北京嗆「翠玉白菜」只算三級品，其實台北故宮「鎮館之寶」本來就不是它

日前北京故宮博物館館長單霽翔透露，故宮的文物只有22%去了台灣，而台北故宮鎮館之寶「翠玉白菜」和「肉形石」，在北京故宮只能算得上「三級品」，引發了兩岸三地的故宮論戰，台北故宮也在昨（6）日正式回應。

起因是香港經貿商會會長李秀恒在《香港商報》撰文，上周香港故宮文化博物館舉行動土儀式，專程赴港出席的北京故宮博物館館長單霽翔指出，事實上故宮絕大多數文物沒有南遷，而南遷的文物只有22%去了台灣。

單霽翔表示，當年故宮文物被運往台灣一共是兩船半，總共2,972箱；而從北京南遷到南京的文物一共則是13,491箱。換言之，從北京故宮先南遷又最終被運往台灣只佔22%。

據李秀恒轉述，蔣介石撤退到台灣時比較倉促，故宮文物在裝運時沒有進行挑選，而先裝運的又以明清檔案為主。單霽翔認為，台北故宮的藏品比北京的珍貴之說，查無實據，只是以訛傳訛。

對於為何會有此傳言，單霽翔認為與「先入為主」的宣傳有關：

台北「故宮博物院」是上世紀60年代建成的，它一建成就周圍辦展覽，廣作宣傳，而那段時間北京故宮博物院文物沒有得到全面清理，也沒有開放，對比下，台北故宮的文物「搶眼球」得多，加上刻意的宣傳，便讓人形成故宮精品盡在台北的錯覺。

不過單霽翔也說，「台北故宮確有一些上等文物，例如宋元書畫、五大官窯、琺瑯彩瓷器等，還有幾件青銅器。不過相比之下，北京故宮大量的、天文數字的寶物，台北是沒有的。就以著名的『翠玉白菜』和『肉形石』來說，被吹捧到是台北故宮的兩件鎮館之寶，但在北京故宮只能算得上三級品。」

故宮：本來就沒有所謂「鎮館之寶」

對於國內外針對文物搬遷及藏品等級的議論，故宮也發出聲明回應，「國立故宮博物院典藏文物的質量具華夏精緻文明代表性，屬世界重要文化資產，已獲國際社會及文化藝術界認可。」並強調，各博物館所藏之文物及藝術品具不同時空背景，有其時代性與工藝表現，也有不同社會民情的審美喜好，逕予優劣區分等級並不合適。

另外，台北故宮也表示，院藏並無「鎮館之寶」的文物分類，文物分級制主要是依據文化部《文化資產保存法》分為國寶、重要古物、一般文物。故宮展覽一般分為常設展及特展，常設展包括銅器、玉器、陶瓷器、珍玩、書法、繪畫及文獻檔案。特展現有「紫砂風潮—傳世器及其他」、「適於心—明代永樂皇帝的瓷器」、「天香茄楠—香玩文化特展」、「貴貴琳瑯游牧人—院藏清代蒙回藏文物特展」、「偽好物—16∼18世紀蘇州片及其影響」。

除了翠玉白菜，台北故宮還有什麼「寶」？

其實，「故宮三寶」之名是來自觀光業者的宣傳，藉由華人的民間小吃「酸菜白肉鍋」來形容故宮常態展出的翠玉白菜、肉形石和毛公鼎這三件展品，合稱「故宮三寶」，以雅俗共賞的介紹方式獲得極高人氣。其中毛公鼎屬於「國寶」，肉形石和翠玉白菜都僅屬於「重要古物」。

也就是說，只有「毛公鼎」才稱得上重要國寶，它是西周宣王年間鑄造的青銅器，上面刻有銘文500餘字，為傳世青銅器中銘文最多者，且銘文的書法價值也是金文中的上品，故有「抵得一篇《尚書》」、晚清「四大國寶」、「青銅三寶」之譽。

另外，「翠玉白菜」並不是多麼珍稀之物，清朝宮廷珍寶數以萬計，翠玉白菜並不怎麼受人重視。「翠玉白菜」也不只有一個，台北故宮就收藏了3顆，中國也有2顆分別放在北京故宮和天津博物館，至少就有5到6顆翠玉白菜，每顆翠玉白菜的大小、樣式各不相同。

而真正的「故宮三寶」，通常指的應該是台北故宮所蒐藏的范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉和李唐〈萬壑松風圖〉等三幅北宋巨碑式水墨畫，這三幅畫才是地位無可質疑的「鎮院之寶」，台北故宮若有文物保存上的考量，例如較為脆弱的文物，又考慮其珍貴性，會嚴格限制其展覽時間，像是以上三幅北宋名畫。

其中，最著名的〈谿山行旅圖〉是北宋畫家范寬的作品，曾被明代著名書畫名家董其昌稱為「宋畫第一」，價值極高，常被中國書畫史著作提及，是教科書般的神品。〈谿山行旅圖〉不輕易掛出展示，更絕少借出國外展覽。

除此之外，像是書法類的蘇軾〈黃州寒食詩帖〉、顏真卿〈祭姪文稿〉以及趙孟頫〈鵲華秋色圖〉、王羲之〈快雪時晴帖〉都是上品。

還有像是以瑪瑙入釉的北宋汝窯瓷器中，簡約造型裡帶有如雨過天青般釉色的溫酒具〈青瓷蓮花式溫碗〉和沒有開片的〈青瓷無紋水仙盆〉。（更多台北故宮館藏可點此查詢）

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜