怕生搞笑藝人的人生進化哲學：沒有比男人的自尊更纖細的東西了

作者：若林正恭（日本知名藝人、搞笑二人組「奧黛麗」成員）

社會人的規矩與禮節

四月即將開始一個新節目，是只有兩個人表演段子或談話的節目，我也到電視台從零開始參與節目會議。

聽說最近幾乎很少有演出者會參與節目會議了。參加會議之後我才知道，原來一個電視節目是這樣製作出來的，不由得深切感受到自己原先有多無知。

最近學到的一件事是，電視台裡有個全都是會議室的樓層。即使是深夜，不管哪間會議室都有人在開會，真驚人。據說平常表演者不會出現在那個樓層，所以，當我從會議室走去上廁所時，只要巧遇關照過我的工作人員，大家幾乎都會問：「咦？你在這裡幹嘛？」這也令我大吃一驚。

擦身而過的工作人員說：「是喔∼你也來開會嗎？哪間會議室？」告訴他之後，對方又說；「不會吧！我在你隔壁！剛才我們還在說若林兄你們節目的觀眾問卷調查反應不佳呢，有沒有被你聽見啊？」我回答：「剛才是沒有聽見啦，但你現在這麼一說，我還不是知道了！」工作人員又一邊說：「對啊，剛才真的在講你們的壞話喔∼」一邊飄進旁邊的會議室去了。

第一次開會那天，我非常緊張。

自己是否能好好表達意見？要是說了自以為是的話惹人生氣怎麼辦？

進入會議室時，已經有好幾個工作人員先到了。這時，第一個難關阻擋了我的去路。該坐哪裡才對？

我思考起來。

地位最高的人應該會坐在對白板和眾人一覽無遺的位子。那麼，他旁邊的位子就應該是那個人，然後，需要在白板上寫字的那個人是這個位子吧。嗯......我該坐哪？真教人猶豫。早知道會這樣，就該買下在書店裡封面朝外陳列的那本《社會人的規矩與禮節》！正在想這些時，工作人員對我說：「若林先生，你坐哪都可以喔。」霎時，我的費心猜測成了徒勞無功。

接著，編劇來了，一來就把伴手禮放在桌子正中央，所有人頓時歡聲沸騰。不會吧！原來還有帶伴手禮的文化嗎？

反觀我自己，一心只想著在會議上該如何表現。到底要從哪裡才能獲得那種能體貼別人的心思呢！神啊，如果還有下輩子，請讓利他主義成為我身上的標準配備。

我下定決心，下次開會前要去成城石井超市買蔬果乾帶來。

會議開始進行後，我又察覺一個法則。

提出點子後，如果大家說「是不錯啦，不過......」或「我懂，可是......」等等，語尾加個「可是」的時候，就表示這個點子「不予採用」。大家都是成熟的大人了，講話不會那麼直接。

那麼，我是怎麼察覺到這一點的呢？當我對編劇提出的點子表示「那樣應該無法得到觀眾共鳴吧？」瞬間，另一個工作人員對我說：「若林先生，注意一下遣詞用字嘛。」大家都笑了。這時，我才從大家笑的方式裡讀出經驗累積的共鳴，並對不夠柔軟的自己感到難為情。

後來，我就學著避開直截了當的「那樣得不到觀眾共鳴吧」，改說：「你的意見非常好，不過說不定也有可能無法獲得觀眾的共鳴喔∼但也可能只有我這樣覺得啦∼」。

結果，剛才那位工作人員又對我說：「若林先生，這次太小心翼翼，反而具有攻擊性喔。」那天，我寫下臉紅兩次的紀錄。

正因大家都對自己的品味有自信，所以才必須用謹慎的態度面對每個人的自尊心。

沒有比男人的自尊更纖細的東西了。

然而，一旦留意到這件事，我的發言瞬間銳減。浮現某個點子時，也因為和工作人員的意見正好相反而說不出口，就這麼回家了。忘不了這個點子的我，打電話給年齡相仿的編劇問：「你覺得這個主意如何？」對方先是稱讚我的創意非常好，接著告訴我，最好不要像這樣打電話，盡可能在會議上說出來，否則容易產生派系問題。我接受了他的建議。

心想，我絕對得去買那本《社會人的規矩與禮節》。

會議中，氣氛最熱烈的終究還是想出好點子，讓眾人笑開懷的時候。討論遇到瓶頸，怎麼也無法順利進展時，你一言我一語地拋出意見，最後終於找到出口的那一刻，大家都很激動。彷彿在不見天日的隧道中持續挖掘，最後終於挖通時的心情。

我想，或許還是沒必要買那本《社會人的規矩與禮節》。只要大家一致相信出口就在隧道另一端，所有的規矩和禮節都朝這個方向去做，應該就不會出錯了。但也可能只有我這樣覺得啦∼

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書籍介紹

《社會人，原來如此？！：怕生搞笑藝人的人生進化哲學》，時報文化出版

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作者：若林正恭

譯者：邱香凝

融入社會並不需要拋棄自我。一位活在自我世界的中二病重症患者，成為怕生搞笑藝人的生活觀察與職場進化哲學

「你或許以為能在那消極洞穴的底部找到答案，但根據我探勘了二十年的結果，發現那只不過是個什麼都沒有的洞。快回到地面找別的事專注吧。」──若林正恭

本書是由日本知名藝人、搞笑二人組「奧黛麗」成員之一的若林正恭，在《達文西》雜誌連載最受歡迎的文章集結而成。

若林正恭一直到三十歲才開始有真正出社會的感覺。二〇〇八年，他在「Ｍ－１大賽」中奪得第二名後，增加了許多電視演出的機會。在那之前，他從未正式工作過，就如別人所說的：「年輕搞笑藝人的沉潛期拖得很長」，那段時間就像是進入暫緩執行的人生。當時，他是個相當沒有社會常識的人，每天發生的事都令他大開眼界。於是他在名為「社會人二年級」的連載專欄中，寫下這些驚奇的經驗。

Photo Credit：時報出版

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