《溫和且堅定的正向教養》：既不嚴厲，又不溺愛，那會是什麼？

文：簡・尼爾森（Jane Nelsen ED. D.）

小心！「有效的方法」並不真的有效

許多人堅信嚴厲、懲罰才有效。我不會說懲罰無效，因為懲罰確實有效，能夠立刻中止不當行為。但是，長期來看效果是什麼？我們往往追求立即的效果。但如果長期來看結果是負面的話，我們就得提防這些看似有效的做法。懲罰的長期效果是孩子們通常會出現下列一種或全部的現象：

懲罰帶來的四個R後果

憎恨（Resentment）：不公平！我無法信任大人。 報復（Revenge）：現在你們占上風，但是我會討回來的。 叛逆（Rebellion）：我就偏要違反你的想法，以證明我不需要照你的話做。 退縮（Retreat）：偷偷摸摸（下次就抓不到）或削弱自尊（我很壞）。

在懲罰底下，孩子們通常不知道自己正在做出以上的反應，但是孩子未來的行為卻是建立於這些潛意識的決定。例如，孩子可能會認為「我很壞」，於是繼續表現出惡劣的行為。另一個同樣認為自己很壞的孩子，可能會變成一個過於討好他人的人（對肯定上癮），以求取他不認為自己值得的愛。所以，成人要更警覺，自己的行為會產生什麼樣的長期效應，不要被短期的結果而蒙蔽了。

大人怎麼會瘋狂到以為：想要讓孩子表現得更好，我們必須先要讓他們感覺很糟？你自己回想一下，上次你覺得受屈辱、遭遇不公的時候，是什麼感覺？你有覺得想要合作，或是想要表現得更好嗎？回想一下，上次有人意圖透過「讓你難過」來激勵你改進表現的時候，是什麼感覺？你有被激勵、想要表現得更好的感覺嗎？就算有，那種感覺好嗎？還是你對自己、對他人都出現了負面感覺？這到底是激勵你放棄，還是激勵你繼續掩飾，以避免未來的羞辱？孩子在懲罰底下出現的感覺和潛意識的決定，並不能幫他們發展出正面品德。

太嚴厲或太溺愛都是父母和老師不喜歡的，可是他們又不知該如何是好，於是搖擺於這兩個無效的選擇之間，一下子嚴厲管束，直到受不了自己的暴君態度，一下子又轉變到溺愛，直到受不了自己的孩子被寵壞、需索無度。接著又回到嚴厲管束。

有些孩子好像非用嚴厲管束來對付不可，但這時會付出什麼樣的代價？研究顯示，受到大量懲罰的孩子會變得非常叛逆，或是乖順到讓人害怕。正向教養不採用任何歸咎、羞辱或是痛苦（不管是生理或心理的）來作為刺激的手段。換句話說，溺愛對成人和孩子都是一種羞辱，會製造出不健康的相互依賴，而不是自給自足與合作。正向教養的目的是達到當下的負責與合作，以及長期的正面結果。

許多家長和老師都相信，若不嚴厲管束和要求，唯一的另個選項就是溺愛。其實不是這樣。所以我們有必要把「管教」好好的定義一下。許多人以為管教就是懲罰，或者至少相信懲罰是管教的手段。管教源自拉丁文，意思是真理、原則或追隨敬重的領袖。孩子們不可能成為真理的追隨者，除非他們擁有內在的動力，亦即唯有他們學會自我管束，才會追求真理。懲罰和獎賞都來自於一種對於外在控制的過度注重。

既不嚴厲，又不溺愛，那會是什麼？

正向教養中既沒有過度的操控，也沒有溺愛。它和其他的教養方式有什麼不同？答案是，正向教養不羞辱孩子，也不羞辱大人。

正向教養是基於相互尊重和合作。正向教養是建基於內在的自控，同時以「溫和且堅定」為基礎，教導生活能力。

當父母過度操控時，孩子們仰賴的是外在的控制，時時掌控孩子行為就變成了大人的責任。家長和老師最常採用的過度操控手段就是獎賞與懲罰。在這種教養方式中，成人必須在孩子表現良好時給予獎賞，在表現不佳時施以懲處。這時是誰在負責？是成人。那成人不在場的時候呢？孩子就無法為自己的行為負責。

值得注意的是，操控的成人經常抱怨孩子不負責任，但卻忽略了他們正在訓練孩子不要負責任。溺愛也會把孩子教導得不負責任，因為此時成人和孩子都放棄了責任。

正向教養中最重要的概念就是，如果規範是由孩子參與制訂的，那麼孩子比較願意遵守。當他們學會成為對家庭、課堂和社會有貢獻的成員時，他們就會成為擁有健全自我概念的有效決策者。這些都是正向教養的長期效果。以下就把重點列舉出來：

有效教養的四大條件

是否溫和且堅定（尊重且鼓勵）？ 是否讓孩子感到歸屬感和價值感（有連結）？ 是否有長期的效果（懲罰有短期效果，卻有負面的長期效果）？ 是否教導良好品格應有的社會和生活技能（尊重、關心他人、解決問題、負責、貢獻與合作等）？

懲罰並不符合以上這些條件。但是正向教養所傳授的方法都符合。正向教養最基本的概念，就是溫和且堅定。

溫和且堅定：為什麼做不到？

德瑞克斯教導我們，在親子關係中，溫和與堅定同等重要。溫和的重要性在於顯現對孩子的尊重。堅定則顯現對自己和情境的尊重。權威式的方法通常欠缺溫和。溺愛則欠缺堅定。對正向教養而言，溫和與堅定都是基本的東西。

許多家長和老師都難以接受這個概念，原因之一就是當孩子踩到大人的底線時，他們實在拿不出溫和的行為。那我再問：「如果大人想要孩子好好控制自己的行為，那麼我們也要求成人控制自己的行為，這樣會很過分嗎？」許多時候，成人才需要積極暫停（第六章會講得更詳細），直到大人的感覺變好，能更拿出更好的表現。

另外一個成人難以既溫和又堅定的原因，就是他們不知道這到底是什麼，或不知道到底還可以怎麼做，於是陷入了「生氣時太強硬、太強硬之後又太溫和以求補償」的惡性循環中。

許多家長和老師對「溫和」有誤解。實施正向教養的時候最嚴重的偏失，就是因為不要懲罰，所以變得「太溺愛」。有些人誤以為討好孩子、時時救援、保護孩子不受到失望的打擊，這就是溫和。其實這不是溫和，而是溺愛。溫和的意思是尊重孩子和自己。溺愛孩子不是尊重。每次都救援孩子也只會讓他不必去面對失望，到最後使他沒有機會培養出面對失望的能力，這樣也不是尊重。肯定他們的感受才是尊重：「我知道你很失望（生氣、煩惱等）。」接著相信孩子能夠度過這種失望，並且在過程中發展出一種「我有能力處理這件事」的感覺。這才是尊重。

尊重

現在讓我們檢視一下孩子尊重你這件事。如果你容許孩子對你（或對他人）不尊重，這樣並不是溫和。這裡要仔細辨識一下：不允許孩子不尊重你或他人，並不等於就要訴諸懲罰來處理問題，因為懲罰是一種極大的不尊重。好，那你到底該怎麼辦？

假設孩子頂嘴，在這種情況下，溫和且堅定的處理的方法是先離開現場。家長或許會抗議：「但這樣難道不是在溺愛孩子嗎？」讓我們進一步來討論：你無法強迫別人尊重你，但你可以尊重自己。離開，就是尊重自己，而且是給孩子良好的示範。過後，等大家都有機會冷靜下來，感覺自己好多了，能夠處理得更好了，這時你就可以繼續。

接下來的情況可能像這樣：「親愛的，我很遺憾你那麼生氣。我尊重你的感受，但不能接受你處理的方式。當你不尊重我時，我就會暫時離開。我愛你，也想要和你在一起，所以當你準備好要尊重我的時候，請讓我知道，我會樂意幫助你釐清用什麼方式來處理你的憤怒。然後，我們就可以專心找出能尊重我們彼此的解決方法。」最好的方法就是先讓孩子知道：等大家都冷靜下來之後，你會怎麼做。

因為很重要，所以要再說一次：家長常常覺得，問題一定要在發生的當下處理。其實，這是處理任何問題最糟糕的時機。大家在生氣時，只會運用自己的原始大腦：戰（權力鬥爭）或逃（退縮、不溝通）。使用原始腦的時候，不能做理性的思考，此時我們會說出讓自己事後後悔的言語。先冷靜下來，等到你能運用理性腦時再處理問題，這樣才對。這是一個很重要的技能，一定要教給孩子。有時候，最好是「決定自己等下要怎麼辦（第五章會說明如何辦到） 」，而不是「要孩子做什麼」，否則會陷入權力角逐，而不是合作。所以要記住：溫和等於尊重。

堅定

接著來討論堅定這件事。大多數的成年人以為，堅定就是懲罰、訓誡或其他操控的形式。不是。當堅定與溫和相結合時，就代表著對孩子、對你和對情勢的尊重。

我們用界線來舉例。大多數情況中是家長設定界線，然後負責維持界線。設立界線的目的是什麼？是想保護孩子的安全，促進他們的社會化。當成人設定界線，並且以懲罰、訓誡和操控來捍衛界線時，就會招致孩子的叛逆和親子間的權力爭奪。這樣無法讓孩子安全，無法幫助他們社會化。

所以應該反其道而行，要讓孩子參與界線的設定和執行。例如，你們可以腦力激盪，在看電視、門禁、外出、功課等方面應該設下什麼限制。讓孩子共同討論這些限制有什麼重要性（這表示孩子和你享有同樣的發言權）、應有什麼限制，以及該如何負責地遵守這些限制。就以功課來舉例，如果你問孩子，家庭作業的重要性是什麼，他們會回答「幫助我學習」、「讓我的成績變好」，然後，他們可以決定自己需要多少時間寫作業、什麼時候寫作業最好（家長通常希望孩子一回家就做功課，但孩子們通常希望先有些放鬆的時間。當孩子擁有選擇時，他們就會覺得自己擁有權力）。一旦孩子們決定最佳的家庭作業時間，你們雙方就可以設定一些規範例如「只能在做完功課後看一小時電視」、「我只有在晚上七點到八點之間有空幫你做功課，其他時間恕不幫忙了，請不要最後一刻才來拜託」等等。當孩子基於自己對限制的理解和應負的責任而共同設定規範時，他們會比較願意接受限制。

當然，針對四歲以下的兒童所設的限制，會有點不同。此時家長必須為較年幼的孩童設定限制，但是這些規範仍可用溫和又堅定的方式來執行。

當孩子不守規範的時候

當孩子不守規範時，不要說教或懲罰，而是要繼續以尊重的態度讓孩子參與。不要敘述給他們聽事情發生的過程、該如何處理。你可以問：「請告訴我，發生了什麼事？你覺得為什麼會這樣？現在，要解決這個問題，你有什麼想法？你學到了什麼，可以當成日後的經驗？」提醒你，如果以往的親子互動是「孩子聽教訓和接受懲罰」的模式，此時他們的回答會是：「我哪知啊？」這時候，你該說：「你們是有能力處理問題的孩子，所以，你們先想一想，半個小時後我們碰面，你們把想法告訴我。」

家長和老師都習慣於說教、要求。孩子們則習慣以抗拒、叛逆來回應。以下的「溫和且堅定」語彙有助於避免不尊重的語言，並且強化合作：

「馬上就輪到你了。」

「我知道你可以很禮貌的表達。」

「我很在乎你，所以我可以等到我們雙方都能彼此尊重的時候，再繼續這個對話。」

「我知道你可以想出一個有效的解決方法。」•「我們待會兒再談。現在該上車了。」

（孩子在亂發脾氣時） 「我們現在必須要離開這家店了。等一下（或明天）再回來。」

父母或老師拿出行動來表達，不要光說。例如，平靜地牽起孩子的手，展示給他看該做的事。

當你不再使用懲罰為手段，你必須要練習新的技能。花一點時間訓練、幫助孩子學習相互尊重和解決問題的技能。

當一個家長溫和，而另一個很堅定時

說來有趣，擁有這種對立性格的兩種人常常會結婚。其中一人對孩子太寬容，另外一個則是太嚴苛。然後，寬容的家長覺得自己必須更寬容一點，以補償另一個嚴苛的家長。嚴苛的家長則覺得自己得更強硬，以彌補寬容鬆散的家長。於是夫妻距離越來越遠，不斷爭吵到底誰對誰錯。事實就是，兩個人的教養哲學都同等無效。

這種情形怎麼辦呢？定期舉行家庭會議是很不錯的方法，可以幫助孩子與家長學習如何有效溝通，讓大家定期有機會「頭腦風暴」一下，在腦力激盪下，採用彼此尊重的方式解決問題。此時要把焦點放在解決之道上，這樣才能消弭對立，全家相互支持，家長支持孩子。第六章中我們會更詳盡討論這一點。

相關書摘 ▶《溫和且堅定的正向教養》：孩子不當行為背後的四大錯誤信念

書籍介紹

本文摘錄自《溫和且堅定的正向教養：暢銷全球40年的阿德勒式教養經典，教出自律、負責、合作的孩子，賦予孩子解決問題的能力》，遠流出版

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作者：簡・尼爾森（Jane Nelsen ED. D.）

譯者：葉霖

本書是阿德勒學派正向教養系列書籍第一本、最完整、也是最暢銷的作品，從幼兒園到青少年時期的孩子都適用。書中以簡潔的條列式要點，加上易讀的實務案例與清晰的表格為父母及老師整理出來大量寶貴的「正向教養工具」，可以隨時參照取用，包括：

【正向教養最核心的觀念】

教養孩子的三種方式

七個重要的認知與人生技能

四個步驟，贏得孩子的合作

父母如何運用阿德勒提出的八個基本觀念，培養出正向教養的技巧

【父母不能不知、讓家裡井井有條的方法】

如何透過日常慣例表，讓孩子不再晚上不睡、早上不起床

如何避免早上起床後趕著上班上學的混亂時間

如何避免用餐時（不管在家還是在外）一團混亂

【當孩子彼此衝突的時候】

先安撫造成傷害的孩子，再邀請他一起安撫受傷的孩子

父母不再介入孩子之間的爭吵：如何給予孩子相同的待遇

孩子之間有哪些衝突，是父母（或老師）必須介入的

本書自從2006年推出全新增修版以來，據統計已經使全球10,000,000兒童受惠。書中的原則不但為英國皇室所採用（凱特王妃採用《向阿德勒學正向教養》的系列工具當育兒教材），也已成為上海市學校系統內的師生互動教材。今天，全中國有超過3,000位認證的正向教養教師。對家庭來說，最重要的是，在實施正向教養的過程中，孩子、父母、還有父母內心那個曾被遺棄受傷害的內在小孩，將同時受到療癒，攜手彼此陪伴、共同度過的這一段緣分。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航