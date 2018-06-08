【國際大風吹】18個邦交國夠嗎？看看全球有哪些「邊緣人」國家

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五月之內，加勒比海的多明尼加（Dominican Republic）和西非的布吉納法索（Burkina Faso）先後宣布跟中華民國斷交，讓台灣的邦交國來到歷史新低的18個。不過這也讓我和幾個關鍵評論網的同事很好奇：世界上有沒有零邦交國、但還是堅持做自己的國家？或者反過來說，邦交國比18個多很多，但國際地位還是不太穩固的呢？結果一查之下，兩種都有。這集就來研究一下，國際上有哪些「邊緣人」國家？也就是自稱主權獨立，但還沒有被普遍承認的政治實體。

Photo credit: Reuters / 達志影像 2018年5月18日，慶祝建國24年的索馬利蘭年輕人

索馬利蘭：絕無僅有的零邦交國家

就在非洲和阿拉伯半島之間，索馬利亞（Somalia）的境內北部，其實有一個宣稱主權獨立，而且實質上也自治的國家、索馬利蘭共和國（Republic of Somaliland）。索馬利蘭曾經被英國殖民，後來成為索馬利亞一部份，但最終又在1991年自行宣佈獨立。

雖然邊界範圍有爭議，但由直接民選的國會和總統構成的混合制政府還算運作穩定。獨立至今已經超過25年，卻得不到全世界任何一個國家的承認，是全球唯一一個零邦交國的國家。



也因為主權不被國際承認，索馬利蘭的官方貨幣「索馬利蘭先令」，在國外無法流通，導致通貨膨脹惡化，2018年初兌美元的匯率來到恐怖的10000:1。換句話說，買個小東西就要好幾大捆鈔票，非常難用。

另外，青年失業率也長期偏高，整體經濟狀況相當不穩。因此，爭取國際社會認可和經濟投資，就成了最重要的外交目標。目前為止，雖然一個海外大使館也沒有，但已經在非洲、歐洲、美洲共12國開了辦事處，可說仍在努力中。

Photo credit: AP / 達志影像 巴士駛過塗著阿爾札赫國旗的建築物

阿爾札赫：回不了家的異鄉「國」

世界上還有另外幾個國家，看似邦交國比索馬利蘭多幾個，沒那麼邊緣，但因為這些朋友都不是聯合國會員國，所以依然不算獲得普遍承認。而這批幾乎不被承認的「邊緣國」，都是蘇聯瓦解後誕生的，而且集中在中亞高加索地區。

其中，阿爾札赫（Republic of Artsakh）很有意思。大家都聽過所謂高加索山三小國：喬治亞、亞美尼亞跟亞塞拜然，而阿爾札赫在蘇聯時期被劃進亞塞拜然的勢力範圍。但其實當地15萬人，有九成以上是亞美尼亞人，一點也不想被亞塞拜然統治，所以1991年蘇聯瓦解後，就宣布獨立，希望能跟同樣才剛獨立的亞美尼亞共和國走向統一。問題是，亞塞拜然不肯放人，於是雙方爆發戰爭。最終阿爾札赫獲勝，跟亞塞拜然劃定界線，互不往來。

尷尬的是，老大哥亞美尼亞，雖然一直提供經濟和軍事援助，幫阿爾札赫打了勝仗，卻不能真正承認它的主權，因為當初停戰的條件之一，就是各方都同意不會單方面改變現狀，要用和平方式解決爭議。如果亞美尼亞承認這個小老弟的主權，戰爭勢必會重新開打。也因此，阿爾札赫沒辦法投奔祖國，國際社會也不會輕易承認它的主權。回不了家的心情，反映在國旗設計上，阿爾札赫跟亞美尼亞之間，有一道難以跨越的鴻溝。

Photo credit: AP / 達志影像 2008年出生、取名為「獨立」的女孩，隨著科索沃長大，2018年與國家一同慶祝十歲生日。

科索沃：友邦上百，聯合國卻還是遠得要命

反過來說，多少邦交國才算夠用呢？其實有一個國家，本身參與大量國際組織之外，還有超過一百個、已經是聯合國會員國的友邦，但自己還是進不了聯合國。那就是東歐的科索沃。

位在巴爾幹半島的科索沃，九成人口是阿爾巴尼亞人，南斯拉夫解體之後，由於不滿塞爾維亞政府高壓統治，掀起獨立運動，爆發科索沃戰爭，甚至一度遭到種族清洗。後來在歐盟與北約軍事介入之下，塞爾維亞被迫撤軍。科索沃在戰後成立自治政府，最終在2008年宣佈獨立，到今年剛好滿10年。

目前，科索沃獲得111個聯合國會員國的承認，也是世界銀行、國際刑警組織等國際組織的成員，但就是一直沒辦法進入聯合國。主要是因為它當初主張「民族自決」，通過議會表決後就片面宣佈獨立，這種作法到底有沒有法律效力，一直有爭議，就連國際法院都給不出一個確切的答案。

如果承認科索沃獨立有效，那麼全球各地的民族，都可以透過相同模式尋求建國。所以儘管美、英、法、日等大國都表達支持，但是從西班牙、俄羅斯到中國，都不願承認科索沃，因此很難敲開聯合國的大門。此外，科索沃還沒有專屬的電話國碼和網域名稱，護照拿出國也不是太好用。

儘管如此，科索沃依然不斷尋求外交突破機會。例如，今年的2018世界杯足球賽，就第一次以國名參賽。只不過跟「中華台北」類似，不能在球衣上展示象徵國家的圖案，也不能播放國歌。

Photo credit: AP / 達志影像 2018世足賽科索沃代表隊，於資格賽遭到淘汰，無緣挺進32強

這樣看下來，邦交國的多寡，絕對會影響國際空間，但就算是零，未必不能生存，就算破百，也可能處處受限。更何況，外交不完全看邦交國，跟非邦交國的關係，甚至民間往來都很重要，台灣應該還有很多揮灑的餘地。

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企劃 / 主持：李漢威

拍攝 / 後製：許家嘉 / 鄭宇軒

核稿編輯：楊士範