臉書又認了！華為、OPPO等中國製造商都可獲得用戶個資

紐約時報日前揭露，社群網站「臉書（Facebook）」過去10年陸續與60家通訊設備製造商建立資料共享夥伴關係，並允許這些廠商取用臉書用戶資料後，臉書5日也承認此事，並表示至少有4家中國公司，其中一家即是涉嫌從事間諜行為、提供機密消息給中國政府的「華為」（Huawei）。

「臉書」才爆出劍橋分析（Cambridge Analytica）公司濫用用戶個資，又在本周公開承認，表示與多家中國公司分享臉書用戶數據。另外3家與臉書有資料共享夥伴關係的中國公司，則為電腦科技公司「聯想」（Lenovo）、電子裝置暨智慧型終端裝置製造商「廣東歐珀移動通信公司」（OPPO）、以及電子電器製造商「TCL」公司。

臉書自2009年起遭中國封鎖，根據臉書說法，這個合作協議早在2010年就開始了，基於這項協議，四家中國手機製造商可以任意瀏覽瀏覽臉書用戶數據。臉書表示，與中國企業的協議類似與黑莓等公司的協議。除上述中國設備生產商外，Facebook還為另外一些製造商提供數據，包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、黑莓（BlackBerry）和三星（Samsung）。

這些企業的產品即便沒有安裝Facebook app，但仍會提供Facebook訊息、Like按鈕、通訊錄等功能給用戶，而且還能得到包括政治傾向、宗教信仰、感情關係等在內的各類資訊。不光如此，這套合作方案還讓手機公司可以獲取用戶好友，甚至跟好友的好友有關的資訊，而這一切都是發生在未獲得對方同意的前提之下。

臉書負責行動合作業務的主管瓦雷拉（Francisco Varela）說：「臉書與許多其他美國科技公司一樣，和他們及其他中國製造商合作，把他們的服務整合納入這些手機中。」瓦雷拉說：「由於國會的關切，我們希望釐清這些和華為整合的資訊是儲存在手機裝置中，而不是華為的伺服器。」

而華為一向對於公司和中國政府有關連的說法不以為然，並強調全球有170個國家採用華為的基礎設備和運算產品。「正如所有主要的智慧型手機供應商，華為與臉書合作，是為讓臉書的服務對使用者而言更方便。華為從未蒐集或存取臉書用戶個資。」

不過，為了止血，臉書表示本周已經與華為逐漸斷絕關係，也終止所有與中國公司相關的協議，進而保障用戶數據的安全。

雖然臉書強調目前並沒有任何已知的手機製造商濫用隱私行為，而且這些手機製造商早在多年前就可以取得相關個人數據，但仍然引發了美國國會的關心。

美國聯邦參議院情報特別委員會（Intelligence Committee）副主席Mark Warner表示說：「對於華為的疑慮已經不是新聞了，我希望更加瞭解臉書是如何確保用戶資訊不會被傳送到中國的伺服器。」更進一步擔心這樣的資料洩漏會否影響美國基礎建設。

Mark Zuckerberg needs to return to Congress and testify why @facebook shared Americans’ private information with questionable Chinese companies. Our privacy and national security cannot be the cost of doing business. https://t.co/nyRbc8xwBY — Ed Markey (@SenMarkey) June 6, 2018

民主黨籍的麻州聯邦參議員Ed Markey也說，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）還得做更多解釋。「祖克柏須回到國會作證，說明為什麼臉書將美國人民個資和有疑慮的中國公司分享。」「我們的隱私和國安不能淪為商業的代價。」

共和黨籍的聯邦眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）主席Greg Walden和民主黨籍聯邦眾議員Frank Pallone也在聲明中說：「顯然，（臉書）公司早就該對國會和全美人民揭露，他們與中國科技公司及其他企業的夥伴關係。」聲明還寫道：「我們強烈鼓勵臉書及整個科技圈完全透明化。」

商務委員會主席、共和黨議員John Thune也要求臉書向國會說明其資料共享夥伴關係細節，該委員會主管的聯邦貿易委員會（FTC）正就此前一連串隱私爭議，調查臉書是否違反2011年與FTC簽訂保護用戶隱私權的和解協議。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜