盧建彰：不會做家事，你就不會做創意

文：盧建彰

創作不只嘴出力——做事， 不坐視

「踹倒玉米，玉米再站起來時，就會很好吃。」

不會做家事，就不會做事；不會做事，就不會做創意。

不作勢，直接捲起袖子去做去感受。

五路芒果

那天和喜愛的舊書店主人吃午餐，十分開心。突然，書店主人問我，下午要不要去摘芒果？

我嚇了一跳，這種邀約十分不尋常，但他簡直就像問我餐後是要咖啡還是紅茶一樣。轉頭看向女兒盧願，想到這是她第一次摘芒果，一定很有趣，開心地馬上答應了。

下高速公路後，接著一路往山區開，路愈開愈小條，轉來繞去的，但我很喜歡，因為好久沒有去山裡頭走走了。總是在會議室之間奔跑的我，覺得很是興奮，打破平常的規律，難得有了趟意外的旅程。

隨著綠意愈滿，終於占滿整個擋風玻璃，我們也來到目的地。

還沒坐下，農場主人就先捧上五種不同風味的芒果，我和願一句話也不說，低頭開始進攻，香味撲鼻、甜度驚人，還有各種細微難以形容又確實存在的不同口感。我們沒空抬頭聊天，只是不斷拿起下一顆，因為實在太好吃、太過癮，在南台灣的酷暑裡，真是天堂般的存在。

那五種芒果，彷彿五條不同的道路，領著我們前去不同的天堂。

果園主人在旁看著我們一大一小，毫不節制、不顧形象地大吃，笑得合不攏嘴，一直取笑我們，但也瞬間拉近彼此原本陌生的距離。

我們沒有禮貌地低頭大吃，但，或許也是對食物低頭，致上最高的敬意。

踹倒玉米

終於，我們盡興地挺著大大的、被芒果充滿的肚子，洗好手，滿足地加入聊天行列，聽果園主人分享他二十年務農經驗，還有許多聽來比較像鄉野奇談的故事。

比方說，野生梅花鹿會在這裡輕鬆自在地散步，根本不需要什麼保育。某次有位年輕人夜裡返回住所的路上遇到奇怪的物事，以為遇到鬼了，後來找同伴回去查看，竟是穿山甲。還有山羌總是走來走去，野兔偷吃作物很調皮，只啃一圈也不吃完，就這麼一路啃過去。

我聽了很驚訝，原來離市區約半小時車程而已，生態卻這麼豐富。我住在台灣那麼多年都不知道，實在覺得很羞愧。幸好，願願小時候就見識到了。

農場主人突然說起，「你知道玉米要怎樣才會好吃嗎？」

城市鄉巴佬的我，當然不懂，只會搖頭。

他得意地說：「要踹倒，玉米自己再站起來時，就會很好吃。」

我正在讚嘆這從沒聽過的知識，冷不防，他突然指著願願說：「所以，帶小孩也是一樣，要先把他踹倒，才會長得好。」

要做家事，才會做事

他說，這陣子有群年輕人來找他學耕作，他很願意教，但是，有些地方卻看不慣。

比方說，他免費提供地方給年輕人住，幾個月後卻發現，住的地方前後開始長出了雜草，甚至影響進出。他每天經過看到覺得納悶，怎麼沒人要清理。最後終於忍不住，在聊天群組裡開玩笑說，他發現一個可以拍廢墟的場景。

他們才支吾回應，一直想說要不要把那些雜草除了，但又不好意思問。他直接回，有什麼好不好意思的。被點醒後，他們乖巧地去除草。只是，隔幾天他經過，發現草雖然除了，但不知為何，那堆草就堆放在原地，沒有丟棄，事情只做了一半。

他繼續跟我們發著小牢騷。他說，這些年輕人都很乖，也都很守規矩，但奇怪的是，都研究所畢業了，卻好像對四周環境視而不見，缺乏觀察力，更別提主動去改變。他一直重複「不主動」這字眼。

為什麼都已經有動力，願意來現場，卻沒有動力真的學習呢？問題可能不是出在年輕人身上，而是他們的爸媽。年輕人讀到研究所畢業，都二十四歲了，可是平常在家、在學校，幾乎沒有任何動手的機會。因為父母從小教育他們，只要把書讀好，其他都不必管。

可是在職場，每件事你都該張大眼睛去看去學，更要捲起袖子去做去感受，才能有所學習。

最後，他很嚴肅地看著我說：「一定要讓願願從小做家事，否則，是在傷害她的未來。」

我們還有點反應不過來時，他很簡潔地下了個結論，「不會做家事，就不會做事。」

再延伸一句，不會做事，就不會做創意。

別作勢，要做事

回想大學畢業後去當兵，也有類似的衝擊。當初覺得很浪費時間和力氣的事，現在回頭看，卻覺得是很好的經驗。

在家偶爾只需要洗一家四口碗盤的我，突然間，得和幾個同梯幫全連一百多人打飯，快速吃完後又要洗全連一百多人的餐盤，洗完後用跑的去操課，一會兒又要準備打飯，然後趁大家午睡時，繼續洗那一百多人的餐盤。

為了減低這每日輪迴的痛苦指數，我因此知道如何在有限時間內，做最有效率的安排。比方晚餐洗完餐盤後要趕快去洗澡，因為馬上就要晚點名，你這麼菜不可能半夜起床去洗澡，何況半夜還得去站哨。我還學會怎樣洗餐盤比較快，不只要快，還要乾淨，因為只要一個餐盤上還有點菜渣被發現，那可是一百多個餐盤全被拉出來，嘩啦啦丟在地上，全部重洗。

最重要的學習是，我終於知道世上不是唯有讀書高。跟我同梯的三位都是大專兵，又都是國立大學。可是當兵誰管你讀書如何，一樣要打飯洗碗，一樣每天身上都有濃濃的菜味。和你的梯次有關，和學歷一點關係都沒有。

當兵時學到的事，跟我過去的人生經驗有很大不同，卻和我後來的職場，很接近。因為當完兵後，就是職場裡最菜的了。如何在最短的時間內甩掉一身菜味，就看你有沒有在做事，而且是真的做，不是作勢要做。

真實世界裡，你有沒有創意，跟你有沒有學歷也無關，就看你有沒有作品。

而要有作品，除了有創意之外，最重要的是，要做。

創意是動手的，不是動口的

剛開始當廣告AE（Account Executive，業務執行者）時，我得準備會議室裡的茶水、訂便當、叫計程車、搞定快遞。從來就是坐等媽媽泡好的茶、看喜歡的書、吃想吃的東西，也沒寄過任何快遞的我，當然一陣慌亂，衝擊更如瘋狗浪般一道道襲來，打得我頭昏眼花。勉強度過後，輾轉成為創意部的一員，卻發現那段時光給了我很大助益。

因為當過小AE，我常在茶水間跟打掃阿桑們請教各種器具在哪、跟櫃檯請教快遞、便當、計程車怎麼叫，才能快又不出錯。

後來發現，聊天很重要，而且動手做事的人比動口的人好相處，也懂更多，更願意大方分享。於是，我養成不管在哪家公司，都跟清潔人員、保全人員、總機、財務部門、行政總務部門聊天的習慣。

結果好玩的是，雖然是做廣告創意，但因為喜歡跟工廠的現場人員，也就是那些大哥大姊聊天，因此我知道商品背後的事。然後，只要簡單整理，把它變成故事，就好了，可能就會有人說：「好棒的創意呀！」但其實，我什麼都沒做，我只是把每個動手的人都知道的事，讓只會動口的人知道。

把做事的人的事說出來，就是真正的品牌故事

那些躲在冷氣房小隔間裡的，就只能說出小隔間裡的事，那可能是大家都知道，或是一點也不深刻的事，很難打動另一個人。

因為好的故事，就是真實發生卻沒人知道，而每個人知道後都會佩服的事。

原來，去做，並且理解做的故事，那就是創意。

這樣的結果，始料未及，但我真心感謝。

我也不知道以後還要做什麼事，會做什麼事，

但有件事，愈早知道，會愈快樂，那就是：坐視，什麼事都看不見，也做不成。

有做事的習慣，比有坐視的習慣好，好很多。

做事，就是做事，不坐視。

創意心法

多做家事，才會做事。 動手做事的人懂更多，多和他們聊天，好故事就在其中。 張大眼睛去看去學，更要捲起袖子去做去感受。

相關書摘 ▶唐鳳 X 盧建彰：邀請罵得最兇的人一起來「負能量發電」

書籍介紹

本文摘錄自《創意力：你的問題，用創意來解決》，天下文化出版

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作者：盧建彰

執導金士傑「下一個十年。22K」短片，瀏覽人次近億

繼《文案力》、《願故事力與你同在》後最新力作

大家都說要有創意，但創意哪裡來？

創意是關於尋找新答案

即使你確信自己什麼都知道

一點點的不安感，

好打開知覺，好重新有敏銳感受，

好重新觀察原本習以為常、毫不在意的環境。

看見需求，看見空缺，看見不知所措，

當你有感而發，創意，無所不在。

收錄盧建彰與五位創作者的唇槍舌戰：劉安婷、唐鳳、洪震宇、厭世姬、龔大中

本書作者Kurt於廣告界累積十多年經驗，

加上與各界創意人腦力激盪，

與你分享創意心法，告訴你靈感哪裡來！

創意心法

稍微偏離既定的軌道，那不確定性，其實就是創意的沃土。

感動，是最值錢的東西；而運動，是最有效得到感動的情境。

搭建起情感上的連結，讓你想傳達的進入人們生活裡。

觀察這世界最稀鬆平常、理所當然的好與不好，創意就在其中。

不按表操課有時會帶給你意想不到的創意靈感。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航