過，有關二次創作的部分，不在此次北檢的起訴範圍內。

《蘋果日報》報導，提告的5間分別為影音平台KKTV、電影公司「又水整合」、迪士尼、得利、車庫公司。而檢方調查，谷阿莫共侵權得利影視、美商迪士尼、又水整合、KKTV、車庫娛樂共13部影視作品，分別為《模仿遊戲》、《動物方程式》、《STAND BY ME哆啦A夢》、《哆啦A夢劇場版大雄之宇宙英雄記》、《腦漿炸裂girl》、《近距離戀愛》、《W-兩個世界》、《二十行不行TWENTY》、《姦臣：色誘天下》、《屍速列車》、《控制遊戲》、《異星引力》、《暗殺》。

另外，今年3月底北檢曾傳訊谷阿莫，庭訊後他大方受訪表示，「我覺得這個結束對台灣蠻重要的，就是法律本來就要明確定義我的行為到底符不符合合理使用，如果不符合，那你是不是應該要把你保留的空間，做更明確的限制，如果你保留了空間給別人，當別人來創作的時候，你又去告他，那對於創作者而言，就不曉得該怎麼辦。」

去年，谷阿莫對於挨告一事自製影片，曾在臉書上回應，認為他的影片符合網路著作權合理使用原則，但最後仍應由法官判斷，在評論、解說、研究、教學或新聞報導等情況下，在合理的範圍內，可以不事先經著作權人之授權，而使用網路上已公開之他人著作內容。更強調自己「不會輕言退出和放棄二次創作權」的重要性。

影片中，谷阿莫還強調連YouTube都同意他是二次創作：

「像我剛開始製作X分鐘看完電影系列影片的時候，很常被YouTube以我製作的影片有違反著作權的疑慮，因此將我的影片刪除，我的帳號也被封鎖過很多次。但在今年，YouTube終於是站在我這邊了！他們告知我說，我一些被檢舉疑似違反著作權法的影片，YouTube認為我符合著作權合理使用原則，因此他們不會刪除我的影片。他們還寄信給我唷！我超開心的。雖然YouTube不代表法官，它只是一個影音平台，但至少又有一個機構加入了支持著作權合理使用原則的行列了。像這2、3年，我從實務經驗中可以觀察出，越來越多的創作者投入二次創作，由於二次創作也是從別人的著作裡衍生出來的新作品，所以二次創作也常常會有是否符合著作權合理使用原則的糾紛，但也有越來越多平台支持這樣子的二次創作，像是bilibil、像是微博、像是YouTube或像是亞洲電視。」

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜