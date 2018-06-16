《別鬧了，費曼先生》：瑞典學生為每位諾貝爾獎得主舉行「青蛙儀式」

文：理查．費曼（Richard P. Feynman）

可否不領獎？

有很多年，每逢諾貝爾獎揭曉的日子快到時，我也會注意一下誰可能得獎。但一段日子之後，我連諾貝爾獎「季節」到了也不知道。因此我真是搞不懂，為什麼有人會在清晨三點半或四點鐘打電話給我。

「費曼教授嗎？」

「嘿！為什麼這時候打電話來煩我？」

「我想你會很高興知道，你得了諾貝爾獎。」

「是，但我在睡覺！如果你等到早上再打來告訴我，不是更好嗎？」我把電話掛斷。

太太問︰「那是誰呀？」

「他們說我得了諾貝爾獎。」

「噢，理查，到底是誰呀？」我常開玩笑，所以她學聰明了，從不上當，但是這回被我逮著了。

電話又響了︰「費曼教授，你有沒有聽說……」

極失望的說︰「有。」

然後我開始想︰「我要怎麼樣才能把這一切就此打住？我不要這些麻煩事！」第一件事是拔掉電話線，因為電話一通接一通進來。我想回去睡覺，但發覺再也睡不著了。

我下樓到書房去想︰我要怎麼辦？也許我不要接受這個獎了。然後會發生什麼事？也許根本不可能那樣做。

我把電話重新接好，電話鈴聲立刻響起，是《時代》雜誌的記者。我告訴他︰「聽著，我有麻煩了，所以你不要公開下面這段話。我不知道應該怎麼擺脫這些事情，有沒有什麼辦法可讓我不去接受這個獎？」

他說︰「先生，恐怕無論用什麼方法，都會比你乖乖領獎惹來更多麻煩。」顯然如此。我們談了十幾、二十分鐘，內容還滿精采的，他後來也沒有把這一段披露出來。

我向這位記者道謝，把電話掛斷。電話立刻又響起，是報社記者。

「好的，你可以來我家，沒關係，好的，好的……」

其中有一通電話是瑞典領事館打來的，他打算在洛杉磯辦一場接待會。

我覺得既然決定領獎，就得忍受這些麻煩了。

領事說︰「列一張你想邀請的貴賓名單，我們也會列一張貴賓名單，然後我會到你的辦公室去比對兩張名單，看看有沒有重複，然後再擬定邀請名單……」於是我擬了一張名單，大約有八個人——住在我對街的鄰居、我的藝術家朋友左賜恩等等。

領事帶著他的名單來我的辦公室︰加州州長、這個長、那個長的，還有石油大亨、某位女演員……，加起來有三百個人！不用說，兩份名單一點都沒重複！

然後，我開始有點緊張。一想到要和這些權貴顯要會面，就害怕。

領事看到我在擔心。「噢，別擔心，」他說︰「他們大多數都不會來。」

這下可好，我從來沒有安排過像這樣的宴會——邀請的來賓是你預期不會來的人！我不要向任何人打躬作揖，讓他們有幸受邀，同時又能拒邀，這真是太蠢了。

那天回家時，我覺得懊惱極了。我打電話到瑞典領事館說︰「我再想了一下，我就是沒法忍受這場接待會。」

他很高興，說︰「你說的對極了。」我想他跟我殊途同歸，他大概想的是「要為這呆子籌辦宴會，真是麻煩透了」。結果每個人都很開心︰沒有人想來參加接待會，包括得獎的貴賓，主人更是樂得輕鬆了！

青蛙儀式

這段時間，我一直都有心理調適的困難。你知道，在我成長的過程中，父親一直對皇室和偽君子不以為然（他從事賣制服的生意，很清楚同樣一個人，穿上制服和卸下制服有什麼差別）。事實上，我一輩子都對這類事情冷嘲熱諷，因此我有很強烈的感覺，我不可能泰然自若的走上臺，去覲見瑞典國王。我知道這很孩子氣，但是我的成長經驗就是如此，所以這會構成問題。

別人告訴我，瑞典有個規矩，就是領完獎以後，要從國王面前倒退著走回自己的位置，不能轉身。於是我告訴自己︰「好吧，看我修理他們！」然後我就在樓梯練習倒退著跳上跳下，打算藉此顯示他們的規矩有多荒謬。我心情惡劣得很！

當然，我這種行為十分幼稚可笑。

後來，我發現規矩改了，領完獎後可以轉身，像個正常人一樣走回自己的位置，鼻子朝正前方。

我又很高興的發現，在瑞典並不是每個人都這麼把皇家儀式當一回事。到了那兒我才發現，他們跟我站在同一陣線。例如，瑞典的學生會為每位諾貝爾獎得主，舉行一些很特別的「青蛙儀式」。

當你拿到那小小的青蛙後，你必須學青蛙叫。我年輕的時候，十分反文化。我父親有很多好書，其中一本是由希臘名劇作家阿里斯托芬（Aristophanes）所寫的喜劇《蛙》。有一次我翻了這本書，看到裡面有隻青蛙講話。書裡寫的是︰「布悅克——科耶克——科耶克——」我想︰「青蛙不會這樣叫的，這樣形容青蛙真是奇怪！」於是我自己試著那樣叫，試了幾次之後，發現這跟青蛙的叫聲確實很相似。

這很有用，後來在瑞典學生為諾貝爾獎得主舉行的儀式中，我可以表演維妙維肖的青蛙叫聲！而倒退著跳來跳去，在這時候也恰好派上用場。這部分我很喜歡，儀式也進行得十分順利。

頒獎前的煎熬

儘管玩得很高興，我卻一直有心理障礙。我擔心的是在國王的晚宴上要發表的謝詞。他們頒給你諾貝爾獎的時候，同時也會給你幾本厚厚的精裝書，是有關過去諾貝爾獎的歷史，裡面記載歷任諾貝爾得主的謝詞，好像那是多了不得的一件事。於是你開始覺得謝詞的內容有一點重要，因為會印在書上。我當時不了解的是，幾乎沒有人會注意聽謝詞的內容，更沒有人會讀那堆謝詞！

但我當時完全不知所措了，我就是沒辦法只說「非常謝謝」的類似客套話。雖然這樣做很容易，但是我必須實話實說。真相是，我並不真的想要這座諾貝爾獎，當我根本不想要拿獎時，我怎麼還能說謝謝呢？

我太太說我緊張得不像樣，成天為了演講的內容憂心忡忡。但是我終於想到個法子，可以讓演講內容聽起來完美無缺，但同時也是我的由衷之言。相信臺下的聽眾完全無法想像，我為了準備這個演講，經歷了什麼樣的煎熬。

我的開場白是︰對我而言，從科學研究的發現中所得到的樂趣，以及從別人可以利用我的研究成果等等，我已經得到了我的獎賞。我試圖說明，我已經得到了我所期望的一切，因此，其餘的事物相形之下，也就無足輕重，我真的已經得到了我的獎。

然後，我很快的說，我接到了成疊的信件，讓我想起過去曾經認識的許多人，包括童年好友的來信，告訴我他們早上看到報紙刊登的消息時，跳起來大叫︰「我認識這個人！他小時候常和我們一起玩！」這些信件表達了熱情的支持與愛，我為此謝謝他們。

諾貝爾也瘋狂

演講進行得很順利，但是對於和皇室相處，我一直有些困難。在國王舉辦的晚宴上，我坐在一位公主的旁邊，她曾經在美國上大學，因此我誤以為她的心態會跟我相近。我以為她和別的年輕學生沒什麼兩樣，我就談到有關在晚宴之前國王和皇室其他成員必須站立很久、和所有的來賓握手的事。我說︰「如果是在美國，我們會讓這件事情更有效率，我們會發明一部握手機。」

「對，但在這裡不會有什麼巿場，」她不安的說︰「皇室的人沒那麼多。」

「恰好相反，巿場大得很。起初，只有國王會有一部握手機，而且我們可以免費送他。

然後，其他人當然也會想擁有這種機器。問題來了，誰才被批准擁有握手機呢？當然，首相可以有一部，參議院議長也可以買一部，然後重要的資深民代也可以買；所以巿場會不斷擴大。很快的，你不需要大排長龍等著和機器握手了，你送你的握手機去跟別人的握手機握手就可以了！」

鄰座還有一位女士，是安排這次晚宴的負責人。女服務生來替我倒酒，我說︰「不，謝謝，我不喝酒。」

這位女士說︰「不，不，讓她倒。」

「但是我不喝酒。」

她說︰「沒關係。你看，她有兩個瓶子。我們知道八十八號來賓也不喝酒。」（八十八號坐在我後面。）「兩個瓶子看起來一模一樣，但其中一瓶沒有摻酒。」

「妳怎麼會知道？」我驚歎。

她微笑︰「看看國王，他也不喝酒。」

她還告訴我，他們那年碰到的種種困難。其中一個困難是，蘇聯大使該坐哪個位子？像這種晚宴的問題總是在於，誰要坐得比較靠近國王。諾貝爾獎得主的位子，通常要比外交使節團離國王近一點，外交官的位子就依他們駐瑞典時間的長短來決定。當時，美國大使駐瑞典的時間比蘇聯大使長，但是剛巧那年的諾貝爾文學獎得主蕭洛霍夫（Mikhail Sholokhov）是蘇聯人，蘇聯大使因為必須替蕭洛霍夫翻譯，所以想坐在他旁邊。因此，問題就在於要怎麼樣才能讓蘇聯大使坐得離國王近一點，而又不會冒犯到美國大使和其他的外交使節團成員。

她說︰「你應該看看由此而引起的一場混戰——信件來來去去，電話響個不停。最後我才獲准安排蘇聯大使坐在蕭洛霍夫先生鄰座。大家終於同意的安排，是當晚蘇聯大使不會正式代表蘇聯大使館，而只是蕭洛霍夫先生的翻譯。」

吃完晚餐，我們走到另一個房間，大家三三兩兩交談。有一位丹麥的某某公主在其中一桌，一群人圍繞著她。我看到那桌有個空位，就坐下來。

她轉頭對我說︰「噢，你是諾貝爾獎得主。你是做哪方面的研究？」

我說：「物理。」

「噢，沒有人懂得任何關於物理的東西，所以我猜我們沒辦法談物理。」

「剛好相反，」我回答︰「有人懂得物理時，我們反而不能談物理。沒有人懂的東西，才是我們可以談論的事情。我們可以談天氣、社會問題、心理，我們可以談國際金融——但是不能談黃金買賣，因為大家都懂黃金買賣了。所以大家都可以談的事情，正是沒有人懂的事情！」

我不知道這些人是如何辦到的：他們有一種讓臉上出現寒霜的方法，她正是個中高手！她立刻轉過頭去跟別人談話了。

相關書摘 ▶《別鬧了，費曼先生》：螞蟻如何認路？我決定做些實驗

書籍介紹

本文摘錄自《別鬧了，費曼先生：科學頑童的故事》，天下文化出版

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作者：理查．費曼（Richard P. Feynman）

譯者：吳程遠

費曼得過諾貝爾獎，是近代最偉大的理論物理學家之一。他同時也可能是歷史上唯一被按摩院請去畫裸體畫、偷偷打開放著原子彈機密文件的保險櫃、在巴西森巴樂團擔任鼓手的科學家。他曾經跟愛因斯坦和波耳討論物理問題，也曾在賭城跟職業賭徒研究輸贏機率。

從小到大，費曼的特立獨行，在在令人深思、莞爾。連普林斯頓大學研究院的院長夫人，跟他初次見面時也禁不住大叫：「別鬧了，費曼先生！」

費曼的天縱英才以及離經叛道，早已成為傳奇……讀這本書，實在叫人很難忍住不笑。——《新聞週刊》

這一類的書，讓人想一讀再讀……這本書好像一種測試劑：任何讀這本書而不大笑出聲的人，心理一定有毛病！——《洛杉磯時報》

費曼絕不根據二手消息或道聽途說，來論斷任何事件。他具有濃烈的好奇心，要弄清楚一切事物到底如何運作。這種性格跟他在科學上的天分與成就，是密不可分的。——《華盛頓郵報》

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航