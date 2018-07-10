透過「遊戲」改善生活（下）：如何避免玩完遊戲後的空虛感？

►透過「遊戲」改善生活（上）：電玩遊戲有如強力的抗焦慮藥物

在這裡，我更想談談下面這個問題：減輕了焦慮，不就是因為逃避了現實嗎？

前面提到，玩遊戲能減輕焦慮的一個原因，就是因為遊戲能有效地轉移個體的認知注意力，才讓個體忘了自己的煩惱、焦慮。但要是個體焦慮的源頭，是因為真實生活裡發生了重要的事情，急需他／她去面對的呢？

舉個例子，小明被公司解僱了、失業了，他因此感到十分沮喪、焦慮。他為了緩解心情，於是開始玩起遊戲。他發現，遊戲的世界實在太美好了，他的心情也因此得到了改善。

自然而然的，小明對遊戲感到上癮了，他把失業在家的時間都花在了遊戲上。但問題是，對他個人的長遠利益來說，他最應該做的事情是趕緊找工作才對，而不是沉迷於遊戲。

簡而言之，玩遊戲能減輕焦慮、能轉移注意力的效果，同時也讓小明忽略了找工作的重要性。玩遊戲成了小明逃避現實的手段，但最終真實世界的麻煩會找上門，迫使小明去面對，最終，小明的焦慮比剛開始更嚴重了。

對此，麥高尼格在書中寫道：

目前為止，我們已檢視了超過100項科學研究的結果，在在顯示我們都具備與生俱來的「遊戲力」：控制自己的注意力、思想及感受；與他人產生連結與交流；增強自己的意志力及決心。 但不是每個遊戲玩家，都能將這些能力從電玩延伸到日常生活中。事實上，許多玩家因過度沉迷，影響了課業表現、社交生活及身心健康，導致許多人對「電玩上癮症」憂心忡忡。 究竟為何有些重度玩家能從電玩遊戲中受益，有些卻只受到負面影響呢？我和許多學者都花費數年時間研究這個矛盾的現象，以下標題都是關於電玩影響的研究結果。 〈研究顯示：電玩造成憂鬱並降低生活滿意度〉

〈研究顯示：重度玩家的快樂指數及生活滿意度較高〉

〈電玩使青少年及大學生的成績下滑、吸毒增加〉

〈電玩使高中及大學生的成績提升、吸毒減少〉

〈電玩使玩家與家人、朋友的關係惡化〉

〈電玩可增進家人之間的關係，尤其是父女關係〉 這樣的矛盾真令人抓狂。有數百篇科學論文有力地主張，打電玩會更加憂鬱、焦慮，並強化社會孤立感。但同時也有更多研究主張，打電玩能讓你更健康、快樂，更具企圖心，並強化社會支持的力量。其實，兩方的說法都對。 只要仔細審視這些迥異背後的因素，你會發現明白，為何只有「部分」玩家能將遊戲力有效應用在現實世界中。 那麼關鍵是什麼呢？令人意外的是，重點並不在於你玩了哪些遊戲，或花了多少時間。 唯一的關鍵是，你「為何」打電玩遊戲。你打電玩的目的，是想逃離現實生活，還是想讓現實生活過得更好？ 如果你打電玩，是為了逃離現實生活，便很難將自己的遊戲技能運用到現實生活中。抱持逃避的想法來打電玩，的確會增加憂鬱傾向、強化社會孤立，並讓你更難達成現實生活中的目標。因為生活壓力一旦越大，就越沉迷於電玩，也無心解決現實問題，最後導致惡性循環。 雖然幾乎所有人在玩遊戲時，都會沉浸其中，但這種狀態可分為兩種性質：「自我逃避」與「自我激勵」。 如果你身邊有電玩上癮者，不難發現他們幾乎都是抱著逃避的心態。研究人員也發現，「利用電玩遊戲來逃離日常生活」是預測沉迷程度的最大因子。 但如果你是「有目的地」玩遊戲，也就是抱持正向目標，與朋友和家人共度美好時光、學習新事物，或是在疲憊的一天後讓自己恢復活力，你就會將遊戲中培養的思考及行動力，帶入日常生活之中。 你玩遊戲的目的，不是為了逃避問題，而是讓自己從中受益。你清楚了解「電玩遊戲」與「電玩對你日常生活所造成的影響」之間的關連，因此你更能在現實世界中善用你的遊戲力。 要將遊戲的負面影響化為正面作用，其實非常簡單。你只需改變思維模式，不再將玩遊戲視為逃避現實生活的方法，而開始將遊戲視為正向力量的來源。

簡而言之，為了逃避而玩遊戲的人，會獲得遊戲帶來的壞處；相反，「有目的地」玩遊戲，為了增進自己而玩遊戲的人，才能獲得遊戲帶來的好處。

那麼具體來說，怎樣才能做到「有目的地」玩遊戲呢？很簡單，在玩遊戲之前，先思考一下，你想從玩遊戲的過程裡獲得些什麼益處？你玩這一款遊戲是為了獲得什麼益處？列出這些益處，然後主動地在遊戲過程中尋求它。

你可以把玩遊戲的目的設定為：「我想提升毅力」、「我想提升決策能力」、「我想提升反應能力」、「我想提升朋友的關係」等等。麥高尼格認為，只要你設定了這類目的，就能削弱玩遊戲的大多數壞處。

這背後的邏輯很簡單，同為玩遊戲，「有目的地」玩遊戲的人其結果是「自我激勵」，你激勵自己去完成某個有意義的目的。相反，「為了逃避」而玩遊戲的人其結果是「自我否定」，你玩遊戲是因為你否定了自己面對真實問題的能力。

有趣的是，不同的遊戲可以帶來的好處並不一樣，你可以根據不同的遊戲來設定不同的目的，以下：

認知方面的益處 電玩遊戲能讓你變得更聰明，尤其是快步調的動作及賽車類電玩遊戲，例如《決勝時刻》《極限競速》，以及《俠盜獵車手》等。經常玩動作類電玩，能獲得以下認知方面的益處： 提升視覺注意力及空間智能，有助在科學、科技、工程及數學領域達到較高成就。

加快在高壓情境下的決策速度，並提高決策的準確度。

增強同時追蹤多個資訊流的能力──所能追蹤的資訊量比不常打電玩的人高3倍。

提高神經處理的整體效率──大腦在應付困難任務時所用的資源較少。 至於《星海爭霸》《質量效應》，以及《太空戰士》等策略遊戲，也能提升解決問題的具體技能，有助達到學業及日常生活中的較高成就。這些益處包括： 更有效地蒐集資訊。

評估選項的速度更快、準確度更高。

制定及執行策略計畫的能力更強。

訂定替代策略或目標的彈性更高。 此外，所有類型的電玩皆可促進創造力。花較多時間打電玩的小孩（包括含有暴力內容的遊戲），創造力測驗的平均分數較高，測驗項目包括述說故事、繪畫，以及解決問題。 值得注意的是，科學實證認為，傳統電玩比標榜「腦力訓練」的遊戲有更顯著的認知益處。 2014年70位神經科學家共同簽署一份公開聲明，呼籲大眾注意，在同儕審查的科學文獻中，目前未有證據顯示「腦力訓練遊戲」能帶來長期的認知益處，最知名的例子就是網路健腦遊戲Lumosity。 更重要的是，有研究直接將主流電玩（例如科幻解謎遊戲《傳送門》以及奇幻角色扮演遊戲《魔獸世界》）與腦力訓練遊戲相比較，結果發現，傳統的電玩遊戲比腦力訓練遊戲更能顯著提升認知表現。 關於上述結果，我請教了幾位研究人員。他們提出一個簡單的解釋：傳統電玩比腦力訓練遊戲更複雜、更困難，玩家也必須從中學習到更廣泛、更具挑戰性的技巧及能力。 因此，如果你想特別提高自己的認知能力，我建議你多玩能帶給你新鮮感、具挑戰性的「一般電玩」，而不是把玩遊戲的有限時間花在簡單的「腦力訓練遊戲」。 情緒方面的益處 打電玩有助轉換心情，並改善情緒狀態，尤其是解謎遊戲（例如《憤怒鳥》和《寶石方塊》），以及平台遊戲（例如《超級瑪利歐兄弟》）。玩喜愛的遊戲能提供以下力量： 立即改善心情。

避免焦慮。

更常產生正面情緒，例如愉快、好奇、驚喜、自豪、驚奇，以及滿足等。 電玩遊戲也能幫助你學習管理負面的情緒，尤其是具高度挑戰性、恐怖驚悚，或是情緒張力強的遊戲，例如《生化奇兵》《惡靈古堡》，以及《沉默之丘》。這類遊戲會帶給重度玩家以下益處： 能在高壓情境下應付挫折及焦慮感。

善於控制極端情緒，例如恐懼和憤怒。

遊戲玩家甚至能發展出某些特殊的「情緒超能力」，而且跟夢有關。 經常玩「第一人稱遊戲」（從主角視角呈現整個遊戲世界，例如《當個創世神》《最後一戰》，以及《傳送門》）的玩家，會培養出兩種頗為神奇的技能： 能夠停止做惡夢，並能在自己的夢境中控制自身，就像在電玩遊戲中控制某角色一樣。

比較常做「清醒夢」，也就是知道自己在做夢，並有意識地享受夢境，例如在夢境中飛行。 社交方面的益處 多人遊戲可教導玩家社交技能，經常玩團隊作戰型遊戲（例如《決勝時刻》《英雄聯盟》，以及《絕地要塞》）的玩家，會展現以下特質： 日常生活中的團隊合作思維模式更強。

溝通及合作的技能提升。 此外，如果是組織團體並領導眾人的遊戲（例如《激戰》及《魔獸世界》），別人常會認同你的以下特質： 領導能力傑出。

可有效激勵他人。

較願意參與公共事務，例如擔任志工或為公益目的募款。

另外，麥高尼格在綜合了多項有關遊戲的研究後總結道，一週最佳的遊戲時間不應超過21小時，或者平均一天不超過3個小時。遊戲時間超過這一臨界點時，遊戲帶來的可能弊端較大。

可以選擇時，選擇較難走的路

雖然前面提到的各個研究都很激勵人心，了解這些研究之後，對我這種長期被「玩家之悔」困擾的人來說，更是某種「救贖」。但是，全書最令我感到印象深刻的，卻不是上面列舉的知識點，而是書裡提到「什麼是遊戲」的定義，作者寫道：

這是我最喜愛的定義，來自哲學家伯納德．蘇茲的名言：「所謂玩遊戲，就是自願去克服種種不必要的障礙。」 高爾夫球賽正是「不必要障礙」的典型例子。在日常生活中，如果你的目標是要將一顆小球放進一個小洞中，你大可走向那個洞，然後把球小心地放進洞中。 然而，正因為高爾夫球是一種遊戲或賽事，所以你站到距離洞口非常遙遠之處──這是第一個不必要的障礙。 為了增加難度，你還同意使用一根長棍（也就是你的高爾夫球桿），努力把球瞄準洞口──這是第二個不必要的障礙。以上述方式達到「將一顆小球放進一個小洞」的目標，其實沒有任何必要的理由。 我們之所以這麼做，純粹是為了「致力克服一項困難挑戰」的樂趣，只是要享受測試及精進自身能力的過程。

玩遊戲，就是自願嘗試克服種種不必要的障礙──這一定義實在太深刻了，把這一定義放到任何遊戲身上，都絕對說得通。

而這讓我不禁聯想起了一句話：可以選擇時，選擇較難走的路。

顯而易見的，選擇難走的路意味著你將會經歷更多的磨練，完成更少人完成過得事情，這長遠來看自然有其好處。但這並不是全部。

當你選擇較難走的路時，你其實也是在為生活或工作增添「不必要的難度」，你是自願為自己製造並試圖克服挑戰，你是在對生命進行著「遊戲化」，試圖讓其再多一些樂趣。

凡事得過且過也能舒適的活下去，而精益求精則是不必要的，增進思考是不必要的，追求更好的自己也是不必要的。

而正是因為它們是不必要的，才會如此讓人著迷。

《超級好！》這本書裡還介紹了一個叫SuperBetter（IOS／Android都有）的遊戲，這是作者與她的團隊製作出來的遊戲。

這款遊戲的目的，是讓你可以在玩遊戲的同時改善生活──而且其效果也被科學實驗驗證過。

我自己嘗試了幾天，覺得這一遊戲可說是把積極心理學與遊戲化（Gamification）結合的優秀典範，我們以前談到的很多改善生活的小技巧，都可以從這一款遊戲的任務裡找到，玩這遊戲能幫你更好的實踐積極心理學的技巧。推薦下載。

本文只談了遊戲如何能提升我們的心理素質，而並未談到有關「遊戲化思維」的相關知識。以後有機會我們會再談「遊戲化思維」的相關知識。

本文經4THINK授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航