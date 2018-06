輕鬆看美劇《生活大爆炸》，學到課本沒教的英文

《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)有許多爆笑情節,不管是老劇迷新劇迷或想要入坑的朋友們都照過來!今天就來向大家介紹這些經典場面,一起輕鬆看美劇,同時又學到課本沒教的英文喔!

That’s my spot.

什麼?這句話到底是什麼意思?「那是我的點」?並不是喔!spot除了代表「斑點、汙點」,也有「地點、場所」的意思,這邊就是取自這個意思。

劇中主角之一 Sheldon經過自己精密的計算和判斷後,在自家客廳的沙發找了一個專屬於自己的位置,只要有別人想要坐那個位置,他就會指著那個位置說:

That’s my spot.(那是我的位置。)

You’re in my spot.(你佔了我的位置。)

Sheldon真的是個很奇妙又很煩人的朋友呢!不過這句話也可以用在真實的情境喔。如果上火車後,發現有人坐在你購買的位置上,你就可以這樣向他說:

Excuse me. That's my spot.(不好意思。那是我的位置。)

Rock Paper Scissors Lizard Spock

剪刀石頭布不夠看?還要「剪刀石頭布蜥蜴史巴克」?!這到底是什麼呢?

Rock Paper Scissors就是我們熟知的「剪刀石頭布」,而額外加上的兩個:Lizard是「蜥蜴」的意思,而Spock則是科幻電影《星際爭霸戰》(Star Trek)中其中一個角色的名字。這種玩法可以減少平手的情形,也讓遊戲變得比較複雜。

在《生活大爆炸》中,Sheldon和朋友提議玩這種猜拳法來決定要看哪部影片,來看看這段Sheldon把這遊戲的玩法倒背如流的有趣場面吧!

聽完 Sheldon 的解釋是不是還是霧煞煞呢?沒關係,玩法就列在下面,下次和朋友意見不一致的時候就可以試試看這種猜拳法喔:

Scissors cuts Paper 剪刀剪掉布(剪刀>布)

Paper covers Rock 布蓋住石頭(布>石頭)

Rock crushes Lizard 石頭砸死蜥蜴(石頭>蜥蜴)

Lizard poisons Spock 蜥蜴毒死史巴克(蜥蜴>史巴克)

Spock smashes Scissors 史巴克踩壞剪刀(史巴克>剪刀)

Scissors decapitates Lizard 剪刀斬首蜥蜴(剪刀>蜥蜴)

Lizard eats Paper 蜥蜴吃掉布(蜥蜴>布)

Paper disproves Spock 布(論文)證明史巴克不存在(布>史巴克)(註:paper 在此處是「論文」的意思,這裡運用了一字多義)

Spock vaporizes Rock 史巴克使石頭蒸發(史巴克>石頭)

Rock crushes scissors 石頭敲壞剪刀(石頭>剪刀)

I'm not insane; my mother had me tested.

這句話也是很經典的台詞。有一次影片中的另一位主角Howard對他這樣說:

Sheldon, you’re insane.(Sheldon,你瘋了。)

Sheldon 就這樣回答:

I'm not insane; my mother had me tested.(我沒瘋;我媽媽帶我去檢查過了。)

Insane就是「瘋掉了」的意思。而這邊had me tested還運用到了「使役動詞加上過去分詞」的用法,當使役動詞後面要敘述的某個動作是被動式的話,後面的動詞就要改為過去分詞喔,這裡就是指「讓我被檢查過了」,因此採用被動用法。類似的用法還有:

I had my hair permed.(我燙了我的頭髮。)

因為是要讓頭髮「被燙」,所以使役動詞後面要加上過去分詞喔!

其實美劇當中有許多不只有趣,而且也很實用的英文用法,很多都是課本上學不到的喔!介紹了幾個經典場景後,接下來就不再跟大家暴雷啦,有興趣的朋友們不妨一邊收看這部美劇一邊學英文吧!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航