透過「遊戲」改善生活（上）：電玩遊戲有如強力的抗焦慮藥物

我們都希望能改善生活。而要讓生活得到改善，你需要付出汗水、努力、時間、才華以及......玩遊戲。

沒錯，我說的是我們日常所見的各類遊戲，可以是實體或虛擬的電腦遊戲、網路遊戲、電視機遊戲、捉迷藏、籃球、下棋等等。

可能有人會覺得訝異，因為常識告訴我們，玩遊戲不過是種消遣活動，尤其是虛擬類的遊戲，其唯一的好處就是讓人獲得短暫的滿足感，那與「改善生活」差得遠了。而就算是運動類的遊戲，也不過是多了個「強身健體」的好處。

要舉出玩遊戲能帶來的益處很難，哪怕是資深的遊戲愛好者也很難做到。相反，要列舉玩遊戲的壞處就十分容易，包括但不限於浪費時間、浪費精力、浪費金錢、浪費機會。而且玩遊戲容易讓人上癮、沉迷，會讓人與現實生活脫節，會減少睡眠、影響健康。

有意思的是，遊戲所帶來的壞處，是連遊戲愛好者都深深認同的──許多遊戲愛好者都會在放縱的玩遊戲後感到後悔，他們會想，自己把時間放在玩遊戲真的值得嗎？

對此，未來學家、遊戲化運動領頭羊之一的珍．麥高尼格（Jane McGonigal），在《遊戲改變世界》（台版為《遊戲改變世界，讓世界更美好！》）一書中，提到：

科技記者克萊夫．湯普森（Clive Thompson）把這種現象命名為：「玩家之悔。」 他還第一個承認，自己也跟其他許多玩家一樣，備受此問題的困擾。湯普森回憶說，有一天，他檢查了一下時間統計資料，吃驚地發現，在一個星期裡他竟然整整玩了36個小時同一款遊戲。 他說：「缺失了這麼多時間，通常只能用遭到外星人綁架來解釋。」他還發現，自己既為在虛擬遊戲環境下實現的成就感到驕傲，也很懷疑這一切艱苦的工作是否真正有價值。 湯普森坦言：「玩家說不出口的秘密，就在於我們隨時都在跟這一困境搏鬥。只要一想到玩遊戲的時間可以幹許多別的事，一種突如其來的可怕的空虛感就會緊緊地抓住我們。打完一個遊戲後的興高采烈，總是伴隨著可怕的空虛感帶來的一絲絲刺痛。做一些更困難、更具挑戰性、更有成效的事情，會不會過得更好些呢？」

如果你和我也一樣是一名遊戲愛好者，你應該不會對以上的描述感到陌生。「玩家之悔」深深的困擾著各類遊戲愛好者，玩家們似乎能想像到未來的自己會後悔地說：「我當初不應該把生命浪費在遊戲上的。」

總而言之，玩遊戲有許多顯而易見的弊端，縱使其能帶來短暫的感覺良好，但滿足過後卻又會讓人產生由衷的愧疚。試問，這樣的一項活動，真的會有改善生活之功用嗎？

還真就有。

那些少有人知的，玩遊戲的益處

想出玩遊戲的弊端是容易的，但要找到玩遊戲的益處卻需要我們去查找文獻，需要心理學家們做實驗、搞研究才行。

在麥高尼格的另一本著作《超級好！用遊戲打倒生命裡的壞東西》（以下簡稱《超級好！》）中，她提到了若干有趣的研究：

手術令人恐懼，對小孩來說尤其如此。過去25年，醫師想過各種辦法，減輕孩童在手術房中的焦慮感。 他們試過強效的藥物，也曾讓家長在孩子進入麻醉狀態前和麻藥退去醒來時，握住孩子的手。甚至還有醫師把小丑請來手術房，希望能逗小孩笑。什麼方法最管用？ 如你所料，不是小丑，也不是家長的陪伴或任何藥物。研究人員發現，《超級瑪利歐兄弟》才是一帖良藥。 這些玩掌上型電動遊戲機的小孩，在手術前幾乎沒有任何焦慮感。手術結束後，當他們從麻醉狀態甦醒時，他們的焦慮程度也只有用藥組的一半不到，而且不必承受任何藥物的副作用。 這是另一項值得登上頭條的科學研究結果：「電玩遊戲比最強力的抗焦慮藥物，更能有效避免焦慮。」 但遊戲為何比較有效？紐澤西大學醫學院麻醉學系的研究團隊主張──箇中關鍵正是「認知專注」，就和《冰雪世界》和《俄羅斯方塊》一樣。 這些小病人因為全神貫注在電玩遊戲，不太把心思放在手術上，所以不會感到不安或恐慌。 這項理論很有道理，正如注意力的探照燈理論所述，焦慮感就像疼痛、創傷記憶，以及對某事物的渴望一樣，占據了注意力，才會形成發展出來。 不斷想到可能出錯的事，則會一再加重人的焦慮感。「恐懼」是對實際出錯的反應，但「焦慮」卻是預期出錯的心理狀態。我們越生動地想像事情出錯的畫面，越是焦慮。 生理知覺也可能會引發我們的焦慮感，舉例而言，咖啡因會引起心跳加快及掌心冒汗，突然被嚇一跳也會引起腎上腺素激升。一旦我們注意到這些身體知覺，就會絞盡腦汁想自己緊張的緣由，結果爆發焦慮感，甚至導致恐慌發作。 然而，這些症狀都只是「身體知覺」罷了。只有當我們想像未來會發生什麼可怕之事時，這些症狀才會變成焦慮的「情緒感受」。這些想像可能會引發更多生理變化，腎上腺素分泌更多，或是心跳速率更快，然後又被我們解讀成有更多要擔心的理由，就此開啟焦慮的惡性循環。 但玩遊戲能打破注意力的惡性循環，讓我們不再預想出錯的情境。即使我們在玩遊戲時出現焦慮的身體症狀，我們也因為專心投入遊戲，而無暇想像最糟的狀況，焦慮感也跟著消失無蹤了。

玩遊戲可以顯著的減輕焦慮，這對於想緩解生活中的焦慮的人來說，無疑是一個便捷又方便的良藥。

我們曾在《最優體驗心理學》一文裡提到過，透過增加憂鬱症患者進入心流（flow）的次數，能減少個體的精神熵，讓患者獲得更好的心理狀態──而玩遊戲正是一個極其有效的心流促發器。《超級好！》一書裡提到：

遊戲給我們明確的目標，需要我們專注及努力，才能成功達標。數位遊戲更經常提供即時回饋，讓我們的表現更加進步。往往只要我們的技能一精進，遊戲難度就會加深，以確保玩家不斷向上挑戰。 因此，要達到心流狀態，電玩遊戲可說是最可靠、有效率的方式。一旦進入心流狀態，我們便能完全掌控自己的注意力焦點。 若能為自己創造心流，那麼你不只能阻斷痛苦和焦慮等負面感受，還能積極促進自己的身心健康。 東卡羅萊納大學心理生理學實驗室的科學家最近完成了一系列研究，測量電玩遊戲對個人身心的影響。 引起科學家研究興趣的是寶開遊戲公司的一份調查報告，寶開是全球最大遊戲開發商之一，他們發現77%的玩家在玩休閒類電玩時，其實也在尋求情緒健康的益處，而不只是娛樂。 這些玩家表示，他們利用休閒類電玩遊戲改善心情、停止焦慮、減輕壓力，有些甚至作為某種「自我治療」之用。 「遊戲能促進玩家的精神健康」這一點究竟是事實，還是玩家自己的一廂情願？這正是寶開想解開的疑問。 因此，這家遊戲商與東卡羅萊納大學共同成立研究計畫，借重東卡羅萊納先進的「生物回饋」（biofeedback）研究。他們的研究目標是要測量遊戲玩家腦波、心跳速率及呼吸模式的變化，看看這些變化是否符合心情改善、憂鬱減輕，以及抗壓性提高等生理徵象。 科學家在玩家身上貼附了監控裝置，以追蹤情緒及身體韌性的兩項特定指標：一項是α腦波中的腦電圖變化，顯示玩家是否感到痛苦、憂鬱，或愉悅；另一項是心率變異度，這項指標可反映身體從情緒或身體壓力中恢復的速度。 第一項隨機對照試驗發現，玩休閒類遊戲20分鐘可降低左前額α腦波，顯示個人的心情提升，α腦波降低的遊戲玩家也的確表示心情變好了。 這些受試者的憤怒、憂鬱及緊繃情緒顯著減少，能量明顯提高。至於單純上網20分鐘的對照組，則未出現明顯的腦電圖變化，受試者也未感到心情變好或能量提升。 此外，遊戲玩家的心率變異度亦顯著提高。玩遊戲僅僅20分鐘後，他們的心臟已能承受更多壓力，並復原得更快。 由於初步的研究結果相當正面，研究團隊決定針對休閒類電玩遊戲，進行為期更長的研究。在這次試驗中，他們研究了一週玩3次、一次玩30分鐘遊戲，對受試者的心情感受，以及對腦電圖及心率變異度的影響。 受試者在研究一開始都有焦慮或憂鬱症狀，依上述頻率玩遊戲一個月後，這群受試者的憂鬱、焦慮，以及壓力程度皆顯著減輕。他們的腦電圖及心率變異度皆顯著提升，進一步從生理面證實上述的情緒變化。基於以上重大發現，研究人員甚至建議醫師可將電玩遊戲列為治療方法之一。 不久後的將來，心理學家或心理醫師很可能會開立《憤怒鳥》的處方以減輕患者的焦慮症狀、用《幻幻球》來治療憂鬱症，或是用《決勝時刻》以控制憤怒情緒。 事實上，已有心理治療師及諮商師這麼做，而且受到越來越多科學實證的支持。

簡而言之，玩遊戲除了能達到消遣之外，還能幫助改善憂鬱、焦慮、提高抗壓性、減少憤怒、改善心情。這對心理狀態健康的人身上也有效果。除此之外，玩遊戲還能改變大腦構造，改善個體的工作態度，提高完成任務的積極性，提高毅力，提高學習能力。

書裡簡略的介紹了一些相關研究：

研究人員發現，重度玩家在喜歡的遊戲之外，也會花較多心力解決困難的問題。最近一項研究亦顯示，遊戲玩家具有「完成困難任務」的傾向及需求，並願意「在遭遇挫敗時，致力展現高標準的表現」。 面對一系列簡單與困難的謎題時，重度玩家明顯願意花時間解謎。相反地，輕度玩家很快放棄，也無興趣克服挑戰性高的任務。整體而言，遊戲玩家遠比一般人更堅持不懈，展現更高的毅力。他們渴望挑戰，追求成功，即使挑戰再艱困也一樣。 遊戲玩家為何會培養出這種特質呢？早前有研究顯示（並非針對電玩遊戲），一個人若願意為了成功付出大量心力，也會在其他任務持續付出。 以神經科學的角度來解釋，就是多巴胺分泌旺盛之故（注：玩遊戲會導致大量的多巴胺分泌）。科學家推論，腦內多巴胺濃度較高，能促成良好的「工作倫理」。 工作倫理是種性格優勢，但科學家發現，這並非有心就能培養的「美德」，而是一種「生物化學狀態」，需要先從事能增加多巴胺的活動，才可特意促成。

日內瓦大學的達芙妮．巴伏莉爾博士，一直在探討動作類電玩對於大腦可塑性及學習能力的影響。 經過十多年的研究，她認為電玩遊戲會明顯造成「神經重構」，使玩家的注意力增加、決策速度更快，學習也更加有效。巴伏莉爾博士指出，電玩很可能是增強成人神經可塑性最有效的唯一方式。

茱蒂．威利斯醫學博士是另一位認同電玩力量的神經科學家。她認為電玩遊戲可重接玩家的腦神經線路，並造成正面作用。 根據威利斯博士的研究，重度玩家的「自我效能感」是反覆活化特定神經迴路的結果。大腦經此訓練後，更容易被挑戰激發出動力、從回饋中獲得獎賞，並在遭遇失敗時變得更具韌性。 這不只能帶來短暫的愉悅感，還會造成長久改變。你的大腦開始留意過去遙不可及的目標，轉而認為只要再努力一點，就有機會達成。你的大腦期望能學習、精進，最終邁向成功，因為這種思維已深植於大腦中。 她解釋：「當你不斷達標後，大腦的成本效益分析就會徹底改變。你會推翻大腦的預設模式：原本大腦會避免困難或挑戰性高的目標，但現在大腦開始尋求更多挑戰，而且比較不怕失敗，面對挫折時也更有韌性。」

除了以上所列舉的各類好處之外，書中還提到玩某些特定遊戲能改善社交，提升共情能力等等。有興趣的朋友可以找來看看。

►透過「遊戲」改善生活（下）：如何避免玩完遊戲後的空虛感？

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航