藍橘子：我遇上玩藍鯨遊戲的女孩（下）

文：藍橘子（小說家，〈我是技安 我出席了大雄的葬禮〉作者）

相關書摘 ►藍橘子：我遇上玩藍鯨遊戲的女孩（上）

夠了，你也是貝兒的管理人吧？就是她把我們的藍鯨合照發給你？

我問。

我不認識哪個貝兒，我們有許多個管理人群組，你被編進我的一組，你的第一個任務只有24小時的時間完成。

管理人回訊。

這個時候，我才發現，原來我被加進一個群組內，有很多訊息同時間彈出來。

這新人是誰？趕快把他殺一殺！ 是哪個蠢才混進藍鯨？ 我不承認這沒膽的人是藍鯨！ 燒死他！再把他的死相上傳到這裡！ 各位！看看我的藍鯨，血流好多！我好像割太深了！ 老弟，哥割到第4次已經沒感覺了。順帶一提，我第38天。 是的，對不起前輩，我才第22天。 第27天的路過，這群組新人真多。

此時，手機已經有幾十個未讀訊息了。

他們全是藍鯨遊戲的玩家吧！？跟貝兒都一樣在接受不同的任務。從他們的對話中，也能感受到像貝兒那樣的自我優越感。

你應該沒我的裸照吧……？我想退出。

我再問。

我有你家的地址，蠢材！別頂撞我！我是管理人，別給我搞什麼花樣！

真是幸運呢，相比起貝兒這個滿口「你什麼都不知道」的瘋女人，這個管理人更容易套話。

我一邊與他對話表示不願合作，一邊在網路上搜索「藍鯨遊戲」的資料。既然已經深陷泥淖，我只好將所有泥巴都挖出來，看看洞穴底部的真相。

俗語說：「你必須跳進火海，才能在火場救人。」

好，第一個任務是什麼？

我問。

你終於肯聽話了吧！？將一幅藍鯨的照片或圖畫上傳到任何平台，再打上#iamawhale #f57

就這麼簡單？

我問。

對，之後我們明天04：20AM見。

這個可以嗎？

我把自己的紋身發送到群組上。

你……已經畫上藍鯨了？把它上傳到網路，這樣你可以跳到第７天的任務了。

管理人回訊。

幹幹幹幹幹！一下子被人追過了！

有其他人這樣說道。

老弟，真令人刮目相看。順帶一提，我第38天。

這個人不斷提醒別人他已經到了第38天。

真是有病的一班人！我關掉對話欄，凝視著剛才在書桌上寫下的一堆詞彙。

這是我平常用來創作故事的筆記簿，將一切與題材有關的詞彙都寫進去，再連成一個有脈絡的故事。

剛才在群組的對話中，我得到的資訊是：「管理」、「規則」、「遊戲」、「服從」、「邪教」、「自殘」、「階級」、「群眾壓力」、「邊緣」、「膽量」、「命令」。

唔！哈哈哈哈哈！我明白了。

大多網上的報導文章都弄錯了重點。很多人以為這遊戲令那些處於人際邊緣的青少年，引發他們的好奇心，令他們做出自殘行為。

這根本大錯特錯！

我只需要在google打幾個字就能找到一大堆資料了，更何況，有人會笨到單單因為好奇心而自殘甚至自殺嗎？不可能吧？

很多大人都以為，小孩好奇什麼是火、被火燒是什麼感覺，所以小孩才偷偷玩火，於是拚命阻止小孩們接近火。

其實小孩偷偷玩火的最大原因，是因為這東西被「禁止」。

博物館被禁止進入的地方，本能反應會探頭看一眼，驅使這樣做的除了「好奇心」，還有「叛逆心態」。

社交人際處於邊緣的青少年，正是因為對社會感到絕望，對外界失去好奇心，害怕受到傷害，才會成為邊緣青年，他們怎會為了好奇心而自殘呢？

而最大的兇手，是大人們的階級觀念！

終於等到隔日的04：20AM了。

沒等管理員叫醒我，我就先在群組內輸入：

我想成為管理人，要怎樣做？

我傳訊。

當我一開口就提出這個問題時，所有人像被雷電劈中一樣，反應超大……

老弟，你未免太自負了。這樣做有意義嗎？你才第７天。 他不是藍鯨！燒死他！ 大家看看，我的藍鯨還是流血不止……

不出我所料，管理人沒在群組裡答話，反而是傳來一個私密的訊息。

你快給我閉嘴，你知道自己在說什麼嗎？

為什麼你可以當管理人，我不可以？

我問。

管理人沒有回應，我只好乘勝追擊。

如果你不告訴我，我會繼續在群組裡鬧，讓他們「清醒過來」。

作為一個創作故事的人，必須具備的技能是資料搜尋。我這幾天已經在網路上找到所有關於藍鯨遊戲的資料，令我感到可疑的，就是這個遊戲的「管理人」。

遊戲的創辦人已經在2016年被警察拘捕了，在盤問中，創辦人沒有否認罪行，只說：「你以為抓了我，遊戲就會停止嗎？」

的確，遊戲仍不斷的病毒式散播。

因為管理人不止他一個，管理人負責指示一般藍鯨玩家達成不同進度的任務。

也就是說，他們不可能是玩家的一部分，一個管理人不可能五十天就死掉……

問題來了，那如何成為管理人呢？今天，我一定要咬緊這個機會問清楚。

別以為我不知道，你們管理人不是藍鯨！

其實這只是我的猜測。

我敗給你了……我告訴你做管理員的方法吧，作為交換。你不能在群組裡搗亂，乖乖服從我。

好，成交。

成為管理人首先要支付價值5千英鎊的bitcoin。

創辦人不是已經被抓了嗎？

我問。

創辦人不只一個，被抓的只是構思遊戲的設計者。

那我怎樣能找到收錢的那個人？

我再問。

我不能說太多了，他覺得你符合資格，就會主動出現找你……

那你憑什麼符合資格？

我、我……求求你放過我吧。

群組裡的藍鯨寶寶們，如果知道管理人只是用錢買回來的，你覺得他們會不會造反？

好了好了！我是政府ＩＴ部門的頭頭，我可以弄出一條後門，讓創辦人在網路上做的事不被警察查到，這樣可以了吧？

管理人回。

而且那設計者還是被抓了。

我回說。

我真的不能說太多了！

OK，今天先放過你，明天04：20AM見！

等等，有件事我必須提醒你……

管理人傳訊。

什麼？

如果你沒有每天完成任務的話，他們便會找上你。

什麼人會找我？

藍鯨的第49天的任務，是要找出任務失敗者，從頂樓丟他下去，編造出一個「藍鯨玩家自殺」的故事。

原來如此，這就是藍鯨遊戲的可怕之處吧，當你加入遊戲，只得以下幾個結局……

（a）任務完成第50天→跳樓自殺。

（b）中途退出者→被第49天的玩家丟下樓→假裝成a）的結局。

（c）根本貝兒所說，第25天任務，讓玩家拍攝（a）的結局，大腦會產生一種服從的本能。

再加上，對於第50天就會自殺的人來說，殺人也就沒什麼大不了吧！？

相對的，一個已經殺了人的兇手，就算自殺前想臨陣退縮，當想到自己昨天殺過人，就算逃得掉自殺，也逃不掉法律的制裁……

很多人對這個遊戲不解的是，指示一個人「自殺」是一件不可能的事。

然而，藍鯨遊戲每個任務，都漸進式將玩家推向死亡，當參加了這個遊戲，便不可能退出。

也就是說，我接下來必須一邊完成任務，一邊破解這個遊戲，不然我會成為「被自殺」的一分子。

為什麼要設定為5千英鎊的bitcoin呢？一定有它的道理吧……

遊戲創辦人這樣做的目的又是想要什麼？

我到底如何才能跟他見面？

腦海裡一大堆的問號，但這個在政府裡當IT的人，看來再逼他也問不出什麼東西了。接下來我必須靠自己繼續把真相挖出來。

哲學家阿德勒說：「所有煩惱都源自人際關係。」

沒有其他人，你不會知道孤獨是什麼感覺。

沒有富豪，你不會覺得自己是窮人。

自己一個人，永遠都是國王。

自願參與藍鯨遊戲的玩家，很多人都享受著在現實感受不到的「共鳴感」和「存在價值」。

就像那些總是把自己到達「第幾天任務」掛在口邊的玩家。

試想想，「Candy Crush」這款遊戲大受歡迎的原因，某程度上是因為能看見朋友卡在第幾關，而你開始遠遠拋離他們。

身邊的朋友沒在玩了，你的投入度也會隨之降低。

接下來，我決定把藍鯨寶寶們一條一條救出來，直至創辦人現身為止！

書籍介紹

《死亡的擬聲詞：藍橘子怪奇治癒短篇小說集》，布克文化出版

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作者：藍橘子

文字的狂奔 想像力的飛翔。

爆紅新生代網路作家－藍橘子，本世紀的都市傳說將從這裡開始。

連載十天被瘋狂轉發，近百萬人次觀看。文壇難得的奇異熱潮，受到新聞媒體關注追蹤！「用故事，換一口讓你繼續在都市生存的氧氣」。看似正常運轉的社會裡，隱藏著人心的脆弱與險惡。帶著奇幻色彩的故事中，巧妙勾出你心中不敢說的秘密。

Photo Credit：布克文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航