《只要出問題，小說都能搞定》讀後心得：我們都活在「世界」這部小說裡

文：翁湘惟

書名看似是文學評論書籍，但實際上是以寫作技巧評論社會時事，以故事結構拆解、歸納、解析、做結社會大小事，多和政治新聞有關（各黨的宣傳手法、國民黨的各種競選敗筆、各政治人物的性格等），讓原本被媒體加油添醋的新聞事件，在作者朱宥勳的解構下，脈絡被層層剝開，看到故事中角色的動機、操弄者（故事作者）的手法，以及閱聽者（讀者）的心理影響。作者敘事手法非常淺白，用語貼近年輕人，所以讀來十分輕鬆卻收穫滿滿，讓我每讀完一章節，都需要闔上書本，深呼吸幾口才能整理剛剛接收的資訊，訊息量實在太大，是一本值得讀三遍以上的精采書籍。

拆解社會時事，把世界當作小說來讀

書籍的副標是：

「世界是複雜的文本，懂得小說技藝就可以拆解並掌握它。」

作者朱宥勳是一名小說家，他將小說寫作原理分散在各章，並搭配1～2則時事去說明原理。故事結構的塑造、角色的成立與描述、故事魅力的強化、細節要點的掌握……他將故事比喻做「捷運」，捷運會帶我們到城市的各個角落，但同時也會被這個工具限制，所以他要讓我們理解故事這個工具的基本原理，才會適當使用並且不被限制。在朱宥勳的分析下，新聞中的人物變成一個個小說的主角，他們的行為讓一則則故事成立，不過主角的動機才是故事背後的魅力要點，這本書就是要讓讀者學會發現故事隱藏的「真正意涵」。

故事的魅力：奇觀X匱乏

在讀這本書以前，我從沒有想過故事為什麼吸引人，有情緒的主角、起承轉合的情節，以及給予故事意義的結尾在我們日常生活中隨處可見，光是一則FB的發文就是一則故事，讓我們讀完後認同、感動或憤怒，按下表情符號。但是為什麼是故事？

朱宥勳說：「小說之所以吸引人，因為我們只能活一輩子。」我們唯有透過聽、看故事，才能暫時脫離當下，體驗另一個人的人生，而最有威力的故事有兩種，一是「奇觀」，我永遠沒有辦法經歷的，例如成為蜘蛛人飛天爬牆，平凡一點的是聽到朋友很扯的案例，也會有刺激，你可能會有「如果我是這樣的人就好了」的心情。另一個則是「匱乏」，你可能渴望戀情，希望有高富帥的男子成為我的另一半，而羅曼史小說就滿足這類讀者的希望。

我想這也是現在社會新聞如此生動的原因，將一則小事件，例如：「小偷偷了便利商店麵包」的新聞，給與角色背景、情節和結局，就變成了：「失業的父親（角色背景），為了照顧重病的小兒遲遲無法去找工作（情節），最後迫於無奈偷了店裡的麵包被逮（結局）。」現代人的生活大多富足，所以看到窮到偷麵包，還要撫養病兒的「奇觀」，自然會奪得觀眾的眼球。記者抓住人人喜歡故事的弱點，讓新聞情節化，但這樣的新聞給予觀眾驚奇之後，人人都要重口味的新聞，清湯水般的新聞得不到點擊率，讓新聞媒體下筆越來越猖狂，構成一個亂象。

角色需要一致性與平衡

如果我們要認識一個人，不可能單看外表（當然外貿協會例外），角色的動機是前提。再來是角色的性格、際遇、天賦及外表等，才會構成我們對這個人的印象，而每一次深入認識這些特質，我們對他的印象就會更動。

本書中最精采的就是作者以2015年總統大選為例，分析參選人的競選團隊為其塑造的角色性格：透過〈療癒泥巴〉的影片，宋楚瑜成功將親民、希望與土地這些關鍵字貼在身上，但卻因為「槍斃了你……」的新聞而惹惱民眾，失了「一致性」，親民的總統怎會說如此殘酷的笑話呢？角色個性因此出現矛盾。朱立倫甫出場就是換下柱柱姐的負面印象，再多的包裝都無法挽回他想分一杯羹的形象，角色的特質需要互相牽制，才會讓戲好看取得「平衡」，失了平衡的朱立倫因此也失了選票。

作者的分析讓我看到候選人背後的整個競選機制，看到角色的「動機」，抓出構成該角色的其餘細節，成為一個活生生的人，這樣的技巧也可以使用在日常生活中，當對一個人有疑慮時，按照此步驟去拆解、分析再歸納，或許會讓我們識人更明。

人人都是一角，還可不斷替換角色

要做如此透徹的分析，除了要對小說架構很熟捻以外，對社會時事的涉略也需要非常足夠，真不愧朱宥勳「戰神」的封號，針砭議題毫不手軟。社會新聞渲染力十足，除了點擊率還有各家新聞的政治立場等複雜的動機在其中，我們究竟可以相信什麼，哪個故事才是真實的呢？朱宥勳給了一個很好的解答：

「我們只能相信讓社會變得更好的版本」

世界本就亂糟糟，只有你自己可以給它下定義。我們都活在「世界」這部小說裡，我們是角色不斷克服困難、同理他人時我們又變成讀者，而需要改變困境影響他人時我們又成了作者，我們就是世界中可以換位置的存在。抱著各種角度解讀世界，是在資訊爆炸的時代中人人都需要的能力。「世界」這部小說太有趣，不是一句對白、一個場景可以概略的故事，《只要出問題，小說都能搞定》給我們初期解構社會的能力，是一本十分實用的書籍。

相關書摘

書籍介紹

《只要出問題，小說都能搞定》，大塊文化出版

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作者：朱宥勳

只要出問題，小說都能搞定。願文學技巧與你同在，在彷如資訊母體的現實世界中闖出一片天。

全部公開！文學戰神的戰鬥力秘密大補帖！

文學有用論！世界是複雜的文本，懂得小說技藝就可以拆解並掌握它。

小說的實用力量就是——大部分人認為沒有用的小說技術，卻是在資訊時代決勝的關鍵。可以用來解析世界、說服他人、提前洞悉別人搞不清的資訊洪流。

Photo Credit：大塊文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航