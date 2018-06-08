「農產品價格崩盤」，同樣的老哏你看膩了嗎？

同樣的老哏劇情，你看膩了嗎？

每隔一陣子，就是這種農產品價格崩盤的消息，於是全國總動員，消費者跟企業聯手搶救，媒體又要炒話題說盤商壟斷哄抬價格，農民出來幹譙政府，在野黨搭順風車打落水狗抓到機會接著幹，然後國軍弟兄拼命吃，政府官員出來開記者會鼓勵大家多吃水果。

農民要政府出面談外銷，外銷可不是「裝箱請宅配來收件」那麼簡單；臨時跑出這麼多水果，哪來的人力去分類選別，然後台灣目前只有「垃圾不落地」，我們的競爭對手是做到「水果不落地」，全程冷鏈物流低溫處理，避免水果受損，或是過程受到感染。

如果政府真的有談成了外銷，那叫做政治，檯面上政府幫助了農民，檯面下，政府肯定要犧牲某些利益。不要說社會險惡，江湖就是這樣運作的，你知道曾經有外銷到中國的水果，直接倒進海裡的嗎？

不要再喊什麼全民吃香蕉鳳梨，政治人物拜託也不要做秀開記者會，以為吃吃幾個香蕉你個芭樂，全民就會跟你總動員嗎？農民也要念一下，價格不錯你就一直種一直種，啊現在種太多了，你說怎麼辦？政府也都有說不要種太多，怎麼都沒有人要把農民抓起來「共咖稱」（按：打屁股）。

也不用去抓什麼菜蟲還是邪惡盤商，那都不是重點，各行各業難免會有老鼠屎。

那重點是什麼？重點是政府要鼓勵發展農企業啊！

台灣都是以小農為主，「產業」若是沒有辦法企業規模化，就沒有辦法升級，沒有辦法機械化，沒有辦法降低成本，隨著人力愈來愈少、愈來愈老，這個產業只會漸漸走向夕陽，國外採收鳳梨都用機械手臂了，我們台灣都只能用六十歲的人工手臂，那些所謂的土地情感或是農民辛苦的畫面，都是產業停滯沒有發展所帶來的悲情啊。

不要跟我說什麼小農自產自銷利潤比較好，對於「產業發展」來說，那是幹話。我是檯面上看似不錯的案例，但也是最負面的案例，基本上我是不太鼓勵自產自銷。為什麼有那麼多農業品牌的故事？那是因為媒體很好操作，政府很好拿出來當政績，民眾很好理解。

但是鄉親啊，自產自銷佔了產業的幾趴我是不清楚啦，我不是數據達人，但肯定是非常非常低，系統性的問題始終沒有去解決啊。沒有我這個鳳梨王子，大家還是可以在賣場菜市場買到鳳梨；但萬一今天產業逐漸走向滅亡，還是可以買得到鳳梨啦，可能就東南亞的，比較不好吃這樣。

政府該做的，是好好地扶植優良的農企業，讓他們可以成為農民的靠山。這是個高度分工的社會，生產者就是負責把品質給顧好，由農企業這邊去做好生產規劃、開發市場、提供機械、後段加工，整合各個農民的需求，才能跟廠商大量叫貨，壓低生產成本（咦！？我以為這是農會該去做的），農民要團結，團結勁有力。

我們食農教育，也該去扭轉。不是說去田裡插秧、校園種菜不好，只是那不是農業啊。現在哪有農夫還在手插秧？都嘛是打電話叫插秧機，在那邊一直讓小朋友體驗手插秧農夫好辛苦，只是在傳遞這個產業長久以來都沒有長進的訊息。能不能讓小朋友更了解產業真實的狀況，真實認識各個季節的農產品、價格如何、為什麼變化、哪些食物國外來的。不要再說台灣農業很進步，產業是包含整個上游的研發到最終端的銷售，我們還有非常大的進步空間。

當然啦，我有點太理想化了，假設今天有間很有心的農企業要來整合農民，政府要挹注資源扶植，那勢必就會影響到原本的利益結構，地方勢力還有選票的考量，一切又得回到政治。

大人的世界太可怕了。（逃）

本文經楊宇帆授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航