《溫和且堅定的正向教養》：孩子不當行為背後的四大錯誤信念

文：簡・尼爾森（Jane Nelsen ED. D.）

大人可以怎麼處理不當行為

當孩子精神飽滿、肚子不餓的時候，是否常會出現不當行為？這是誰的責任？孩子「不乖」，往往是因為外在的、無法改變的情況所造成，所以更應該好好疼愛你自己和孩子，不要隨便貼上不當行為的標籤。或許在制訂生活規範時，孩子沒有被徵詢、被尊重和參與；或許成年人不懂「強行規定只會引來叛逆和權力爭奪」，而啟發式的詢問（以及其他正向教養的方法）則可以讓孩子合作。請把焦點放在解決方法上，把犯錯當成學習的機會，不要把焦點放在不當行為和懲罰上。

以上這樣說，彷彿我在倡導：孩子出現「和發展程度相符，但不符合社會規範的行為」時，家長和老師不必做任何處置。這不是我的意思。我的意思是，家長和老師是成人，我們希望孩子學會控制自己的行為，那我們也應該學會控制我們的行為。我們可以有意識地擔起自己行為的責任，改變自己，好讓孩子能在不傷害自我價值的情況下，也改善他們的行為。是誰能夠暫停一下，重新整理自己，慎思之後拿出適當的行為？是誰比較能夠避免不經大腦的反應？是我們。

我要指出的是，我們至少要為自己的不當行為負起對等的責任，並且學會採用具有鼓勵和長期效果的方式，因為這些都符合第一章提到的有效教養四大條件。我們越瞭解自己和孩子的行為，就越可以成為有效的家長和老師。這一切的起點，就是進入孩子的世界，去瞭解更多關於挫敗的行為。

德瑞克斯多次說到：「一個行為不當的孩子，就是個挫敗的孩子。」他發現當孩子感到挫敗時，會產生以下四個不當或是錯誤的目的。為什麼這些目標是錯的呢？因為它們都是來自於對「如何得到歸屬感和價值感」的錯誤理解。

常有人問德瑞克斯：「你怎麼不斷把孩子放在這四個錯誤目的的框架裡？」他的回答很妙：「不是我放的，我只是不斷在這個錯誤目的框架裡找到他們。」

不當行為背後的四大錯誤信念與目的

過度尋求關注──錯誤的信念：唯有在擁有你的注意力時，我才有歸屬感。 爭奪權力──錯誤的信念：只有我當老闆或你不是我的老闆時，我才有歸屬感。 報復──錯誤的信念：我沒有歸屬感，但是至少我可以報復。 自暴自棄──錯誤的信念：我不可能爭取到歸屬感。算了，放棄。

人類的主要目標就是有歸屬感和價值感。孩子（以及許多成人）會擁有上述一種或更多的錯誤目的，只因為他們相信：

過度尋求關注和爭奪權力，能讓他們達到歸屬感和價值感的目標。

報復能補償因缺乏歸屬感和價值感所帶來的傷痛經驗。

放棄是唯一的選擇，因為他們真的相信自己不值得。

孩子並沒有意識到自己的錯誤目的或信念。如果你問他們為什麼會出現不當的行為，他們會說不知道，要不然就是說一些其他的藉口。本書稍後我會說明要如何利用「揭示目的」這個方法，幫助孩子瞭解自己的錯誤目的，卻又不至於感到丟臉或受到威脅。

孩子不當行為的錯誤目的表

錯誤信念1：過度尋求關注

每個人都希望獲得注意。這並沒有錯。但若孩子企求過度的關注，就會發生問題。例如他們以惹人厭惡的方式（而非有效的方式）尋求歸屬感，孩子潛意識的錯誤信念可能是：「唯有我是關注的焦點時，我才有歸屬感。」當孩子尋求不當關注的時候，我們可以重新指引他們用有意義的方式來獲取注意力。這樣能讓孩子重新體驗他們所尋求的歸屬感，同時用更有建設性的態度獲得歸屬感。

具體來說，如果學生不斷煩你，就給他們一項任務（例如收試卷）。有位四歲的女孩老是在媽媽講電話的時候插嘴，實在令人心煩。媽媽後來找到一個方法：下一次講電話前，先把手錶遞給女兒說：「看到移動的秒針嗎？看它繞三圈後，我就說完了。」

小女孩專注地盯著秒針，偶而看母親一眼。結果三分鐘不到就把電話掛斷，女兒還嚷著：「媽咪，妳還有更多的時間，妳還有更多的時間。」

錯誤信念2：爭奪權力

大家都想要權力。權力不是個壞東西，只是看如何使用而已。當孩子的信念錯誤，覺得唯有在自己是老大的時候才擁有歸屬感，則他們使用權力的方法就像不當行為了。當孩子依據錯誤的權力目標行事的時候，他們運用權力的方式就不對了，這時大人必須重新引導他們，用一種對群體有用的方式來發揮權力。

若父母和老師發現自己和孩子陷入權力爭奪時，最有效的方法就是退出對抗。你可以承認，狀況已經發生了：「看起來，我們陷入了權力爭奪。我知道自己做了什麼，才造成這個問題。我猜，你覺得我對你不好。我不想這麼做，但是我需要你的協助。讓我們暫時冷靜一下，再看看要怎麼樣以相互尊重的態度解決這個問題。」

錯誤信念3：報復

就像電影《克拉瑪對克拉瑪》中的父子一樣，人的天性似乎是「在受傷的時候就反擊」，也就因為這樣，所以冤冤相報很常見。可是，當成人都難以控制自己的行為時，卻要孩子控制自己的行為，這樣未免落差太大。若想要打破冤冤相報的循環，最重要的是控制自我行為。注意，若你覺得受傷，先不要反擊，反而應該肯定孩子的感受：「你現在一定覺得很受傷。我瞭解。換作是我，我可能也一樣覺得受傷。」肯定對方感受是化解冤冤相報的有效方法，但接著需要解決問題：「等我們的感覺比較好的時候再來談，好不好？」

在這裡要提出一件很重要的事：傷害孩子的人或許不是你。或者，你的原意是想幫孩子，而不是傷害孩子，可是你卻傷了他。另一件要知道的事就是，懲罰（就算是偽裝成邏輯後果）也只會讓報復循環越演越烈。

錯誤信念4：自暴自棄

孩子若懷抱著「自暴自棄」的錯誤信念（這是對自己能力的錯誤信念），白天時可能不會惹太多麻煩，但等到晚上你有時間思考，往往驚覺他們好像已經放棄了。這時你就會失眠了。相信「自暴自棄」的孩子是真心的相信自己不行，這點和其他孩子不同，有些孩子說「我不行」的目的是要吸引你的注意力。等你對這四種錯誤信念的理解更深，你可以對那些要求過度關注的孩子說：「親愛的，我相信你行的。」但是，對於那些真的相信自己不行的孩子，你需要花時間一點一滴證明給他們看。你不必幫他做所有的事，因為這樣會讓他們更印證自己確實無能。舉個例子，你可以說：「我畫半個圈，剩下來的半個圈給你畫」或「我綁一隻鞋子的鞋帶給你看，然後你可以讓我看看你學到多少，讓我明白你是否需要更多的協助」。

為什麼我們要辨識出上述四種錯誤的目的？這件事為什麼重要？原因是，當我們瞭解這些錯誤的目的（以及信念），就能知道我可以採取哪些最有效的方法，來幫助孩子完成他們真正的目的──歸屬感和存在感。

要辨識出行為背後的信念以及錯誤的目的，其實不容易，因為同樣的一個外在行為，背後可能要追求的是四種錯誤目的當中的任何一種。例如孩子不作功課，目的可能是吸引你的關注（注意我注意我）、展現權力（你不能強迫我）、尋求報復（你看重成績過於看重我，讓我很受傷，所以我就傷害你），或是想表達他們覺得自己不足（我真的辦不到）。瞭解這些目的也很重要，因為不同的目的需要不同的干預及鼓勵方法。

請注意我剛剛提到鼓勵這個詞，非常重要，因為行為不當的孩子是個挫敗的孩子。他們的挫敗源自於挫敗的信念，源自於欠缺歸屬感和存在感。這種錯誤信念不管是基於事實，或只是孩子對外在環境的主觀認定，其實都一樣。孩子行為的基礎是他們主觀認定的事實，而非真正的事實。

相關書摘 ▶《溫和且堅定的正向教養》：既不嚴厲，又不溺愛，那會是什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《溫和且堅定的正向教養：暢銷全球40年的阿德勒式教養經典，教出自律、負責、合作的孩子，賦予孩子解決問題的能力》，遠流出版

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作者：簡・尼爾森（Jane Nelsen ED. D.）

譯者：葉霖

本書是阿德勒學派正向教養系列書籍第一本、最完整、也是最暢銷的作品，從幼兒園到青少年時期的孩子都適用。書中以簡潔的條列式要點，加上易讀的實務案例與清晰的表格為父母及老師整理出來大量寶貴的「正向教養工具」，可以隨時參照取用，包括：

【正向教養最核心的觀念】

教養孩子的三種方式

七個重要的認知與人生技能

四個步驟，贏得孩子的合作

父母如何運用阿德勒提出的八個基本觀念，培養出正向教養的技巧

【父母不能不知、讓家裡井井有條的方法】

如何透過日常慣例表，讓孩子不再晚上不睡、早上不起床

如何避免早上起床後趕著上班上學的混亂時間

如何避免用餐時（不管在家還是在外）一團混亂

【當孩子彼此衝突的時候】

先安撫造成傷害的孩子，再邀請他一起安撫受傷的孩子

父母不再介入孩子之間的爭吵：如何給予孩子相同的待遇

孩子之間有哪些衝突，是父母（或老師）必須介入的

本書自從2006年推出全新增修版以來，據統計已經使全球10,000,000兒童受惠。書中的原則不但為英國皇室所採用（凱特王妃採用《向阿德勒學正向教養》的系列工具當育兒教材），也已成為上海市學校系統內的師生互動教材。今天，全中國有超過3,000位認證的正向教養教師。對家庭來說，最重要的是，在實施正向教養的過程中，孩子、父母、還有父母內心那個曾被遺棄受傷害的內在小孩，將同時受到療癒，攜手彼此陪伴、共同度過的這一段緣分。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航