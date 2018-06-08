14億「天價」罰單取代7年禁售：川普硬要救中興，國會擋的住嗎？

（中央社）

美國商務部今（7）日宣布與中國的中興通訊達成和解，中興將支付高達14億美元（約新台幣420億元）的天價罰單，以「取代」商務部4月對中興祭出長達7年的禁售令。

這也是美國商務部開出史上金額最高的罰單。

在國會兩黨一片罵聲下，商務部長羅斯（Wilbur Louis Ross）稍早接受美國媒體訪問時公布上述消息，商務部隨後公布新聞稿說明。

根據新聞稿，這14億美元中，其中有4億美元要作為擔保金，並且中興通訊繳交這14億美元罰款後，才能解禁。

去年3月中興已遭美國裁罰繳交8億9200萬美元的罰款，總計中興因違反美國法律法規，遭美國處罰的金額高達近23億美元。羅斯在聲明中指出，美國會持續密切監控中興的行為，如果中興還有任何違規行為，美國會再次對中興祭出禁售令，並沒收4億美元的擔保金。

商務部強調，美國與中興這次達成的和解，是「取代」之前的禁售令制裁，這也美國官方對一間公司採取「史上最嚴格」裁罰。

除天價罰單，中興還必須撤換整個董事會及高層管理人員，並選定符合美國要求的新團隊，且在未來10年內，要能答覆商務部的詢問。商務部指出，這是對中興採取「即時監控」，能確保有效執法，且10年內中興有任何再犯，美國就會再次祭出禁售令懲處。

中興去年因違反美國法規，出口含有美國技術與零件的產品給北韓及伊朗，遭商務部裁罰，第一筆罰單繳交了8億9200萬美元，但中興不但持續違反美國禁令，還在調查期間說謊，誤導美方，今年4月遭美國祭出長達7年的禁售令。

而就在中國國家主席習近平致電給美國總統川普後，川普隨即要求商務部了解其他合於美國法規的替代方案，儘管國會試圖阻止，但川普為中興說情後，商務部和中方隨即展開協商，不到2個月內，中興與美國商務部又一次達成和解。

羅斯也表示，目前未發現另一間中國企業華為有任何不法行為，並預期與中興達成協議不會影響中美目前的關稅談判。

總統權力過大？國會兩黨都反對也沒用

《美國之音》報導，預計這一協議會面臨來自國會的反對，但觀察人士認為議員們很可能無法完全阻止川普政府。

這意味著中興至此逃過一劫，挽回了生機。中興的生死存亡關乎該企業的8萬職工，以及產業鏈上下游上千家企業、數十萬員工的切身利益。中國國家主席習近平曾打電話給美國總統川普，兩人在電話中針對中興問題如何解決有過一番激烈的討價還價。

《NOW》報導，參議院少數黨領袖舒默表示，沒合理理由給中興多一次機會，形容總統川普「對中國發空包彈」，國會將會否決商務部與中興的協議，亦有議員提出禁止採購中興產品作軍事用途。

不過議員可以做的不多，美國國會兩黨同聲同氣反對川普政府「放生」中興。

（中央社）若川普無視兩黨一致的強烈反對，執意放寬對中國第2大電信設備商中興通訊的罰則，國會幾乎擋無可擋。

中興4月間遭美國祭出7年「禁售令」後營運等同停擺；美國的國會議員包括民主黨以及與川普同黨的共和黨，都想約束他們視之為「國安威脅」的中興，因為中興產品可能造成智慧財產遭竊。議員已將對中興的若干限制，像是軍方禁用中興產品等，列入《國防授權法案》（National Defense Authorization Act, NDAA）的修訂，由國會審查中。

但若川普決心放寬，議員提出這些有限的限制，也擋不住川普。對中興祭出的制裁法，任何總統都可基於「國安理由」撤回，美國憲法也賦予總統掌控外國政策事務的廣泛權限。

由於國會控制聯邦預算，議員可試試傳統上他們控制白宮的幾大方法之一，也就是藉由通過法案限制預算來阻擋川普，不讓川普在放寬中興禁令上花一毛錢。

但因聯邦參議院和眾議院現在都由共和黨掌控，要通過白宮反對的措施，機會就低了。而要推翻否決權需兩院2/3多數通過，從共和黨領導國會的現狀來看，更是難上加難。

共和黨占多數的眾院國土安全委員會（Homeland Security Committee）昨天投票，否決民主黨一份強迫國土安全部針對中興威脅國安提供更多資訊的決議案。

國會山莊報（The Hill）報導，委員會的共和黨籍主席麥考爾（Mike McCaul）表示，這項法案「不適當」也不必要，因為國土安全部已對委員會成員提供了一些資訊。

《經濟日報》報導，路透熱點透視專欄作家Pete Sweeney表示，這個財閥的惡例使美方的震攝力不足，錯失良機，但也暴露了中國的軟肋。

報導指出，中興通訊去年才重回獲利（7億美元），遭罰10億美元是一記重擊。但中興通訊是中國國營企業，這個罰款金額只是中國3.1兆美元外匯存底的零頭；此外，董事會成員的撤換，徒具象徵意義。至於美方指派的觀察員，在「商業機密」的限制下恐怕只能片面監察。

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核稿編輯：羊正鈺