輕鬆看美劇《生活大爆炸》，學到課本沒教的英文

《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）有許多爆笑情節，不管是老劇迷新劇迷或想要入坑的朋友們都照過來！今天就來向大家介紹這些經典場面，一起輕鬆看美劇，同時又學到課本沒教的英文喔！

That’s my spot.

什麼？這句話到底是什麼意思？「那是我的點」？並不是喔！spot除了代表「斑點、汙點」，也有「地點、場所」的意思，這邊就是取自這個意思。

劇中主角之一 Sheldon經過自己精密的計算和判斷後，在自家客廳的沙發找了一個專屬於自己的位置，只要有別人想要坐那個位置，他就會指著那個位置說：

That’s my spot.（那是我的位置。）

You’re in my spot.（你佔了我的位置。）

Sheldon真的是個很奇妙又很煩人的朋友呢！不過這句話也可以用在真實的情境喔。如果上火車後，發現有人坐在你購買的位置上，你就可以這樣向他說：

Excuse me. That's my spot.（不好意思。那是我的位置。）

Rock Paper Scissors Lizard Spock

剪刀石頭布不夠看？還要「剪刀石頭布蜥蜴史巴克」？！這到底是什麼呢？

Rock Paper Scissors就是我們熟知的「剪刀石頭布」，而額外加上的兩個：Lizard是「蜥蜴」的意思，而Spock則是科幻電影《星際爭霸戰》（Star Trek）中其中一個角色的名字。這種玩法可以減少平手的情形，也讓遊戲變得比較複雜。

在《生活大爆炸》中，Sheldon和朋友提議玩這種猜拳法來決定要看哪部影片，來看看這段Sheldon把這遊戲的玩法倒背如流的有趣場面吧！

聽完 Sheldon 的解釋是不是還是霧煞煞呢？沒關係，玩法就列在下面，下次和朋友意見不一致的時候就可以試試看這種猜拳法喔：

Scissors cuts Paper 剪刀剪掉布（剪刀＞布）

Paper covers Rock 布蓋住石頭（布＞石頭）

Rock crushes Lizard 石頭砸死蜥蜴（石頭＞蜥蜴）

Lizard poisons Spock 蜥蜴毒死史巴克（蜥蜴＞史巴克）

Spock smashes Scissors 史巴克踩壞剪刀（史巴克＞剪刀）

Scissors decapitates Lizard 剪刀斬首蜥蜴（剪刀＞蜥蜴）

Lizard eats Paper 蜥蜴吃掉布（蜥蜴＞布）

Paper disproves Spock 布（論文）證明史巴克不存在（布＞史巴克）（註：paper 在此處是「論文」的意思，這裡運用了一字多義）

Spock vaporizes Rock 史巴克使石頭蒸發（史巴克＞石頭）

Rock crushes scissors 石頭敲壞剪刀（石頭＞剪刀）

I'm not insane; my mother had me tested.

這句話也是很經典的台詞。有一次影片中的另一位主角Howard對他這樣說：

Sheldon, you’re insane.（Sheldon，你瘋了。）

Sheldon 就這樣回答：

I'm not insane; my mother had me tested.（我沒瘋；我媽媽帶我去檢查過了。）

Insane就是「瘋掉了」的意思。而這邊had me tested還運用到了「使役動詞加上過去分詞」的用法，當使役動詞後面要敘述的某個動作是被動式的話，後面的動詞就要改為過去分詞喔，這裡就是指「讓我被檢查過了」，因此採用被動用法。類似的用法還有：

I had my hair permed.（我燙了我的頭髮。）

因為是要讓頭髮「被燙」，所以使役動詞後面要加上過去分詞喔！

其實美劇當中有許多不只有趣，而且也很實用的英文用法，很多都是課本上學不到的喔！介紹了幾個經典場景後，接下來就不再跟大家暴雷啦，有興趣的朋友們不妨一邊收看這部美劇一邊學英文吧！

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航