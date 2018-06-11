面對困窘的工作環境，請多向王安石與喬吉拉德看齊

重拾的信心

飛來山上千尋塔，聞說雞鳴見日昇。

不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層。

這首詩是王安石在他很年輕的時候所寫的一首詩，關於王安石，讀過歷史的人一定知道他的「變法」無人不知，無人不曉，並且他的功勳是足以垂範百世、光輝燦爛的一筆。更令人激賞的是在他功成之後，赤貧地自我引退於山居之中，這個舉動無論朝野都受其撼動，因為這必須要有絕對的亮風高節，才有辦法這般地瀟灑，正所謂無瑕的操守，雪霜般的傲骨。王安石在政治壇上出道其實極早，從家到京城參加國試之後，一路就從沒更改過從政的路線，他的文采及高瞻遠矚一直是受宋代之後所有的學子們所效仿的對象。王安石從啟蒙開始初露峰芒時，歐陽修一路上都注意著這位後起之秀，而對他也有著極深度的好評和期望。但是，他的仕途生涯從一開始就不是那麼地順暢，王安石的鐵骨直言其實一開始就冒犯了多疑的宋仁宗。

關於宋仁宗，我從小在看野台戲中的《狸貓換太子》和《包公傳》時，所得的印象是躲在垂簾聽政女人背後的小皇帝，由於得到了幾位明臣的輔佐，例如：范仲淹所推行的十大政策……，雖然無法持續生效，但在那段掌政期間，最起碼也無任何戰事發生。所以歷史上對他的評價也不是太差，因為他是整個宋代歷史中，皇帝的位置坐得最久的一位，但我個人對於他在儒家思想上面精神的延續，我是尊重的。我們後代人有《四書》的由來，也是從這位宋朝皇帝給開始的先例。因此，整個大宋著名的臣子如司馬光、曾鞏、歐陽修、文天祥……這班臣子的眼中，他其實是一位仁慈之君。但是剛出道的王安石為什麼起初並沒有給這位宋代皇帝太好的印象呢？那是因為王安石所寫的文章中，有二個字去碰觸到宋仁宗的敏感神經，於是原本應該是第一名，就被排到了第四名；本來應該有更好的前途的，但後來也只是錄取獲得了一個公家機構的頭銜而已，也可謂是出師不順。

王安石不會因為皇帝對他的不賞識而自暴自棄，他反而在這段時間開始整理和蒐集大批的資訊和材料，這些也成為他日後整個政治生涯上方向啟發最主要的來源。我曾經研究過王安石成功的理由，發現他有著當代年輕人及現代人所沒有的特質，那便是他有高度的方向感。他一旦決定了目標和方針，絕對不會因為遭受到誤解或排斥，便選擇逃避或放棄。同時他有著那個時代文人所共有的特質，那便是追求學問永無止境的狂熱感，王安石幾乎是每天苦讀，可用通宵達旦，三更燈火、五更雞來形容他讀書的態度。

據說他經常是為了讀書而肋不著蓆，平常為了追求學問，顧不得臉上的鬍鬚、身上的汗臭及許多天未換的衣裳，一副邋裡邋遢的模樣，經常會引發老一派學者對他的誤解，以為他是經常夜不歸宿，衣服不換就跑去上班。反觀現代的新一代，不但耐受力不佳，工作態度也僅僅是為了自己本身酬勞利益底下而從事，至於學子們，有的甚至於拿到了博士學位還不知道所學為何，這些現象的原因究竟是教育出了問題？還是從小的家庭教育有問題？亦或是自己的價值觀念出了問題？

在我的學生當中，也曾經有些人面臨到生活上必須面對困窘的工作環境，像陳雅德就是一個例子。他是國內某大學研究所畢業生，畢業後在電子行業中曾經擔任過很優秀的業務人員，也經常代表公司出國，向不同的國家爭取大量的訂單，也替自己的戶頭賺進了大筆的鈔票。後來由於電子業蕭條，他也碰到了裁員的窘境，在那段待業的時間裡，整整一年的時間，他找不到任何適合自己的工作。剛開始妻子由勉勵的口吻，漸漸地轉變成責怪和埋怨的態度，這讓他非常地難過。他也曾經嘗試著去從事不同的行業，但畢竟和他的所學及專業有所衝突而屢換屢敗，這令他內心更加地頹喪。有一天他來找我，提到了他所處的身心狀態是如何如何地不堪，並且詢問我該如何面對自己未來的人生。

「老師，我現在真的覺得自己是個無一是處的廢人，原本年薪將近兩百萬，自己也貸款買了一間房子，養了一部汽車，原本生活充滿了錦繡的前景，但是好景不常，公司被併購，自己的團隊大部分都被裁員。自己本來是志得意滿的，結果經過了幾次轉換跑道，所得到的心理感受是因噎廢餐，以及不斷地受人冷嘲熱諷，我也徹底地被自己打敗了。多少個夜裡都需要靠安眠藥才能入睡，也曾經有二三個月的時間，為了避免老婆在耳邊不斷地嘮叨碎唸，瞞著老婆，佯裝每天一大早衣戴整齊地離開家門，最後被老婆識破，現在和老婆的關係也過著貌合神離的生活。我的人生好像突然在這兩年之間完全地被詛咒一般，也像是一隻原本飛翔在無垠晴空的飛鷹，霎時間垂翼暴鱗，我完全地絕望……」

我聽完了陳雅德自怨自艾的言辭之後，我示意他坐在我眼前的一個座位上。

「我跟你講，在這個世界上每一個人都只有兩條路可走，一條就是你替自己所架設好的願景及理想的藍圖，而你也正在這條路上奔跑，目的只有一個，就是達標。另外一條道路，就是自己渾渾噩噩，也無所適從地過著顢頇而不知所措的人生，你也不確定你下一步跨出去是窟窿還是陷阱？你的生活是沒譜的。你現在看來所走的路就是第二條道路，這是最危險、最不可預期，也是最顛簸的一條道路，我勸你要趕快轉換你的態度，要不然我會替你很擔心……」

Photo Credit: Hermann ＠Pixabay CC0

陳雅德聽我很懇切地對他說這一番話以後，他的眉頭鎖得更緊。我繼續跟他說：「你也認識張某某，他是一位從小就殘廢的人，可是他靠他好學不倦的態度讀到了研究所，後來碰到了現在的老闆很賞識他，現在他帶領了一個很大的團隊。前陣子他也來找我，也碰到了公司轉型的問題，但是他和你的態度完全不一樣，他給我的是如何把公司轉戰成功所有的方案，我聽了之後大表贊同，現在看起來似乎也都在他的掌握之中。所以你的態度決定你的高度，人最怕就是失去了鬥志，再告訴你，失敗的人是沒有悲傷的權力，只有堆積勇往向前的實力。你聽過喬吉拉德嗎？」陳雅德搖搖頭。

「他的遭遇比你困難一百倍，他年輕的時候，不到四十歲就換了將近三四十個工作，在親戚朋友的眼中，他是一個衰人，幾乎沒有一件事是順利的，父親經常怒罵他，認為他很沒有出息。他天生又有口吃的毛病，也曾經在走投無路的時候，差一點當扒手。某一天經過一家汽車公司貼著徵人廣告，於是他就決心從銷售汽車開始，做為他人生另外一個起跑點。就這樣，他僅僅用一條電話線和公司所提供有限的電話資料，沒想到他竟然打破了這個行業當中所有過去的歷史紀錄。他曾經一年當中銷售過一千四百二十五輛的汽車，這是過去所沒有的世界紀錄，他也因此而登上了名人榜，被冠上了這個世界上最偉大、最成功業務員的頭銜。即便他所處的環境曾經碰到美國經濟最蕭條的時期和越戰，但是他也沒有因為這些原因而退縮或離開他的崗位，同時一年當中還是輕鬆地賣出了一千四百輛的汽車。」

我稍微停頓了一下，繼續對他說：「我認為一個人最重要的是要有絕對的信心和決心，尤其是失敗後的重新出發。你知道喬吉拉德給自己的第一份禮物是什麼？他就在他上班的第一天，他卯足了全勁，想盡辦法推銷出生平第一輛車。接著，他就向公司先預支他的業績奬金，他用這筆錢買了好吃的食物，帶回家中和家人一起享用。吃飯中他對他的太太發誓，從今以後絕對不會讓她有餓肚子的一天。」

「你可以想想，以一個家庭環境這麼糟糕的移民，從小生活困頓，為了幫忙家計，送過報紙，做過臨時工，也沒有辦法好好地完成應有的學業，只能到處打零工。一段時間裡交到了不好的朋友，和人經營賭場維生，最後當然落得了很不好的下場，親戚朋友都把他看成是異端、瘟神而敬而遠之。你的人生和喬吉拉德做對比，你比他的先天條件好得太多，又有好的學歷，口條又好，能言善道，腦筋又轉得快，現在大環境也沒有像他那個時代低落，到處都充滿了機會，我真替你找不到任何的理由可以懷憂喪志。你現在所要做的只有一件事——好好地整理自己的思緒，規劃好未來下一個人生目標和里程的藍圖才是重點，當你準備好再出發的時候，你的人生就不一樣了！」

陳雅德聽了我所舉的例子，和針對他生活上所遭遇到的，心理建設所要有的一些架構之後，似乎有點茅塞頓開的感覺。

「其實不瞞老師說，我最近因為一位大學同學他在經營直銷公司，這幾年他搞得紅紅火火的，他最近有找我去聽他公司的一些課程，我也有一些心動，想試試看，但是心裡又很罣礙，從上市公司的高階主管，一切從零開始，到處去推銷健康食品，真不知我的家人和朋友會如何看待……」

我聽了他的顧忌之後，就接著鼓勵他。

「現在你絕對不能被你的預設立場給打敗，你的家人在意的是你有沒有一份安定的收入，而不是你的頭銜。憑你過去的經驗，只要你有信心和耐力，絕對可以做得比喬吉拉德還要出色，業績也一定會比他燦爛，但重要的是你不能有面子的問題。喬吉拉德他還有一個特色，他可以挨家挨戶拜訪，甚至於馬路上的陌生人他也不斷地遞名片，最高紀錄拜訪過一個人三十多次，用盡一切方法就是想要人家記住他、想起他和他所推銷的產品，你說這麼有韌性和熱忱的態度，他能不成功嗎？你現在的心理障礙只要掃除了，很快你又可以恢復到往昔黼蔀黻紀的模樣。」

就這樣和這位學生攀談了將近兩個多小時的時間，看著他重拾了信心，踏著輕快的腳步離開，我心中也感到了極大的欣慰。

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