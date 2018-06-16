唐鳳 X 盧建彰：邀請罵得最兇的人一起來「負能量發電」

文：盧建彰

他強項絕不是聰明的——唐鳳

為了跟唐鳳對談，我第一次到行政院。建築本體跟南一中有點像，舊式的古典；可是又有點不一樣，因為警察很多。我看到警察就緊張，就想不出東西來。做為一個想東西的人，想不出來是很可怕的。我很納悶，唐鳳這樣一個想東西的人，如何在這裡工作？

睡覺時想東西

跟他聊起什麼時候想創意，唐鳳說他上班時間是休閒，主要在睡覺時想東西。我聽了非常驚訝。他說，他習慣睡前把今天記下的東西或者議題看一遍，然後就去睡覺，在睡眠時思考。

起床時，就會有幾個不同的 idea 出現。

我必須控制自己不斷重複「哇，真的嗎？」只覺得眼前這傢伙好有趣。我又細問，那你都幾點睡？他說大概十一點，睡八個小時。有時還得「加班」，也就是睡多一點，睡遲一些。

我大笑，原來唐鳳不只聰明，還很幽默。幽默的人多數聰明，但聰明的人不見得各個都幽默。

願者上鈎

我很好奇，在政府組織裡如何能有創意的作為？唐鳳的回應是，願者上鈎。他一開始就說自己要當公僕的公僕，所以，每個來找他的政府部門，都是遭遇問題，期待他有創意的解決方案，而不是被勉強來的。

因此，這樣的部門自然對創意較有寬容度，就比較會有結果。

這其實也很適合一般企業思考。當你總是抱怨客戶沒有創意的品味，也許可以思考自己的品牌形象又是如何？是不是你過去的作品不夠有創意，吸引來的客戶就不走創意取向？

當然，也可能，你的作品經歷都還不錯，但你平常對於客戶的選擇，就不是把創意包容度擺在選擇的前頭，因此，你的客戶，就不是你所預期的。因為當初你接受他，主要是，他荷包裡的東西。

不是講錢就不好，而是對方讓你賺錢，為的是你的什麼；你賺對方的錢，是因為你的什麼。

你吸引對方的，應該是你解決問題的能力。

以唐鳳為例，他擺明告訴你，他提供的不會是過去部會重複使用的方案，而是嶄新具開創性，甚至可能沒有做過的，這就是他提供給人的鮮明形象。人們因此還願意前來，就必然會接受新想法。

所以，是不是自己提供的形象不夠鮮明，是不是自己不夠創新？客戶只把你當作另一個願意出賣勞力、時間，甚至尊嚴的工作者？

那麼你的形象問題，也就成為你的工作問題了。

換言之，與其整天抱怨客戶不好，何不想想自己可以做點什麼，何不讓自己從眼前的客戶教育起，努力合作出有創意的作品。畢竟，抱怨完總要做點什麼吧。

負能量發電

唐鳳還提到「負能量發電」這有趣的想法，就是邀請罵得最兇的人一起參與改善計畫。他認為，罵得兇，一定是格外了解問題，甚至有自己的洞見，才會特別嚴格。因此邀請這些人參與，就可以事半功倍。

這非常有道理，也很適合各種組織創新，一來可以借重對方專業，二來對方的動力更強，也能激勵組織裡的成員，一起尋求創新。

我總相信，人的能力是看你如何看待他。在正常狀態裡，你把他當創意總監禮遇對待，他就會拿出相應襯的好東西；你把他當白痴，他就會用白痴的方式回應你。

當你面對憤怒，你的回應很可能也是憤怒，但那可能對事態沒有幫助。如果你是主管，更是減分，因為改善現狀是你的責任，不是對方的。你也生氣地罵，罵完後，責任還在，你還得收拾情緒。

可是把負能量拿來發電，就不一樣了。你把反對者重新定義為參與者，請他提供真知灼見，讓對方的想法有了實現執行的機會，更有可能因此發現有效的創新 idea，幫助組織前進。換句話說，你是多了幫手，你讓對方成為你的助力，他不是來檢討你，他是來支持你，給你方向，這不是挺好的思考方式嗎？不滿的情緒找到出口，只是附加價值而已。

我們總說人才難尋，更有可能是，我們不願意看待對方是人才。只要你肯給誠意和空間，一定不太一樣。

讓開，讓罵最兇的人來！

相關書摘 ▶盧建彰：不會做家事，你就不會做創意

書籍介紹

本文摘錄自《創意力：你的問題，用創意來解決》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：盧建彰

執導金士傑「下一個十年。22K」短片，瀏覽人次近億

繼《文案力》、《願故事力與你同在》後最新力作

大家都說要有創意，但創意哪裡來？

創意是關於尋找新答案

即使你確信自己什麼都知道

一點點的不安感，

好打開知覺，好重新有敏銳感受，

好重新觀察原本習以為常、毫不在意的環境。

看見需求，看見空缺，看見不知所措，

當你有感而發，創意，無所不在。

收錄盧建彰與五位創作者的唇槍舌戰：劉安婷、唐鳳、洪震宇、厭世姬、龔大中

本書作者Kurt於廣告界累積十多年經驗，

加上與各界創意人腦力激盪，

與你分享創意心法，告訴你靈感哪裡來！

創意心法

稍微偏離既定的軌道，那不確定性，其實就是創意的沃土。

感動，是最值錢的東西；而運動，是最有效得到感動的情境。

搭建起情感上的連結，讓你想傳達的進入人們生活裡。

觀察這世界最稀鬆平常、理所當然的好與不好，創意就在其中。

不按表操課有時會帶給你意想不到的創意靈感。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航