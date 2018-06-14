野島剛：其實日本人不排斥被稱為「倭人」

文：野島剛

我是「倭人」

日本人喜愛《三國志》。與《三國志》相關的小說和漫畫總能登上暢銷榜。劉備、曹操、孫權、諸葛亮等英雄的名字幾乎被每個日本人所熟知。

日本人讀的《三國志》主要是誕生於中國元朝末期的《三國演義》，但很少人知道，該著作的基石其實是西晉歷史學家陳壽的《三國志》，後者記錄了魏、蜀、吳三國歷史。

在《三國志．魏書》的第三十卷《烏桓鮮卑東夷傳》中，東夷傳的最後列有「倭人」條目，日本人稱其為《魏志倭人傳》。這篇文章並不長，僅有兩千字左右，但在日本家喻戶曉。

原因在於，《倭人傳》首次將日本當時的社會樣貌與傳說中的女王——卑彌呼的名字寫在一起。

在這裡，希望讀者注意一下《倭人傳》這個題目。倭人指的就是日本人。

我在中國媒體發表政治相關的文章時，往往會在下面看到帶有「倭寇」字樣的評論。每當此時，我都會想起《魏志倭人傳》，感覺自己穿越到三國時代。

倭寇指的是明代時期襲擾中國沿海的海盜，是一個用來批判日本的詞語。我也不笨，當然知道這一點。我曾在美國的大學裡讀過蔣介石留下的日記，每當他表達對日本的不滿時，都會使用「日倭」、「倭寇」等帶有「倭」字的詞語。

如今也是一樣，當中國人想貶低日本人時，就會使用「倭」字。另外，還會用「小日本」等蔑稱，但「倭」的傳統色彩最為濃重。

「倭」由「人」和「委」組合而成，意指個子矮的人。個子高自然比個子矮好，所以這的確是個帶有貶義的字。

被人用貶義詞稱呼時，大家一般都會感到不快，畢竟誰也不願意被人使用蔑稱。但對我而言，雖然「倭寇」不是好詞，但被叫做「倭」、「倭人」也不會感覺討厭。不僅是我，很多日本人有可能都對「倭人」的稱呼並不那麼排斥。

在日本各地，有些餐廳的名字裡就帶有「倭」字。我曾經走進東京一家名為「倭」的居酒屋，詢問了店長該名字的由來。店長的回答是，「倭」字的發音（Wa）好聽，字形也很漂亮。我當場也表示贊同。

是的，「倭」在日本並不一定是貶義詞，而是一個能讓人感受到民族歷史情懷的文字。日中兩國在對這個字的認識上存在著差異。

之前訪問九州福岡市美術館的經歷，讓我再次認識到這一點。

福岡市美術館的「鎮館之寶」是聞名全國的「漢委奴國王」金印。戰後，它在福岡市志賀島的一片農田中偶然被挖出，震驚了整個日本。

之所以引發這麼大的轟動，是因為中國史書《後漢書》中記載，建武中元二年（西元五十七年），光武帝向倭奴國王授印。這裡提到的「印」，應該就是在福岡市志賀島被發現的金印。

我以前就聽說過這枚金印，但親眼目睹還是第一次。它的尺寸比想像中的要小，反射出明亮的光芒。印上刻有蛇紋，設計十分美觀。對於這枚比當今的鑽石還要耀眼的金印，當時的日本人想必無比珍惜。

古時的日本諸國割據，其中的奴國向漢朝派遣了使節，並得到光武帝的授印。「漢委奴國王」這五個字，可解釋為「漢朝向倭地上的奴國國王授印」。

順便一提，「委」通「倭」，古時刻印的文字，有時會加以簡化。

我在觀察金印時想到，由於日本很長時間都沒有固有文字，僅憑日本自己的史料，是無法回顧七世紀以前的歷史的。幸好中國的史書中關於「倭人」的記載，使日本人瞭解到了自己的歷史，並且還透過金印知道了自稱為「倭」的過去。這枚刻有「倭」字的金印，也是從中國獲得地位認可的證明，因而被視為超越國寶的存在。

日本人是在七世紀之後才使用「日本」這一名稱的，之前都自稱為「倭國」、「倭人」。關於日本為何自稱為「倭」，古代語言學家和民俗學家提出許多不同的觀點，其中較為可信的一種是以發音來加以分析的。

日本人古時稱自己為「吾」（發音為Wa）。別人問「你是誰」的時候，日本人會回答：「吾」。在日語中，「吾」和「倭」的發音相同。

與此同時，「倭」又與「和」同音。對於日本人來說，「和」字帶有特別的含義。日本人自稱為大和民族，還存在著日本等同於「和風」的說法。因此，可以說「和」字代表了日本，其發音「Wa」也深受日本人喜愛。

另一種說法是，由於日本人身高較矮，所以被中國稱為「倭人」。當時日本人對於漢字並不瞭解，就把「倭」當成一個好名字來使用。

到了七世紀，中國文化大量傳入日本，日本人意識到「倭」字並不好，於是把「倭國」改為「日本國」，「倭人」改為「日本人」。《舊唐書．東夷傳》中記載：「倭國自惡其名不雅，改為日本。」

日本知名民俗學家佐原真在著書《魏志倭人傳的考古學》中寫道，日本棄用「倭」字之後，無論是朝鮮人稱呼十六世紀末入侵的豐臣秀吉，還是中國人稱呼十四、五世紀的日本海盜，用的都是「倭寇」一詞。直到一九三七年的日中戰爭，「倭寇」的說法仍然存在。

縱觀歷史，中國始終沒有捨棄以「倭」指代日本的做法。

反過來，在日本，「倭」是日本人稱呼自己的「吾」的詞源，後來又被發音相同的「和」字所取代，成為象徵日本這個國家的重要文字。從這個意義上來看，「倭」對日本人來說，是一個富有傳統色彩的關鍵文字。

日本人把從中國傳來的孔子的教誨——「以和為貴」當作為人處世的第一準則。前文也已提到，「和」和「倭」在日語中發音相同，再加上日本人很珍惜「倭」的名字，因此「以和為貴」或許也能寫作「以倭為貴」吧。

相關書摘 ►野島剛：讓日本人最感受辱的罵人話

書籍介紹

本文摘錄自《原來，這才是日本：做決定很迅速、生活成本不高、愛上臺灣環島……野島剛的34個文化深度探索》，時報出版

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作者：野島剛

最理解台灣讀者需求的日本作家，寫出最不一樣的日本視野

野島剛深入連在地人都不自覺的日式思維，

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臺日之間的美麗與哀愁

臺灣人排隊吃一蘭，但其實日本人也很瘋臺灣味——珍珠奶茶、臺灣麵線都很受歡迎。而且臺灣料理CP值很高，經常可以用少少的價錢，獲得物超所值的美味，但日本的食物價格和味道則往往呈正比關係。

然而，對日本人來說，臺灣的道路簡直和戰場無異，臺灣汽車駕駛人的態度，和日本相比，有點傲慢了。

日本人原來這麼想

因為日本人總是曖昧不明，我們因而覺得他們時時懷著「惡意」。然而野島剛認為日本人實際上並不是深思熟慮，或是擁有長期視野，而純粹只是活在當下。日本人從不想讓事態惡化，多半抱著「差不多可以了」的態度息事寧人。

此外，日本人的生活中常見儒教的影響，也會把四十而不惑這樣的孔子名言掛在嘴邊，但並不表示日本人就信奉儒教，而只是接受了儒教的處世之道的部分。

日本現在進行式

現在的日本，可說是窮人的天堂，每天大約花一千日圓就能吃三餐，五萬日圓就可租到一室一廳一廚，需要日用品的話到「百圓商店」去就解決了。而且，繼「立食蕎麥麵」之後，還出現了「立食牛排」，這應該是經濟不景氣下的產物。

因為人口減少之故，也增加了外國勞動者輸入的名額，然而進來的勞動者卻不斷在「失蹤」。

所謂的日式美學

對於幾位知名的日本小說家為何會選擇自殺、為何只有日本人才能拍出《你的名字。》這樣感動人心的電影，以及，日本到處都有的美術館有什麼特別的經營之道，可以不靠特展也吸引遊客上門參觀，野島剛都有獨特而精闢的見解，為你解開日式美學的祕密。

「我能夠很自信地說，每一次的動筆都是為了台灣兩千三百萬人的幸福著想，也希望我的文章能夠促進日本和台灣對彼此的理解，交流越來越熱絡。」——野島剛

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰