努力降低對中國遊客的依賴，我們唯一能直飛的美麗邦交國——帛琉

文：劉晃銘（現職公務員）

相較於其他知名度較低的邦交國，每週與台北有二至三班飛機直航的帛琉，對台灣人而言，具有強烈的存在感。不管是牛奶湖，或是國宴中常常會出現的「蝙蝠湯」，總是令台灣人津津樂道，人口只有兩萬多人的帛琉，擁有得天獨厚的天然美景，以及相對靠近東亞的地理位置，一直是亞洲人的度假天堂。

很多人可能不知道，帛琉在一戰至二戰期間，曾經被日本統治（因此曾與我們屬於同一個國家長達三十幾年），當時的日本政府為管理所有在南太的領地（包括塞班島、帛琉、密克羅尼西亞聯邦及馬紹爾群島，但不包括關島，聽說二戰期間日本常常要塞班人去管理剛佔領的關島，使得戰後關島與塞班種下心結，因此兩地無法整合）設立了「南洋廳」，而這個南洋廳的首府即放在帛琉最大城：柯羅（Koror）。

因此，帛琉經常認為自己是密克羅尼西亞群島的中心，獨立後經常在區域外交扮演領袖角色，更擅於經商，因而被稱為「密克羅尼西亞的猶太人」。

因為與日本的密切關係，今日帛琉人的姓名當中，經常出現部分日語（可能有日本血統），1994年自美國託管獨立後的首任總統叫做中村國雄，就是日裔人士（所以日裔總統不只存在秘魯，更存在帛琉）。此外，離島安加爾州更規定日語是官方語言之一，使得安加爾州成為全世界少數賦予日語官方語言定位的區域，因為日本並未指定日語為官方語言，這情況有點像是全世界唯一將印度教視為國教的國家是尼泊爾，而不是印度。

帛琉離島「貝里琉州」，在二戰期間是個有名的戰場，當時美軍認為三天就能打下這裡，想不到居然打了兩三個月；日軍奇特的防禦工事，使得美軍傷亡慘重，漂亮的orange one海灘上，據說有上千名美軍海陸陣亡，是二戰中，美軍死亡比例最高的戰役。當然，日軍付出更大的代價，島上11,000名駐軍，僅有約200人倖存並遭俘虜。我常常在想，當年日本人口也才多少，怎麼有辦法在那麼多偏僻的小島，隨便死傷都上萬？

日軍的壯烈犧牲，讓日本平成天皇於2015年親赴貝里琉州慰靈，而當地政府也自那年起，將每年4月9日的天皇訪帛日，訂為國定假日，並將天皇休息所永久保存，由此便能知道帛琉與日本的特殊關係。

我在貝里琉的博物館裡，看到一面日本國旗（在當時也是我們台灣的旗幟）上頭居然還有「台灣特設農業團」字樣，猜測應該是當初台籍軍夫（或許就是旗上寫的陳阿天君）到貝里琉州從軍前，鄰居們寫給他的訊息吧！偏遠的海上孤島，在七十多年前，也有我們台灣祖先從軍的身影，歷史的痕跡，令人感嘆。

帛琉的日軍遺跡。｜Photo Credit:Department of Foreign Affairs and Trade@Flickr CC BY 2.0

談到帛琉料理，島國畢竟是島國，脫離不了樹薯跟芋頭，但帛琉卻有一道「水果蝙蝠湯」，遠近馳名，讓我都不小心，花了近30美金，點了一碗來試試。這蝙蝠湯可以分為清湯與椰奶兩種口味，上菜時，整隻蝙蝠好像溺水在湯裡，露出白色的牙齒，令人觸目驚心。當地人說，這蝙蝠湯對男人很有好處，但老實說，湯本身雖不難喝，可是蝙蝠的肉質卻很難入口，為什麼帛琉人愛吃蝙蝠，大概就跟為什麼日本人喜歡吃鯨魚一樣，對我而言，永遠不會理解吧！

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）一直是位我非常敬重的政治家，他怕中國觀光客增加太快，最終使國家觀光客源過於集中（如同台灣與韓國的狀況），主動減少來自港澳的班機；還要求所有觀光客在護照裡面發誓，自己會守護帛琉的環境。另外，如果有人在帛琉經濟海域偷偷捕魚被抓到，漁船就會被直接燒掉。如此有想法，不只看眼前利益，而是重視永續，為國家長期發展著想的領導人，世界少有。

很多人認為，幫助邦交國是浪費錢，還用盡一切歧視的語言，但我不全然認同！在貝里琉博物館時，我與一位澳洲人同時跟博物館職員聊天，那澳洲人問職員，帛琉人想留學的話，去美國多還日本多？結果職員回答，數字他不清楚，但去台灣的也很多，我們跟台灣是好朋友。我根本沒說我是台灣人，所以當他這段話一出來，我立刻表明我來自台灣，那種為自己國家感到驕傲的愉悅，真的很難用言語形容。

走遍世界六十幾個國家，永遠被猜China？Japan？Korea？第一次聽到有人主動提及台灣，不把我們當成泰國或中國，真的很開心！希望我們能有更大的戰略視野，儘可能強化自己的存在感。

台灣實力並不弱，弱的就是在國際上沒有存在感。

如何讓更多外國人知道台灣，把台灣當成對等的夥伴，並尋求與當地共存共榮，互相學習，而不是用居高臨下的傲慢姿態看待邦交國，當我們用這種態度看著他們時，難道不曉得日本或其他先進國家，可能也用一樣的態度在看我們嗎？

前幾年，帛琉觀光客的中國人比例一度高達六、七成，雷蒙傑索總統雖然努力降低對中國遊客的依賴，但曾經賺過中國熱錢的當地商家，大概難以忘懷陸客帶來的龐大利益。目前帛琉國會大部分政治人物，都主張應與中國發展更緊密的關係，甚至還曾投票是否促請政府與中國簽訂FTA（雖然最後被否決）。這樣的狀況著實令人擔心，或許我們能做的，就是盡可能的前往帛琉旅行，用更多的台灣遊客填補中國遊客的空缺。

受人尊重的前提，就在懂得尊重別人。帛琉雖小，但與我們的歷史緣分，還有值得我們學習之處卻不少，更重要的是，藍天、白雲、清澈到像畫的海水、美到令人窒息的沙灘，以及可愛的熱帶魚，都在等著我們。

如果推薦邦交國旅遊，首推帛琉；希望能有更多台灣人，願意走訪這個，與我們有親密關係的國度。

本文經作者授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航