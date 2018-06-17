怕生搞笑藝人的人生進化哲學：「成果就是一切」這句話讓天才去說就好

作者：若林正恭（日本知名藝人、搞笑二人組「奧黛麗」成員）

我從十幾歲時開始喜歡一位作家，在電視上表明自己是書迷後，收到了對方來信。此後我們書信往返了數次，曾有一次，我在信中寫了：「社會上有好多我怎麼也無法接受的常識。」

收到的回信中寫著：「社會並未妨礙我們，是我們妨礙了社會喔。社會就只是在那裡而已。」

收到那封信之後，我才發現從未想過自己認為的「社會」是指什麼地方，因而思考了起來。

小學時，為了考國中，我每天都要補習。

當時盛行國中入學考，即使是小學生也常補習到晚上十二點才回家。那段時間，受到泡沫經濟全盛期的土地收購風潮影響，我們舉家從築地搬到杉並區。因為我正好小學六年級，心想只通車一年也無妨，所以沒有轉學，整整一年從杉並區搭電車回築地上學。

我在補習班問老師為何我必須考國中？老師說，那是為了讓人生更有利。只要考上好國中，就能增加進入好高中、好大學的機會，也代表能進入好公司工作，擁有幸福的人生。

真的是這樣嗎？我內心存疑。

我抱持這樣的疑惑，每天早上都在客滿擁擠的電車上觀察大人。心想，如果按照補習班老師或父母安排的道路往前走，有一天我也會搭上這輛電車吧。

看在當時的我眼中，那些大人一點也不開心。這或許是我初次意識到什麼是「社會」的時刻。

正好也是那個時期，我在電視上看了北野武、downtown、隧道二人組等搞笑藝人胡鬧的模樣。他們看起來脫離了大人們建議我走的「考進一流學校，進入一流公司工作」的道路，擁有完全的自由。一方面加入「社會」成為其中一份子，一方面還是活得這麼開心有趣，原來世界上也有這樣的大人啊。這樣的他們令我雀躍不已，一邊看電視，一邊暗自期待看到他們繼續破壞秩序與價值觀之類的東西。認為周遭大人無聊得要死的我，眼中只有這群大人閃閃發光。這份嚮往的心情沒有就此打住，反而隨著成長不斷膨脹。

就這樣，我枉顧自己能力不足的事實，開始以踏上這條路為目標。在大四那年，進入現在的經紀公司。

從那時起，每天被迫面對自己身為一個「人」的侷限性，以及和過去崇拜的人們相較有多渺小的現實。不管我再怎麼逃避，再怎麼找藉口，事實就是我和他們「不一樣」。

終於到了走投無路的時候，我的年紀也大到連想回去擠電車都不夠格了。我自暴自棄，裝作豁出去做最後想做的事似的，把漫才當成放棄的藉口來創作。

這自暴自棄下做出來的東西，有天碰巧在十字路口造成一場車禍（二○○八年「M─１大賽」那天），造成時空扭曲的現象。

我們捲入出現在半空中的時空漩渦裡，待回過神時已經被海浪打到沙灘上了。這宛如格列佛遊記般的情節，使我第一次被「社會」的波浪捲上岸。

我立刻發現自己非得跟上這座島嶼的風俗民情不可。因為如果跟不上，就會對島上的風俗民情造成妨礙。我當下做出判斷，我既沒有權利，也拿不出具有說服力的實力妨礙別人。

「社會」是一個只要做出一定貢獻，就能獲得一定好處的地方。或許也可將那稱為市場、資本主義或經濟。

初次體驗到的文化實在太多了。比方說，我學到吃美食是件令人感動的事，知道了十幾歲的女偶像團體很受歡迎、外表比實際年齡年輕的女人會獲得眾人艷羨的目光、瘦的人會被視為「自我管理做得很好」而受人尊敬、戴昂貴手錶表示社會地位高......

我也遇到很多願意站在我立場著想的人、陪我一起煩惱的人、給我建議的親切前輩與工作人員。

為了讓溝通進行得更順利，適度的寒暄，適度的社交，適度的謙遜，適度的開朗，適度的親和......這些我都懵懵懂懂地理解了，在仍是年輕搞笑藝人或打工時代的職場上也確實需要這些。只是，總覺得現在這些事被看得更重了。雖然沒有人強制，但若不照著做的話，只會把事情搞得更麻煩。

沒錯，「社會」的確只是在那裡而已，要遵守這些規範也不是非常困難的事。

我原本以為非融入這些風俗民情不可而試圖改變自己的心，但後來發現其實根本可以不用那麼做。最重要的是自己「想融入風俗民情」的想法，因為這表現出加入「社會」的意願。每個人都在規範下以符合自己特徵與個性的方式活著，時而苦惱時而活躍，而且以獲得幸福為目標。

過著這樣的生活，非常努力的人就能過得非常開心。稍微努力的人就能過得稍微開心。不太努力的人，就過得不太開心。社會給人的印象就是如此單純的地方。

小學時我看到的「社會」純粹只是一輛擁擠客滿的電車車廂。在其他地方，他們還有職場、有家人，有會一起旅行或從事休閒活動的夥伴，大家肯定都擁有其他開心的人生。

我是在社會人一年級時發現這件事的。小學六年級時，大人告訴我讀書是為了養成遇到困難或需要創意時的思考能力，也是為了培養獲得幸福所需的思考能力。如果我當時接受他們的說法，說不定真的就沿著那條路往前走了。

不過，因為我是無法體會到這點的笨蛋，所以十幾歲時一直糾結在自己「加入社會的方式」中。

電視裡的搞笑藝人在我眼中就是那麼閃閃發光，充滿魅力。說得老套一點，我希望能靠「做自己想做的事」的方式來成為社會的一份子。這就是俗稱的「追夢」。

我一直認定追夢的人必須拿出「成果」才能加入社會，於是花了八年追求成果，不，或者說被那成果牽著鼻子走了八年，但始終沒能好好成為社會的一份子。

「成果」具有立竿見影的成效，能讓我立刻成為社會的一份子，住進附帶空調、浴室和掃地機器人的房間。

可是。

問題就是那個「可是」。成果的價值也是說變就變，不，是說下滑就下滑。幾乎每天都會在工作現場碰面的藝人同行，不出幾個月就再也不見了。這種事我經歷過無數次。

從這無數次的經驗中我感覺到，如果「成果」是參加社會的唯一資格，那這輩子都得活在價值變動帶來的喜悅或悲傷中了。同時，我也開始感覺到，如果想開心得活下去，「成果」對我來說不會是最有效的東西，而且還是沒用的東西。

我開始找尋「成果」以外的基準。

如今，「成果就是一切」的思考方式成為主流。專業人士的思考方式是不問過程，只看「能不能拿出成果」。然而，「成果」總是無法在我心中留下深刻的印象，這是我切身的感受。當我往自己的內心翻找，找到的總是「過程」。某某事花了那麼多工夫，搞得那麼麻煩，那麼吃力，可是過程好開心。儘管無法做到完美，但也以自己的方式努力過了。只有這樣絲毫不用擔心價值下滑的單純心情會永遠留在心中。「成果」總是像猜拳慢出一樣隨後才來。

「成果就是一切」，這句話讓天才去說就好。那種事與我無關。

我並非特別厲害，也不是特別無用。這樣的自己只要不斷刷新自我最佳紀錄，就算「成果」隨後才會出現，或是根本就不出現也沒有關係。因為沒有特殊才能，只能持續刷新自我最佳紀錄，這樣的豁達對我來說，成為了自信。

而現在的結果出乎我意料。

因為我原本一直相信，只有連續拿出好成果才會擁有自信。然而，現在我擁有的自信比「靠成果得到的自信」更值得相信。

這份自信神奇地從阻隔我與社會的紅海中開出一條路，使兩者能夠互通往來。我曾以為加入社會的唯一資格是「成果」，現在我不需要那個也能走入社會了。原本，社會並沒有拒絕我，是我自己拒絕了社會。

今後一定也會有拿得出成果和拿不出成果的時候吧。不過，我所能做的，是唯有在過程中努力。是的。只要帶著不斷更新自我最佳紀錄所獲得的自信就能加入社會，社會就是這麼一個自由參加的地方。

我的搭檔確實是個不努力的人。但是他從來不需要靠成果也早就加入社會了。一定是因為他很有自信，難怪他總是抬頭挺胸。

就這樣，我再也不需要靠時空扭曲造成的漩渦（成果），就能自己走入社會之中。雖然腳步還很蹣跚。

自己和社會，兩邊的世界可以都很美好。

到新橋出外景時，休息時間我去上車站裡的廁所。

正在小便時，兩個看似上班族的男人走進來，他們似乎在廁所外看到我的搭檔，說了下面這樣的話：「你知道剛才那個人是誰嗎？是搞笑團體奧黛麗的。」

尿到一半的我停了下來。

「喔，最近突然竄紅的那對搭檔是吧？」

「不，已經有點不紅了喔。」

「是喔，最近的搞笑藝人都這樣，才剛記住就消失了。」

說什麼消失，我人就在你旁邊好嗎。一邊這麼想，一邊膀胱用力，開始把剩下的尿尿乾淨。想了一下，是該轉頭去看那幾個上班族的臉孔，還是讓他們主動注意到我。想了想，他們又與我無關，還是算了。

不看他們，也不特地讓他們注意到自己。比起這種事，把我的小便一滴不剩地尿乾淨比較重要。

因為，持續這麼做才是成為社會一份子的唯一資格。

相關書摘 ►怕生搞笑藝人的人生進化哲學：沒有比男人的自尊更纖細的東西了

書籍介紹

《社會人，原來如此？！：怕生搞笑藝人的人生進化哲學》，時報文化出版

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作者：若林正恭

譯者：邱香凝

融入社會並不需要拋棄自我。一位活在自我世界的中二病重症患者，成為怕生搞笑藝人的生活觀察與職場進化哲學

「你或許以為能在那消極洞穴的底部找到答案，但根據我探勘了二十年的結果，發現那只不過是個什麼都沒有的洞。快回到地面找別的事專注吧。」──若林正恭

本書是由日本知名藝人、搞笑二人組「奧黛麗」成員之一的若林正恭，在《達文西》雜誌連載最受歡迎的文章集結而成。

若林正恭一直到三十歲才開始有真正出社會的感覺。二〇〇八年，他在「Ｍ－１大賽」中奪得第二名後，增加了許多電視演出的機會。在那之前，他從未正式工作過，就如別人所說的：「年輕搞笑藝人的沉潛期拖得很長」，那段時間就像是進入暫緩執行的人生。當時，他是個相當沒有社會常識的人，每天發生的事都令他大開眼界。於是他在名為「社會人二年級」的連載專欄中，寫下這些驚奇的經驗。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航