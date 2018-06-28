偷偷錄下對方的口頭承諾，可以當作法庭的證據嗎？

「律師，我能不能把對方的說法錄下來，之後當作提出給法院的證據呢？」

「對方當下的口頭承諾，我實在是很難在法庭中呈現阿！」

錄音可能產生的問題

隨著科技的進步，我們所能使用的舉證方式也越來越多元。但是，在未經對話方同意的情形下，偷偷錄音後的檔案，如果在之後的訴訟過程中提出，究竟能不能提出來當作證據，法院到底會不會採認錄音的內容呢？

首先，刑法對於無故以錄音或錄影的方式，偷錄他人的對話，確實設有處罰規定，即「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。」（《刑法》第315條之一規定參照）。

但目前實務見解認為，如果是在探知配偶有沒有外遇或通姦的情形，就不是「無故」錄音。換句話說，法院認定在這樣的情形下，屬於有正當事由存在，並非偷錄，因此所取得的錄音內容就可以提出當作證據（最高法院97年台上字第4546號刑事判決意旨參照）。

但要特別提醒大家的是，在上述情形中，假設錄音時，自己也是對話的一方，當然也不會涉及通訊保障及監察法的問題。萬一錄音的對象只有配偶與第三人，雖然上面的實務見解認為仍然不會有《刑法》第315條之一的刑事責任，但可能還是會有《通訊保障及監察法》第24條違法監察他人通訊的刑事責任，可處五年以下有期徒刑。

目前實務對於違法錄音的看法

瞭解完刑事的責任後，最重要的是，萬一當我們在民事案件中提出了涉及刑責的錄音證據，究竟法院是否採信呢？

對於此點，實務見解認為，在民事訴訟的程序中，違法取得的證據是否可以採用，應該從誠信原則、正當程序原則、憲法權利之保障、違法取得證據侵害法益之輕重、發現真實與促進訴訟之必要性等加以衡量，並非可以一概而論（最高法院106年度台上字第246號、104年度台上字第1455號民事判決參照）。

而這邊討論的「證據能否使用」問題，其實就是大家在判決裡面經常看到的證據能力。

舉例來說，假設是為了財產權訴訟勝訴的目的，而長時間、廣泛地不法竊錄相對人或第三者之談話，非但違反誠信原則，而且還嚴重侵害了憲法保障的隱私權，權衡之後，實務認為這種為了個人勝訴所取得之違法證據，自然就不能採為證據使用（最高法院106年度台上字第246號民事判決參照）。

不過，若是錄音的內容，並非隱私性的對話，也沒有介入誘導致有誤引虛偽陳述之危險性，基於證據保全之必要性及手段方法之社會相當性考量，可例外的將錄音採為證據使用（最高法院94年度台上字第2001號民事判決參照）。

錄音檔在使用前，請小心

看完了上面的說明，最後再幫大家把上面的見解整理成下面的圖表：

Photo Credit: 賴佩霞律師

希望大家下次在拿起手機進行錄音前，能夠花個三秒思考一下這樣的錄音證據能否使用，以免舉證不成，還吃上刑事官司喔。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航