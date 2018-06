聽Kate Perry〈Bon Appétit〉，學會國外餐廳用餐必備的詞彙

星期一又大駕光臨,但慶幸的是梅雨已漸漸遠離,今天就讓我們以全新專欄主題【聽歌學英文】來開啟充滿活力的一週。今天要分享的歌是水果姐姐Katy Perry的新歌Bon Appétit(請享用),其中有許多到國外餐廳用餐會需要用到的片語、字彙,跟著輕快的節奏,不知不覺就記起來囉!

Bon appétit, baby 請享用吧,寶貝!

bon在法文中是「好」的意思,歌曲名稱bon appétit字面上是指「祝你有好的食欲」,也就是說「好好享用、請慢用」。生活中也很常看到含有bon的外來詞語喔!像是bon voyage,就是「一路順風」的意思。

We can wine and dine 我們可以吃吃喝喝

Wine是「紅酒」,dine是「用餐」的意思。Wine and dine——有美酒、有餐點,就是指「吃喝、款待」,例如:

The guests were wined and dined on the high-class voyage.(賓客們在高檔旅行中被款待。)

A table for two 我們有兩位

歌詞提到a table for two,是去餐廳吃飯時的實用用語,意思就是「我們有兩位用餐,請給我兩人座。」

將two替換成其他數量詞,就可以用來表示不同人數的座位需求喔!例如:

A: Could we have a table for five, please?(麻煩給我們五人桌好嗎?)

B: Sure. Please come with me.(沒問題。請跟我來。)

服務生也可能會主動詢問客人有幾位,就會這麼說:

A: How many people are in your party?(你們有幾位呢?)

B: Only two.(只有兩人。)

Gonna hit that sweet tooth, boy 滿足那嗜食甜食的味蕾

Sweet tooth字面上是「甜牙齒」,衍生意思用來形容「甜點愛好者」。可以說:

She has a sweet tooth, and she’s used to having dessert after each meal.(她視甜點如命,且她很習慣每餐飯後都要來份甜點。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航