用「多元交織性」理論，分析吳音寧爭議背後隱含的偏見與汙名

這一陣子，看到作為素人女性出身的北農總經理吳音寧，不斷被媒體及藍營與白營政治人物聯合針對，引起許多進步青年、女性主義者對此的關注，這樣的狀況也讓我不免感到心疼。確實，吳音寧被如此針對，有一部分原因必然與她的女性身分有關，這點已經被許多女性主義者所指出；但我必須強調的是，她並不「只是」因為女性身分被針對，對吳音寧的針對，背後隱含太多種類的社會偏見與汙名，需要支持社會平等正義的我們，共同來關注及拆解。

在制度上，女性掌權者更被以嚴格的標準檢驗，人們習慣放大女性的錯失；在輿論上，女性也更容易被貼上不事故、靠關係等負面標籤。這些女性的不利處境是真實的，沒有任何人有資格否定諸如此類的生命困境。

可是，吳音寧她並不只是、也不可能只是一名女人，彷彿除了性別之外就什麼都不是，所有女人都背負著各種不同身分，也因此所有女人的社會處境都不盡相同。像是「家庭」對白女人跟黑女人就有不同意義，前者認為是對女性生涯發展的限制壓迫，後者認為是對抗種族主義的空間場域。

這樣的觀點在90年代後開始普及，後現代主義、後殖民主義與酷兒理論興起扮演很重要的角色，拆解了早期的第二波女性主義，尤其是基進女性主義主張的「全球姊妹情誼」（global sisterhood）所存在的「大敘事」（grand narrative）問題。即使官場有很多不為人知的黑暗面，至少我們都可以得知的是，吳音寧同時也是政治素人、文學人、名人後代及社會運動者。如果把她的處境簡化為「女性共同處境」，我想這麼做的有些人也是太過於天真。

尚且讓我們使用「多元交織性」（intersectionality）理論，粗略來分析理解吳音寧的處境：

女性＋政治素人＝更被認為缺乏專業度

女性＋文學人＝更被認為不食人間煙火

女性＋名人後代＝更被認為是靠關係上任

女性＋社會運動者＝更被認為不適合體制

政治素人＋文學人＋社會運動者＝理想派不接地氣文青

當然我也必須承認，這套說法依舊不夠細緻，必須注意的是，多元交織性並非「加法」的概念，像是紅色加藍色就是紫色，紫色就是紫色，不是什麼紅藍色，雖然在解釋理論時常常得如此簡化，以便於讓尚未接觸此理論的人們理解。

同理可證，多元交織性更多的意義是，為了指出多元身分主體的特殊社會處境，比如說跨性別女性就面臨了其他跨性別或女性群體經常所沒有的「高度性化」問題，以及更高比例遭受性暴力與進入性產業的社會現象，這些是值得被加強關注的部分。

很遺憾地，我們不是生活在一個社會平等正義的烏托邦，存在著這麼多複雜且不合宜的社會現象，很可能需要被使用理論工具來解構。所以看不見問題或把問題簡化的人，我認為都有可以一起學習進步的討論空間。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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