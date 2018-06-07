【插畫】國台辦認證：台灣人不是中國人

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六四天安門事件29週年的當天，總統蔡英文在自己的臉書上發文，後來國台辦回應，表示這些歷史事件中國人民最有發言權，外人不要妄加評論。

姑且不說中國內部的人能不能討論六四，總是倡議一個中國、兩岸一家親的國台辦，遇到這種敏感議題時，台灣人突然不能算是中國人了，國台辦這樣的發言，甚至像是變相的支持台獨，惠台的時候一種說法，吵架的時候，又是另一種。

在台灣還是有不少想當中國人的統派，不論是要統一回去，抑或是讓他們統一過來，但可以發現在中共的統治下，「算不算中國人」從來就不是誰可以決定了，今天他說你是就是，明天說你不是，你就不是。

這種按照心情的一家「親」，怎麼能不當心？

►年輕人不認識六四，不是他們的問題，是我們的問題

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責任編輯：丁肇九

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