聽Kate Perry〈Bon Appétit〉，學會國外餐廳用餐必備的詞彙

星期一又大駕光臨，但慶幸的是梅雨已漸漸遠離，今天就讓我們以全新專欄主題【聽歌學英文】來開啟充滿活力的一週。今天要分享的歌是水果姐姐Katy Perry的新歌Bon Appétit（請享用），其中有許多到國外餐廳用餐會需要用到的片語、字彙，跟著輕快的節奏，不知不覺就記起來囉！

Bon appétit, baby 請享用吧，寶貝！

bon在法文中是「好」的意思，歌曲名稱bon appétit字面上是指「祝你有好的食欲」，也就是說「好好享用、請慢用」。生活中也很常看到含有bon的外來詞語喔！像是bon voyage，就是「一路順風」的意思。

We can wine and dine 我們可以吃吃喝喝

Wine是「紅酒」，dine是「用餐」的意思。Wine and dine——有美酒、有餐點，就是指「吃喝、款待」，例如：

The guests were wined and dined on the high-class voyage.（賓客們在高檔旅行中被款待。）

A table for two 我們有兩位

歌詞提到a table for two，是去餐廳吃飯時的實用用語，意思就是「我們有兩位用餐，請給我兩人座。」

將two替換成其他數量詞，就可以用來表示不同人數的座位需求喔！例如：

A: Could we have a table for five, please?（麻煩給我們五人桌好嗎？）

B: Sure. Please come with me.（沒問題。請跟我來。）

服務生也可能會主動詢問客人有幾位，就會這麼說：

A: How many people are in your party?（你們有幾位呢？）

B: Only two.（只有兩人。）

Gonna hit that sweet tooth, boy 滿足那嗜食甜食的味蕾

Sweet tooth字面上是「甜牙齒」，衍生意思用來形容「甜點愛好者」。可以說：

She has a sweet tooth, and she’s used to having dessert after each meal.（她視甜點如命，且她很習慣每餐飯後都要來份甜點。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航